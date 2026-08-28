يواجه بادربورن فريق هوفنهايم يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

تمثل هذه المباراة أول مواجهة بينهما في دوري الدرجة الأولى منذ مايو 2020، عندما انتهى لقاء الفريقين بالتعادل 1-1 في بادربورن. ويتفوق هوفنهايم في السجل الإجمالي للمواجهات المباشرة بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مواجهات رسمية بينهما.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة بادربورن ضد هوفنهايم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بادربورن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني؟

تقام مباراة بادربورن ضد هوفنهايم على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

الدوري الألماني - الجولة 4 20 سبتمبر 2026 - 13:30 بينتيلير-أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة بادربورن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة بادربورن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني، التي تقام على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن، أمامك عدة خيارات أساسية:

المنافذ الرسمية للأندية

المتجر الرسمي لتذاكر SC Paderborn 07: باعتباره النادي المضيف، يتولى بادربورن إدارة المبيعات الأساسية للتذاكر. ويحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على الأولوية أولاً، ثم تُطرح التذاكر للبيع العام عبر البوابة الرسمية للنادي إذا بقيت مقاعد متاحة.

المتجر الرسمي لتذاكر TSG 1899 Hoffenheim: إذا كنت من جماهير الفريق الضيف وترغب في الجلوس في قسم الزوار، فإن الحصص المخصصة من التذاكر تُدار عبر قناة التذاكر الرسمية لهوفنهايم للجماهير والأعضاء المسجلين.

منصات التذاكر الثانوية وإعادة البيع

منصات إعادة البيع الرسمية: يدير الناديان منصات رسمية لتبادل التذاكر (Zweitmarkt)، حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور إعادة بيع مقاعدهم بأمان بالقيمة الاسمية.

أسواق التذاكر التابعة لجهات خارجية: إذا نفدت الحصص الرسمية، يمكن في كثير من الأحيان العثور على تذاكر عبر منصات مقارنة التذاكر والأسواق الثانوية مثل StubHub. وقد تختلف الأسعار على المنصات الثانوية بحسب الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بادربورن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني؟

تعتمد الأسعار الرسمية لتذاكر مباريات SC Paderborn 07 على أرضه في ملعب هوم ديلوكس أرينا على موقع المقعد والفئة، وما إذا كنت تشتري عبر قنوات النادي الأساسية أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية (شباك تذاكر SC Paderborn)

أماكن الوقوف (Stehplatz): من 14,50 يورو إلى 16,50 يورو

التذاكر المخصصة للمقاعد (Sitzplatz - من القياسي إلى المميز): من 29,00 يورو إلى 39,00 يورو

قطاع الفريق الضيف (جماهير هوفنهايم): نحو 14,50 يورو إلى 19,00 يورو لأماكن الوقوف، وحتى 48,00 يورو لمقاعد كتل الزوار.

أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

الدخول العام / الفئة الأساسية: على منصات إعادة البيع والأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر عادة من نحو 40,00 يورو إلى 49,00 يورو للمقاعد العامة القياسية بحسب الطلب.

المقاعد عالية الطلب / المركزية: يمكن أن ترتفع أسعار المقاعد الأقرب إلى خط الوسط أو الفئات العالية الطلب بشكل كبير بناءً على التوافر المباشر.

بادربورن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بادربورن وهوفنهايم

يدخل بادربورن افتتاح مشواره في الدوري الألماني هذا بعدما سجل نتيجة رسمية واحدة هذا الصيف. وفاز على 1. FC Phoenix Luebeck بنتيجة 4-2 في كأس ألمانيا يوم 23 أغسطس، وهو انتصاره الوحيد ضمن سلسلة شملت أيضاً تعادلين أمام فيردر بريمن، انتهى كلاهما بنتيجة 2-2، وفوزاً 2-0 على أوسنابروك في فترة الإعداد للموسم. أما هزيمته الوحيدة فجاءت أمام ماغديبورغ، بنتيجة 0-2 في أواخر يوليو. وخلال آخر خمس مباريات، سجل بادربورن ثمانية أهداف واستقبل ستة.

يصل هوفنهايم بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 4-0 على إرتسغيبيرغه آوه في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في مباراة ودية، بعدما خسر 3-0 أمام المنافس نفسه في اليوم السابق. وشملت نتائج سابقة في فترة الإعداد للموسم فوزاً 3-0 على كارلسروهر SC وانتصاراً 3-1 على هولشتاين كيل. وسجل هوفنهايم 12 هدفاً واستقبل ستة عبر تلك المباريات الخمس.

بادربورن ضد هوفنهايم: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 23 مايو 2020 في الدوري الألماني، عندما تعادل بادربورن وهوفنهايم 1-1 على ملعب هوم ديلوكس أرينا. وقبل ذلك، فاز هوفنهايم على بادربورن 3-0 في سينسهايم في نوفمبر 2019. وعبر المواجهات الخمس المسجلة بين الفريقين، فاز هوفنهايم في ثلاث مباريات، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة، وأُقيمت المباريات الخمس كلها إما في الدوري الألماني أو دوري الدرجة الثانية الألماني.

ترتيب بادربورن وهوفنهايم

في جدول الدوري الألماني الحالي، يحتل بادربورن المركز 13، بينما يأتي هوفنهايم في المركز 11.