كيفية الحصول على تذاكر باريس سان جيرمان ضد موناكو: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه باريس سان جيرمان موناكو يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 على ملعب بارك دي برانس في باريس.

يدخل العملاقان الفرنسيان هذه المواجهة المبكرة في الموسم بهدف حصد نقاط مهمة في سباق اللقب. وسيحاول موناكو تكرار نجاحه في زيارته السابقة إلى بارك دي برانس، حين حقق فوزًا بنتيجة 3-1 على باريس سان جيرمان في مارس 2026.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو على ملعب بارك دي برانس في باريس، على أن تبدأ مواجهة الدوري الفرنسي في الموعد المؤكد المذكور أعلاه.

الدوري الفرنسي - الجولة 3 4 سبتمبر 2026 - 15:05 حديقة الأمراء

كيفية شراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، اتبع هذه الخطوات:

1. منصة بيع التذاكر الرسمية لباريس سان جيرمان

المبيعات الأساسية: زر مكتب التذاكر الرسمي لباريس سان جيرمان للتحقق من التذاكر المطروحة للبيع المباشر. وعادة ما يحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الوصول قبل فتح البيع للجمهور العام.

إعادة البيع الرسمية (Ticketplace): إذا نفدت المقاعد العادية، استخدم PSG Ticketplace ، وهو السوق الثانوية الرسمية للنادي، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع التذاكر الموثقة بالقيمة الاسمية أو بأسعار سوقية منظمة.

2. الأسواق الثانوية والبائعون المعاد بيعهم

إذا لم تكن التذاكر الرسمية متاحة، يمكنك شراء تذاكر من السوق الثانوية عبر منصات التجميع مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي؟

تنقسم أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو على ملعب بارك دي برانس يوم 4 سبتمبر 2026 على النحو التالي:

مكتب تذاكر باريس سان جيرمان الرسمي: اشترِ التذاكر الأساسية بالقيمة الاسمية مباشرة بداية من £75 أو احصل على إمكانية الوصول إلى PSG Ticketplace (السوق الثانوية الرسمية) لإعادة البيع بالقيمة الاسمية/الأسعار المنظمة.

الأسواق الثانوية ومنصات التجميع: قارن خيارات التذاكر على المنصات الثانوية مثل StubHub (إدراجات تبدأ من £75 / $95 USD )

مزودو السفر الرسميون: احجز باقات تشمل تذكرة المباراة والإقامة في باريس عبر الشركاء المعتمدين بداية من £239 .

باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باريس سان جيرمان وموناكو

حقق باريس سان جيرمان انتصارين وتعادلًا واحدًا وتعرض لخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته خسارة 1-0 أمام لانس في كأس الأبطال، بينما كانت أفضل نتائجه خلال تلك السلسلة الفوز 2-1 على أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي. كما تعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد في مباراة ودية وتلقى خسارة 3-0 أمام مايوركا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل باريس سان جيرمان ستة أهداف واستقبل ستة.

فاز موناكو في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر واحدة من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-2 خارج أرضه على جورنيك زابجه في تصفيات دوري المؤتمر، كما تغلب أيضًا على ليفربول 3-2 وخيتافي 1-0 في فترة الإعداد للموسم. وجاءت خسارته الوحيدة أمام كوفنتري سيتي بنتيجة 2-0. وسجل موناكو عشرة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك السلسلة من خمس مباريات.

باريس سان جيرمان ضد موناكو: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أُقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الفرنسي يوم 6 مارس 2026، حين فاز موناكو 3-1 على ملعب بارك دي برانس. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، يملك موناكو انتصارين مقابل انتصارين لباريس سان جيرمان، مع تعادل واحد، بما في ذلك تعادل 2-2 في دوري أبطال أوروبا على الملعب نفسه في فبراير 2026. وكان أكبر انتصار حققه باريس سان جيرمان مؤخرًا في هذه المواجهة هو الفوز 4-1 على أرضه في الدوري الفرنسي في فبراير 2025.

ترتيب باريس سان جيرمان وموناكو

في جدول الدوري الفرنسي، يحتل باريس سان جيرمان حاليًا المركز 14، بينما يأتي موناكو في المركز 11.