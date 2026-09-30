كيفية الحصول على تذاكر باريس سان جيرمان ضد برشلونة: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه باريس سان جيرمان فريق برشلونة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب بارك دي برانس في باريس.

وتشتهر المنافسة بينهما بمواجهات إقصائية أيقونية، من بينها عودة برشلونة الأسطورية "ريمونتادا" بنتيجة 6-1 في 2017، إلى جانب انتصاري باريس سان جيرمان الحاسمين بنتيجة 4-1 في برشلونة خلال عامي 2021 و2024. وفي أحدث مواجهة بينهما في دوري أبطال أوروبا خلال مرحلة الدوري لموسم 2025-26، حقق باريس سان جيرمان فوزًا بنتيجة 2-1 على برشلونة في الأراضي الإسبانية.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة على ملعب بارك دي برانس في باريس، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 حديقة الأمراء

كيف تشتري تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس، يمكنك اتباع هذه الخيارات الرئيسية:

1. البوابة الرسمية لتذاكر باريس سان جيرمان (Billetterie PSG)

البيع للجمهور العام: يمكنك إنشاء حساب مشجع مجاني على الموقع الرسمي لتذاكر باريس سان جيرمان. وعندما تصل التذاكر إلى مرحلة "Grand Public"، يمكن لأي شخص شراؤها مباشرة بالسعر الرسمي.

أولوية Red & Blue: إذا كنت تحمل عضوية Red & Blue، فستحصل على وصول مبكر خلال نافذة بيع أولوية قبل طرح التذاكر للبيع العام.

2. قسم جماهير الفريق الضيف (برشلونة)

إذا كنت ترغب في الجلوس ضمن قسم جماهير الفريق الضيف، فتُوزَّع التذاكر مباشرة من خلال برشلونة. وعادة ما تكون هذه التذاكر مخصصة للأعضاء الرسميين في النادي وروابط المشجعين المسجلة (penyes).

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد:

1. المبيعات الرسمية الأولية (بوابة تذاكر باريس سان جيرمان)

الفئة 4 / المدرج العلوي: نحو 70 € – 120 €

الفئتان 2 و3 / المدرج الأوسط: نحو 130 € – 250 €

الفئة 1 / المدرج الرئيسي الطولي: نحو 260 € – 450 €

باقات كبار الزوار والضيافة: تبدأ من 550 € إلى 1,200 €+

2. السوق الثانوية والمجمّعات

بسبب الطلب المرتفع للغاية، فإن أسعار منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تبدأ عادة من 250 € – 320 € لمقاعد المدرج العلوي أو المقاعد ذات الرؤية المقيّدة، بينما تدور أسعار المقاعد في المتوسط حول 500 € – 650 € ، مع تجاوز أسعار المقاعد المميزة حاجز 1,000 € .

باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة باريس سان جيرمان وبرشلونة

سجل باريس سان جيرمان نتائج متباينة في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على بريست في الدوري الفرنسي، رغم أن الخسارة على أرضه بنتيجة 1-2 أمام موناكو والتعادلين المتتاليين أمام ليل ورين يعكسان حالة عدم الاستقرار التي ميّزت مشواره المحلي. ويبقى الفوز بنتيجة 6-1 على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا أكثر عروضه إقناعًا خلال هذه السلسلة، وقد سجل خلالها 11 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية.

يعيش برشلونة حالة رائعة بلا توقف، بعدما فاز في كل واحدة من مبارياته الخمس الخمس الأخيرة وسجل 21 هدفًا مقابل استقبال عشرة. وكانت آخر نتائجه الفوز 7-2 على راسينغ سانتاندير، كما تغلب أيضًا على فاينورد 5-1 في دوري أبطال أوروبا وعلى فالنسيا 5-0 في الدوري الإسباني. وتشير خمسة انتصارات متتالية في بطولتين إلى فريق يلعب بثقة كبيرة وانسيابية هجومية واضحة.

باريس سان جيرمان ضد برشلونة: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في دوري أبطال أوروبا يوم 1 أكتوبر 2025، حين استضاف برشلونة باريس سان جيرمان وخسر بنتيجة 1-2. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، وكلها أُقيمت في دوري أبطال أوروبا، يملك باريس سان جيرمان السجل الأفضل بتحقيقه ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبرشلونة، مع تعادل واحد. وكان باريس سان جيرمان مهيمنًا بشكل خاص في مباريات الذهاب خارج أرضه، إذ فاز 4-1 في كامب نو في كل من أبريل 2024 وفبراير 2021، رغم أن برشلونة حقق فوزًا بنتيجة 3-2 على ملعب بارك دي برانس في أبريل 2024 خلال المواجهة نفسها ذهابًا وإيابًا.