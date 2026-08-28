يواجه باريس إف سي فريق ستراسبورغ يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب جان بوان في باريس.

وكان الفريقان قد تعادلا 0-0 في آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال مارس 2026. ومع أهمية موقعهما المبكر في جدول الترتيب، سيسعى الناديان إلى حصد ثلاث نقاط حاسمة في هذه المواجهة.

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متى تنطلق مباراة باريس إف سي ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة باريس إف سي ضد ستراسبورغ على ملعب جان بوان في باريس.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

كيفية شراء تذاكر مباراة باريس إف سي ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين باريس إف سي وستراسبورغ يوم 19 سبتمبر 2026، يمكنك الحصول عليها عبر عدد من منصات بيع التذاكر الأساسية والثانوية:

الموقع الرسمي للنادي: المصدر الرئيسي هو بوابة التذاكر الرسمية لباريس إف سي (billetterie.parisfc.fr)، حيث تُطرح تذاكر المباريات البيتية على ملعب جان بوان مباشرة للجماهير العامة.

تذاكر كبار الشخصيات الرسمية: بالنسبة إلى خيارات الضيافة أو صالات كبار الشخصيات، تُباع التذاكر رسميًا عبر Official-VIP (official-vip.fr).

منصات سوق التذاكر الثانوية: إذا نفدت المقاعد الرسمية العادية، تصبح التذاكر متاحة على مواقع المقارنة وإعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس إف سي ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة باريس إف سي ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي على ملعب جان بوان بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

الدخول العام العادي: تبدأ أسعار التذاكر الأساسية المباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي من نحو 17 € إلى 25 € للمقاعد العامة.

سوق المنصات الثانوية: تعرض منصات إعادة البيع والبائعين مثل StubHub حاليًا مقاعد عادية تبدأ من 38 € إلى 60 € للتذكرة الواحدة.

الخيارات المميزة وخدمات الضيافة: تتراوح أسعار مقاعد الفئة الأولى على خط التماس، والمواقع المميزة، وباقات يوم المباراة لكبار الشخصيات بين 75 € إلى 150 €+ بحسب ما تتضمنه من دخول إلى الصالات وجودة الرؤية.

باريس إف سي ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة باريس إف سي وستراسبورغ

لم يحقق باريس إف سي أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم. وانتهت مباراته التنافسية الوحيدة في تلك السلسلة بالتعادل 0-0 أمام تروا في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. وقبل ذلك، خسر 3-2 أمام أنجيه وتعرض لهزيمة 4-0 أمام ماينتس 05 في فترة الإعداد للموسم. كما تكمل الصورة مباراتان انتهتا بالتعادل 2-2 أمام شتوتغارت وكومو. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل باريس إف سي أربعة أهداف واستقبلت شباكه تسعة.

ويبدو سجل ستراسبورغ الأخير صعبًا بدوره. فقد فاز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، وهي تعادل 1-1 أمام نيوكاسل يونايتد في لقاء ودي. وبدأ موسمه في الدوري الفرنسي بهزيمة 4-0 أمام مارسيليا يوم 21 أغسطس. كما خسر مرتين أمام فرايبورغ وتعرض لهزيمة 5-2 أمام إلفيرسبيرغ. واستقبل ستراسبورغ 13 هدفًا خلال تلك السلسلة من خمس مباريات، مقابل تسجيله أربعة أهداف.

باريس إف سي ضد ستراسبورغ: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الفرنسي يوم 15 مارس 2026، حين استضاف ستراسبورغ باريس إف سي وانتهت المباراة بالتعادل 0-0. وقبل ذلك، استقبل باريس إف سي فريق ستراسبورغ على ملعب جان بوان في سبتمبر 2025، وفاز ستراسبورغ 3-2. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، والتي تشمل ثلاث مباريات من دوري الدرجة الثالثة في 2014 و2015، حقق كل طرف فوزين، مقابل تعادل واحد.