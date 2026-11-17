يستضيف إي زد ألكمار فريق شتورم جراتس يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب أفاس في ألكمار.

يملك الفريقان تاريخًا حافلًا بالمشاركة في بطولات الأندية الأوروبية، ما يجعل هذه المواجهة الأولى فصلًا جديدًا لم يخضه أي منهما من قبل. ولم يسبق لإي زد ألكمار وشتورم جراتس أن التقيا في مباراة رسمية، إذ ستكون مواجهتهما المقبلة في الدوري الأوروبي أول لقاء مباشر بين الناديين.

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متى تبدأ مباراة إي زد ألكمار ضد شتورم جراتس في الدوري الأوروبي؟

تُقام مباراة إي زد ألكمار ضد شتورم جراتس على ملعب أفاس في ألكمار يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 12:45 أفاس

كيف تشتري تذاكر مباراة إي زد ألكمار ضد شتورم جراتس في الدوري الأوروبي؟

إليكم خيارات الحصول على التذاكر وشرائها لمباراة إي زد ألكمار ضد شتورم جراتس المقبلة في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يُعد الشراء مباشرة من الموقعين الرسميين للناديين إي زد ألكمار أو شتورم جراتس، أو من شباك التذاكر التابع لكل منهما، الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية للحصول على مقاعد بأسعارها المعتادة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إي زد ألكمار ضد شتورم جراتس في الدوري الأوروبي؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة إي زد ألكمار ضد شتورم جراتس في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العادية: تتراوح أسعارها عادةً بين نحو 25 و60 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين نحو . مدرج الفريق الضيف: تبلغ أسعار تذاكره عمومًا نحو 35 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات بيع الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

مقاعد المدرجات العلوية أو الدخول العام: تبدأ أسعارها من نحو 90 إلى 115 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد المميزة: ترتفع أسعارها إلى 680 يورو أو أكثر.

إي زد ألكمار ضد شتورم جراتس في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إي زد ألكمار وشتورم جراتس

حقق إي زد ألكمار فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا بنتيجة 4-3 على غرونينغن في الدوري الهولندي، بعد خسارتين متتاليتين في الدوري أمام أياكس وتفينتي. وفي المنافسات الأوروبية، فاز خارج أرضه على أرارات أرمينيا 4-0، لكنه خسر على أرضه أمام يوفنتوس 2-1. وسجل إي زد عشرة أهداف واستقبلت شباكه عشرة في تلك المباريات الخمس.

لم يحقق شتورم جراتس أي فوز في آخر خمس مباريات له، إذ تعادل مرتين وخسر ثلاث مرات. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 3-4 أمام سالزبورغ في البوندسليجا، كما خسر 3-2 أمام إن كيه تسيليه في الدوري الأوروبي. ويتخلل هذه السلسلة تعادل 1-1 مع فولفسبيرجر إيه سي وتعادل 2-2 مع ريد، وقد سجل خلالها أحد عشر هدفًا واستقبلت شباكه ثلاثة عشر.

إي زد ألكمار ضد شتورم جراتس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين إي زد ألكمار وشتورم جراتس. ويبدو أن هذه ستكون أول مواجهة بين الناديين في المسابقات الأوروبية.