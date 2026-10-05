يواجه بايرن ميونخ فريق آرسنال يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

انتهت أحدث مواجهة أوروبية بينهما بفوز آرسنال 3-1 في لندن خلال مرحلة الدوري من الموسم السابق. ورغم تلك الهزيمة الأخيرة، فإن بايرن ميونخ يتفوق تاريخيًا في المواجهات المباشرة الإجمالية، بعدما حقق 8 انتصارات خلال 15 مواجهة بينهما في المسابقات الأوروبية.

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متى تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه بايرن ميونخ فريق آرسنال على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، ضمن دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 15:00 أليانز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة بايرن ميونخ ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة بايرن ميونخ ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا، توجد أمامك بعض الخيارات الرئيسية بحسب التوافر والميزانية وحالة العضوية:

1. القنوات الرسمية لنادي بايرن

بوابة طلب التذاكر الخاصة ببايرن: تُوزَّع تذاكر الدخول العام الرسمية عبر نظام طلب/قرعة على الموقع الرسمي لبايرن ميونخ. تفتح الطلبات مبكرًا، ويتم تخصيص التذاكر عند توافرها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا بشكل كبير، بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر بالسعر الرسمي مباشرة من بايرن أو عبر منصات بيع التذاكر الثانوية.

1. الأسعار الرسمية الاسمية

ينشر بايرن هيكلًا منظمًا للأسعار لمباريات دوري أبطال أوروبا على أرضه. تتوفر خصومات لأعضاء النادي، عادةً بخصم 2.50 يورو من السعر الكامل، وللأطفال دون 14 عامًا، وكبار السن.

الفئة 1 (المدرج الرئيسي الأوسط): 130 يورو (للأعضاء: 127.50 يورو)

الفئة 2 (المدرجات الجانبية): 110 يورو (للأعضاء: 107.50 يورو)

الفئة 3 (الزوايا والقطاعات الخارجية): 90 يورو (للأعضاء: 87.50 يورو)

الفئة 4 (الطبقة العليا خلف المرمى): 60 يورو (للأعضاء: 57.50 يورو)

الفئة 5 (الوقوف في سودكورفه): 19 يورو

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض أسعار التذاكر ضمن النطاقات التالية بحسب الطلب وموقع المقعد:

السعر الابتدائي / الأدنى: حوالي 290 يورو إلى 390 يورو

متوسط المقاعد العادية: حوالي 400 يورو إلى 600 يورو

المقاعد المميزة / المركزية: 700 يورو فأكثر

بايرن ميونخ ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بايرن ميونخ وآرسنال

يدخل بايرن ميونخ المباراة في حالة ممتازة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وشهدت مباراته الأخيرة فوزًا كاسحًا 7-0 على يونيون برلين في الدوري الألماني، كما تغلب على بودو/جليمت 5-0 في دوري أبطال أوروبا خلال هذه السلسلة. أما النقاط الوحيدة التي أهدرها فجاءت في تعادل سلبي 0-0 مع شالكه 04. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بايرن 17 هدفًا ولم يستقبل أي هدف في المباريات التي فاز بها.

تبدو حالة آرسنال في الفترة الأخيرة أكثر تعقيدًا. فاز فريق أرتيتا في ثلاث من آخر خمس مباريات، لكن مباراته الأخيرة انتهت بخسارته 3-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل تلك الهزيمة، كان قد تغلب على سندرلاند 0-2 في الدوري وحقق فوزًا خارج أرضه 0-1 على SSC Napoli في دوري أبطال أوروبا، ما أظهر قدرته على تقديم الأداء في الساحة الأوروبية.

بايرن ميونخ ضد آرسنال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بفوز آرسنال 3-1 على أرضه في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر 2025، وهي نتيجة ستمنح كتيبة أرتيتا الثقة رغم الظروف الصعبة التي تصل فيها إلى هذه المباراة. وقبل ذلك، حقق بايرن فوزًا 1-0 على أرضه في أبريل 2024، في مباراة كانت جزءًا من مواجهة ذهاب وإياب شهدت أيضًا تعادلًا 2-2 على ملعب الإمارات. وكانت المواجهات المباشرة عبر اللقاءات الخمسة المسجلة متقاربة إلى حد كبير، رغم أن المواجهات الأقدم مالت بشكل واضح لصالح بايرن، بما في ذلك نتيجتان بإجمالي 5-1.