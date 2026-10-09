يستضيف إيبسويتش تاون فريق نوتنجهام فورست يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش.

وشهدت مواجهاتهما الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024-25 تفوق نوتنجهام فورست ذهابًا وإيابًا، بما في ذلك فوز مثير بنتيجة 4-2 خارج أرضه على ملعب بورتمان رود. كما تفوق فورست على إيبسويتش في مواجهة قوية بالدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم ذاته، ليتأهل عبر ركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 23 أكتوبر 2026 - 15:00 بورتمان رود

كيف تشتري تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين إيبسويتش تاون ونوتنجهام فورست على ملعب بورتمان رود، تتوفر أمامك عدة خيارات رسمية وخيارات عبر منصات ثانوية:

1. مكتب التذاكر الرسمي لإيبسويتش تاون (لجماهير الفريق المضيف)

الموقع الرسمي: الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر الجماهير المضيفة هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي إيبسويتش تاون.

أولوية العضوية: عادة ما تُباع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسرعة. ويحصل الأعضاء على أولوية الوصول خلال فترات البيع قبل طرح أي تذاكر لعامة الجماهير.

2. مخصصات نوتنجهام فورست للجماهير الزائرة (لجماهير الفريق الضيف)

شباك تذاكر النادي الضيف: تُوزع تذاكر المدرج المخصص للجماهير الزائرة مباشرة من قبل نوتنجهام فورست عبر شباك التذاكر الرسمي الخاص به.

3. منصات التذاكر الثانوية

غالبًا ما تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub مقاعد مدرجة من قبل بائعين معادين للبيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن السعر الأصلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب بورتمان رود بشكل كبير، بحسب ما إذا كنت ستشتريها مباشرة عبر القنوات الرسمية أو عبر المنصات الثانوية:

1. أسعار التذاكر الرسمية المباشرة (السعر الأصلي)

عند الشراء مباشرة من إيبسويتش تاون أو من النادي الزائر، تكون الأسعار منظمة بشكل صارم:

التذكرة الرسمية العامة للبالغين: 28 - 48 جنيهًا إسترلينيًا (تختلف حسب موقع المدرج وفئة التصنيف)

تذكرة العضو الرسمية للبالغين: 27 - 31+ جنيهًا إسترلينيًا

مخصصات جماهير الفريق الضيف في الدوري الإنجليزي الممتاز: بحد أقصى 30 جنيهًا إسترلينيًا (سقف سعري على مستوى الدوري لمشجعي الفرق الزائرة البالغين)

التخفيضات والناشئون: 5 - 20 جنيهًا إسترلينيًا (بحسب الفئة العمرية المحددة)

الضيافة الرسمية يوم المباراة:110 - 270+ جنيهًا إسترلينيًا للفرد

2. أسواق التذاكر الثانوية

نظرًا لأن تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب بورتمان رود تنفد بانتظام لصالح الأعضاء، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHubتسعّر المقاعد بناءً على طلب السوق المباشر:

مقاعد إعادة البيع من الفئة الأساسية: تبدأ من نحو 130 - 169 جنيهًا إسترلينيًا للمقعد.

مقاعد الفئة المتوسطة وعلى الجانب السفلي الطويل: تتراوح بين 180 - 350 جنيهًا إسترلينيًا للمقعد.

باقات إعادة البيع المميزة والتنفيذية: تصل إلى 500+ جنيهًا إسترلينيًا للمقعد في أوقات ذروة الطلب.

إيبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إيبسويتش تاون ونوتنجهام فورست

فاز إيبسويتش في مباراة واحدة وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها، وجاء انتصاره الوحيد بفوز خارج أرضه بنتيجة 3-2 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وانتهت آخر مبارياته بخسارة على أرضه 1-0 أمام إيفرتون، كما تعرض أيضًا لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذه السلسلة. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل "تراكتور بويز" ثمانية أهداف لكنه استقبل تسعة، ما يشير إلى فريق قادر على صناعة لحظات هجومية، لكنه يعاني دفاعيًا.

سجل نوتنجهام فورست مؤخرًا فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وجاء الفوز خارج أرضه أمام أستون فيلا، كما خرج بالتعادل أمام كل من توتنهام وليفربول، وهي نتائج تعكس قدرته على انتزاع النقاط أمام منافسين أقوياء. لكن هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك خسارة الأسبوع الماضي 1-0 أمام كوفنتري سيتي، أثرتا على الثقة قبل هذه الرحلة.

إيبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في مارس 2025، حين فاز فورست 4-2 على ملعب بورتمان رود في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، حقق نوتنجهام فورست فوزًا صعبًا على أرضه بنتيجة 1-0 في نوفمبر 2024. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، يملك فورست حصيلة أفضل، رغم أن إيبسويتش اقتسم الغنائم في إعادة مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي خلال الربيع نفسه.