كيفية الحصول على تذاكر بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

تُعد مواجهة «دير كلاسيكر» بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند المنافسة الأبرز في كرة القدم الألمانية. وتُقام هذه القمة على ملعب أليانز أرينا الشهير عالميًا في ميونخ، حيث يتواجه اثنان من أكثر أندية أوروبا تتويجًا من أجل فرض الهيمنة المحلية. ويمكن للجماهير توقع جودة من الطراز العالمي، وإيقاع مرتفع، وأجواء لا تُنسى يوم المباراة.

GOAL يقدم كل التفاصيل اللازمة بشأن موعد المباراة، والأسعار، وكيفية شراء تذاكرك اليوم.

متى تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

الدوري الألماني - الجولة 8 31 أكتوبر 2026 - 13:30 أليانز أرينا

أين يمكن شراء تذاكر دير كلاسيكر؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات بايرن ميونخ على أرضه عبر منصة التذاكر الرسمية لنادي بايرن ميونخ. ويعني العدد الكبير لأعضاء روابط المشجعين والطلب على التذاكر الموسمية أن الحصة المخصصة للجمهور العام على الموقع الرسمي تنفد تقريبًا فور طرحها.

إذا لم تتمكن من الحصول عليها خلال البيع الأولي، فإن StubHubهو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر دير كلاسيكر؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية التي يحددها بايرن ميونخ لمباريات الدوري الألماني العادية على أرضه من 15 € لمناطق الوقوف، وتصل إلى 80 € لأفضل فئات المقاعد.

وعلى المنصات الثانوية مثل StubHub، تبدأ الخيارات الأساسية من نحو 120 € للمقاعد العادية، مع تقلب الأسعار بحسب موقع المقعد وحجم الطلب.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

فاز بايرن ميونخ في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وتعادل مرة واحدة فقط، وكانت أمام شالكه 04 في الدوري الألماني. وانتهت آخر مباراة له بفوز كاسح بنتيجة 7-0 على يونيون برلين، كما حقق أيضًا انتصارًا بنتيجة 5-0 على بودو/غليمت في دوري أبطال أوروبا خلال تلك السلسلة. وسجل بايرن 13 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس، ولم يستقبل أي هدف في آخر مباراتين له.

يدخل بوروسيا دورتموند المباراة في حالة مثالية، بعدما فاز في آخر خمس مباريات خاضها دون أي هزيمة. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 خارج أرضه على شتوتغارت، كما تغلب أيضًا على فياريال بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا خلال تلك الفترة. وسجل دورتموند 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل خمسة أهداف فقط.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في كأس السوبر يوم 22 أغسطس 2026، حين فاز بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 على بوروسيا دورتموند. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز بايرن ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وانتصار واحد لدورتموند. وسجل بايرن عشرة أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل سبعة أهداف لدورتموند.



