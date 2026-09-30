يواجه بايرن ميونخ فريق لايبزيج يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وفي آخر مواجهة رسمية بينهما، حقق بايرن ميونخ فوزًا بنتيجة 2-0 على لايبزيج في ربع نهائي كأس ألمانيا. كما فرض بايرن ميونخ هيمنته في مواجهاته الأخيرة أمام لايبزيج في الدوري الألماني، ومن بينها انتصاران كبيران بنتيجتي 6-0 و5-1.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 6 17 أكتوبر 2026 - 12:30 أليانز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا، أمامك بعض الخيارات الرسمية:

طلب القرعة الرسمي من بايرن ميونخ: تُخصص تذاكر مباريات الدوري الألماني ذات الطلب المرتفع عبر نظام قرعة على الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ. ويحصل أعضاء النادي على أولوية خلال فترات الطلب الأولى، التي تُفتح عادة قبل أسابيع من موعد المباراة.

منصة تبادل التذاكر الرسمية لبايرن ميونخ: إذا نفدت الدفعة الأولى من التذاكر، يعيد حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي بيع تذاكرهم غير المرغوب فيها عبر بوابة تبادل التذاكر الرسمية. وتبيع هذه المنصة التذاكر بسعرها الاسمي بالإضافة إلى رسوم حجز رمزية، وعادة ما تكون متاحة لغير الأعضاء خلال أسبوع المباراة إذا بقيت تذاكر متوفرة.

باقات الضيافة الرسمية: للحصول على مقاعد مضمونة، توفّر باقات الضيافة الرسمية لبايرن ميونخ وشركاء السفر المعتمدون حزم تذاكر يوم المباراة، تشمل دخول الصالات أو الإقامة الفندقية.

الأسواق الثانوية: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها من مشجعين آخرين، رغم أن الأسعار غالبًا ما تكون أعلى من السعر الاسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني؟

تُنظم الأسعار الرسمية لتذاكر مباريات بايرن ميونخ على أرضه في الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا ضمن خمس فئات رسمية:

الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية من بايرن ميونخ

الفئة 1 (المدرجات الجانبية المركزية في المستوى السفلي أو الأوسط): 80 €

الفئة 2 (الزوايا أو المدرجات المركزية العلوية): 70 €

الفئة 3 (خلف المرمى أو المدرجات الجانبية العلوية): 50 €

الفئة 4 (زوايا المستوى العلوي أو المناطق المرتفعة خلف المرمى): 40 €

الفئة 5 (منطقة الوقوف / Stehplatz): 15 €

التخفيضات والرسوم الرسمية:

يحصل أعضاء نادي بايرن ميونخ على خصم قدره 2,50 € على كل تذكرة.

يستفيد الأطفال دون 14 عامًا، وكبار السن فوق 65 عامًا، والمشجعون ذوو الإعاقات الشديدة من خصم بنسبة 50%.

تتراوح رسوم نظام الحجز القياسية بين 2 و5 € لكل حجز.

أسعار السوق الثانوية

نظرًا لأن مباريات الدوري الألماني البارزة أمام منافسين كبار مثل لايبزيج تنفد تذاكرها عادة، فإن أسعار التذاكر على المنصات الثانوية مثل StubHub تبدأ عمومًا من 120 € إلى 290 €+، بحسب حجم الطلب وموقع المقعد.

بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بايرن ميونخ ولايبزيج

فاز بايرن ميونخ في أربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 أمام شالكه 04 في الدوري الألماني، بينما كانت أبرز نتائجه خلال تلك السلسلة الفوز على أرضه بنتيجة 5-1 على شتوتجارت في افتتاح عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الدوري الألماني. وعلى مدار هذه المباريات الخمس، سجل بايرن 12 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا.

أما لايبزيج، فحقق في آخر خمس مباريات فوزين وتعادلًا وهزيمتين. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة على أرضه 3-1 أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني، لكنه حقق قبل ذلك فوزًا بنتيجة 6-0 على آينتراخت ترير في كأس ألمانيا. وسجل لايبزيج 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة أهداف، ما يعكس هشاشة دفاعية سيسعى فريق كومباني إلى استغلالها.

بايرن ميونخ ضد لايبزيج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم يوم 15 أغسطس 2026، وفاز فيها بايرن بنتيجة 3-1. وفي آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات، فاز بايرن أربع مرات مقابل تعادل واحد، مسجلًا 17 هدفًا ومستقبلًا خمسة. وشمل ذلك اكتساح لايبزيج بنتيجة 6-0 في الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا في أغسطس 2025، وفوزًا خارج أرضه بنتيجة 5-1 في يناير 2026.