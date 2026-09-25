كيفية الحصول على تذاكر باريس سان جيرمان ضد لو مان: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه باريس سان جيرمان فريق لو مان يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب بارك دي برانس في باريس.

تاريخيًا، يتمتع باريس سان جيرمان بأفضلية واضحة في هذه المواجهة، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مواجهات مباشرة بين الفريقين في جميع المسابقات. وكان آخر لقاء تنافسي بينهما في فبراير 2025 ضمن كأس فرنسا، حين حقق باريس سان جيرمان فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-0.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد لو مان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لو مان في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد لو مان على ملعب بارك دي برانس في باريس، يوم السبت 10 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 14:45 حديقة الأمراء

كيفية شراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد لو مان في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد لو مان FC على ملعب بارك دي برانس يوم السبت 10 أكتوبر 2026، اتبع هذه الخطوات عبر خيارات الشراء الرئيسية:

1. الموقع الرسمي لتذاكر باريس سان جيرمان

تذاكر فردية مباشرة: قم بزيارة البوابة الرسمية لتذاكر باريس سان جيرمان ( billetterie.psg.fr ).

إعادة البيع الرسمية (Ticketplace): إذا نفدت تذاكر الدخول العام العادية، يدير باريس سان جيرمان منصة إعادة بيع مدمجة تُدعى Ticketplace على موقعه الرسمي. ويعرض حاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم هناك بشكل آمن وبأسعار اسمية منظمة.

2. باقات التذاكر والسفر الرسمية

إذا كنت تزور باريس من الخارج، فإن شركاء السفر المعتمدين يوفرون باقات جماهيرية متكاملة. وتتضمن هذه الباقات عادة تذكرة رسمية للمباراة من الفئة الأولى أو الثانية، إلى جانب الإقامة في فندق محلي وخيارات الإفطار.

3. تجارب كبار الزوار والضيافة

للحصول على إمكانية دخول صالات الملعب، وخدمات الضيافة قبل المباراة، والمقاعد المميزة، انتقل إلى تبويب VIP Offers على الموقع الرسمي لتذاكر باريس سان جيرمان أو اختر باقات الضيافة عبر الوكالات المعتمدة.

4. منصات التذاكر الثانوية

إذا لم تتمكن من الحصول على التذاكر مباشرة عبر النادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها من الجماهير. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الأسواق التابعة لأطراف ثالثة يحددها البائعون، وقد تُعرض أعلى أو أقل من السعر الاسمي الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد لو مان في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر باريس سان جيرمان ضد لو مان FC على ملعب بارك دي برانس بحسب فئة المقعد ومنصة الشراء:

1. التذاكر الرسمية المباشرة وTicketplace

التذاكر الفردية العادية: تبدأ أسعار التذاكر الفردية بالقيمة الاسمية مباشرة عبر شباك التذاكر الرسمي لباريس سان جيرمان من 45 يورو لمقاعد الدخول العام في المدرج العلوي أو المقاعد ذات الرؤية المحدودة.

مقاعد الفئة المتوسطة والمقاعد المركزية: تتراوح أسعار تذاكر الفئة الأولى ومقاعد الجوانب عادة بين 75 و150 يورو ، بحسب القرب من أرضية الملعب وجودة الرؤية.

2. باقات كبار الزوار والضيافة

صالات الضيافة: تبدأ أسعار باقات التذاكر المميزة، التي تشمل خدمات ضيافة قبل المباراة، ومشروبات مفتوحة، ودخول صالات كبار الزوار، من 449 يورو للشخص الواحد.

3. منصات التذاكر الثانوية

تختلف أسعار التذاكر المعاد بيعها على الأسواق الثانوية مثل StubHub بشكل كبير بحسب مستوى الطلب.

إعادة البيع من الفئة الأدنى: على المنصات الثانوية الموثقة، تبدأ الأسعار عادة من حوالي 70 إلى 85 يورو .

متوسط سعر إعادة البيع: يتراوح متوسط سعر السوق للمقاعد العادية بين 140 و180 يورو .

باريس سان جيرمان ضد لو مان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة باريس سان جيرمان ولو مان

يدخل باريس سان جيرمان هذه المباراة بسجل يتضمن فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه خسارة على أرضه أمام موناكو بنتيجة 2-1 في الدوري الفرنسي، بعد تعادلين أمام ليل (2-2) ورين (2-2). أما الفوز الوحيد في تلك السلسلة فجاء أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في كأس السوبر الأوروبي. وسجل باريس سان جيرمان ثمانية أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وهو سجل دفاعي سيقلق الجهاز الفني.

حقق لو مان فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 خارج أرضه أمام نيس في الدوري الفرنسي، كما تعادل 2-2 خارج أرضه أمام بريست في وقت سابق من الموسم. وتمثل الخسارة 3-2 أمام رين أثقل هزيمة له مؤخرًا. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل لو مان سبعة أهداف واستقبل ثمانية.

باريس سان جيرمان ضد لو مان: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

كان آخر لقاء بين الناديين في كأس فرنسا خلال فبراير 2025، حين فاز باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 خارج أرضه على لو مان. وعبر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يمتلك باريس سان جيرمان أفضلية واضحة بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد للو مان، مع انتصار إضافي آخر لباريس سان جيرمان أيضًا في البيانات. وسجل باريس سان جيرمان 11 هدفًا في تلك المواجهات، ولم يستقبل سوى هدف واحد.