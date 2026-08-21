عندما كان إيبسويتش تاون آخر مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، احتاج حتى 30 ديسمبر/كانون الأول ليحقق فوزه الأول على أرضه. ولحسن حظ جماهير «تراكتور بويز»، فقد تخلص الفريق بالفعل من هذا العبء هذا الموسم، بعد فوزه 2-1 على سندرلاند في بورت مان رود خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لموسم 2026/27.

وسيسعى الآن للبناء على تلك الأسس عندما يستضيف ليفربول على ملعبه في سوفولك في مواجهة ليلية مثيرة يوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، ضمن الجولة الثالثة من الموسم. ويمكنك أن تكون هناك بنفسك من خلال حجز مقاعدك اليوم.

ويجب العودة إلى حقبة ما قبل الدوري الإنجليزي الممتاز لمعرفة آخر مرة انتزع فيها إيبسويتش فوزًا على ليفربول في بورت مان رود. وكان Mich d'Avray وكيفن ويلسون بطلي تاون في ذلك اليوم الشهير عام 1986، حين عاد أصحاب الأرض من التأخر ليصدموا ليفربول كيني دالغليش.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد ليفربول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة إيبسويتش تاون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة إيبسويتش تاون ضد ليفربول على ملعب بورت مان رود في إيبسويتش يوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 8 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 4 سبتمبر 2026 - 15:00 بورتمان رود

كيفية شراء تذاكر إيبسويتش تاون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم إدارة ذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا للطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال الطوابير التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بنظام سحوبات عشوائية لأعضاء النادي المشتركين برسوم، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الرسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر إيبسويتش تاون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير اعتمادًا على النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو خصوم الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الرسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على الجوانب الطويلة والمدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالسعر الرسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة ونشطة للنادي للدخول في سحوبات القرعة أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف السعري الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن تذاكر الجماهير الضيفة محددة بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الفورمة

سجل المواجهات المباشرة الأخير

أخبار الفريقين والقوائم