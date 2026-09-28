تواجه إيطاليا منتخب Turkiye في مباراة مثيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية UEFA على ملعب ستاديو ريناتو دال آرا في بولونيا يوم 5 أكتوبر 2026. وتشهد هذه المواجهة البارزة في المجموعة الأولى صدامًا بين قوتين ديناميكيتين في كرة القدم الأوروبية تتنافسان على نقاط حيوية في البطولة.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الأساسية التي تحتاج إليها لحجز مقعدك في ستاديو ريناتو دال آرا. تعرّف على منصات الشراء الرسمية، وخيارات أسعار التذاكر، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

متى تنطلق مباراة إيطاليا ضد Turkiye في دوري الأمم الأوروبية UEFA A؟

تقام مباراة إيطاليا ضد Turkiye على ملعب ستاديو ريناتو ديل آرا في بولونيا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها مع اقتراب التاريخ.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 ريناتو دالارا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إيطاليا ضد Turkiye؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات المنتخب الإيطالي على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية خيارك الأول للحصول على التذاكر بالسعر الاسمي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثلStubHub هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيطاليا ضد Turkiye؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم FIGC عادةً من 20 € لمقاعد الدخول العام في المنحنيات، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ستاديو ريناتو دال آرا.

وعلى الأسواق الثانوية مثلStubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 47 € للمقعد الواحد، مع تقلبها بحسب قسم الجلوس والفئة والطلب في السوق لحظيًا.

إيطاليا ضد Turkiye في دوري الأمم الأوروبية UEFA A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إيطاليا وTurkiye

فازت إيطاليا في ثلاث مباريات وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر مواجهة لها قد انتهت بفوز 1-0 على اليونان في مباراة ودية يوم 7 يونيو، وذلك بعد انتصار 1-0 على لوكسمبورج قبلها بثلاثة أيام. أما خسارتاها فجاءتا أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم، ثم الهزيمة 1-4 أمام النرويج في نوفمبر 2025. وسجلت إيطاليا خمسة أهداف واستقبلت ستة خلال تلك المباريات الخمس.

حقق منتخب Turkiye فوزين وخسر مباراتين وتعادل في مباراة واحدة خلال آخر خمس مواجهات. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-2 على الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم يوم 26 يونيو، رغم أنه كان قد تعرض في وقت سابق لهزيمتين في دور المجموعات أمام أستراليا وباراجواي. وقبل ذلك في هذه السلسلة، فاز على مقدونيا الشمالية 4-0. وسجل منتخب Turkiye ثمانية أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

إيطاليا ضد Turkiye: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

انتهى آخر لقاء بين المنتخبين بالتعادل 0-0 في مباراة ودية أُقيمت في إيطاليا يوم 4 يونيو 2024. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، تمتلك إيطاليا السجل الأقوى، بما في ذلك الفوز 3-0 على Turkiye في بطولة أمم أوروبا UEFA 2020، والانتصار 3-2 في مباراة ودية عام 2022 في تركيا. أما المواجهتان الأقدم، في عامي 2002 و2006، فانتهتا كلتاهما بالتعادل 1-1.



