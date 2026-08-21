كيفية الحصول على تذاكر بادربورن ضد فرايبورج: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه بادربورن فريق فرايبورج يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن.

يدخل فرايبورج المباراة وهو في حالة قوية بعد فوزه خارج أرضه على مذرويل بنتيجة 3-1 في تصفيات دوري المؤتمر، بينما تعادل بادربورن مؤخرًا 2-2 أمام فيردر بريمن في مباراة ودية ضمن فترة الإعداد. وفاز بادربورن في آخر مواجهة رسمية بين الفريقين بنتيجة 3-1 خارج ملعبه في كأس ألمانيا، وذلك في نوفمبر 2023.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة بادربورن ضد فرايبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بادربورن ضد فرايبورج في الدوري الألماني؟

تقام مباراة بادربورن ضد فرايبورج على ملعب هوم ديلوكس أرينا في بادربورن، على أن تنطلق ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني.

الدوري الألماني - الجولة 2 5 سبتمبر 2026 - 09:30 بينتيلير-أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة بادربورن ضد فرايبورج في الدوري الألماني

لشراء تذاكر مباراة بادربورن ضد فرايبورج في الدوري الألماني على ملعب هوم ديلوكس أرينا، اتبع هذه الخطوات:

1. المبيعات الرسمية الأساسية

متجر تذاكر إس سي بادربورن: اشترِ مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على الإنترنت. ويحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الوصول قبل طرح التذاكر لعامة الجماهير.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر (Zweitmarkt): إذا نفدت التذاكر العادية، فتحقق من منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لبادربورن على نظام التذاكر الخاص به، من أجل شراء تذاكر معاد بيعها بالقيمة الاسمية.

2. قسم جماهير الفريق الضيف

مشجعو إس سي فرايبورج: تُوزَّع تذاكر قسم الجماهير الضيفة حصريًا عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، وذلك للأعضاء المسجلين وحاملي التذاكر الموسمية.

3. الأسواق الثانوية

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، يمكن العثور على خيارات ثانوية عبر منصات تجميع التذاكر مثل StubHub .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بادربورن ضد فرايبورج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات بادربورن بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

أسعار شباك التذاكر الرسمية (القيمة الاسمية)

عند الشراء مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي، تقع أسعار التذاكر العادية في ملعب هوم ديلوكس أرينا عمومًا ضمن الفئات التالية:

المدرجات الواقفة (Stehplatz): 14,50 يورو - 16,50 يورو

المدرجات المخصصة للجلوس (Sitzplatz): 29,00 يورو - 39,00 يورو

منصات إعادة البيع الثانوية

إذا نفدت الحصص الرسمية، فإن التذاكر المعروضة على منصات المقارنة أو إعادة البيع الثانوية، مثل StubHub أو منصات تجميع التذاكر، تعكس الطلب الفوري في السوق وتختلف بحسب موقع المقعد:

أماكن الوقوف / فئة المقاعد الاقتصادية: تبدأ من نحو 77 دولارًا - 86 دولارًا (70 يورو - 80 يورو)

فئة المقاعد العادية: تتراوح عادة بين 145 دولارًا و216 دولارًا (135 يورو - 200 يورو)

بادربورن ضد فرايبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بادربورن وفرايبورج

كانت المباريات الخمس الأخيرة لبادربورن كلها ودية ضمن فترة الإعداد. وحقق خلالها انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وأسفرت آخر مباراة له عن تعادل 2-2 أمام فيردر بريمن يوم 8 أغسطس، وهي النتيجة التي تكررت في مواجهة ثانية في اليوم نفسه. وفي وقت سابق من فترة الإعداد، فاز بادربورن على أوسنابروك 2-0 قبل أن يخسر 0-2 أمام ماغديبورج. وافتتح برنامجه الصيفي بفوز 3-1 على فاغيانو أوكاياما إف سي.

يصل فرايبورج بعدما حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات، بما في ذلك مباريات رسمية. وكانت آخر نتائجه فوزًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 على مذرويل في تصفيات دوري المؤتمر يوم 20 أغسطس. كما تغلب على كريستال بالاس 3-0 في مباراة ودية يوم 15 أغسطس، وحقق فوزين متتاليين بنتيجة 2-0 على ستراسبورج في مباراتين متتاليتين ضمن فترة الإعداد يوم 8 أغسطس. وكانت هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة بنتيجة 0-3 أمام غرويتر فورت يوم 31 يوليو. وعلى مدار آخر خمس مباريات، سجل فرايبورج 10 أهداف واستقبل 4.

بادربورن ضد فرايبورج: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس ألمانيا يوم 1 نوفمبر 2023، حين فاز بادربورن على فرايبورج 3-1 خارج أرضه. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز بادربورن في ثلاث مباريات مقابل انتصارين لفرايبورج. وفي منافسات الدوري الألماني تحديدًا، فاز بادربورن 2-0 على ملعب فرايبورج في يناير 2020، بينما فاز فرايبورج 3-1 على ملعب بادربورن في أغسطس 2019.

ترتيب بادربورن وفرايبورج

في الترتيب الحالي للدوري الألماني، يحتل بادربورن المركز 13، بينما يأتي فرايبورج في المركز 9.