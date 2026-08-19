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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoإبسويتش تاون
بورتمان رود
team-logoسندرلاند
Book Ipswich Town vs Sunderland Tickets
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر إيبسويتش تاون ضد سندرلاند: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون
سندرلاند

إليك كيفية حجز تذاكر مباراة إيبسويتش الافتتاحية على أرضه وأولى مبارياته في الموسم

عاد إيبسويتش تاون مباشرة إلى أرض الميعاد في الدوري الإنجليزي الممتاز من أول محاولة. وهذه المرة، سيأمل في البقاء لفترة أطول، إذ يستهل مشواره في موسم 2026/27 بمواجهة سندرلاند على ملعب بورتمان رود يوم السبت 22 أغسطس.

قد تكون الحقبة الناجحة للغاية لكيران ماكينا في إيبسويتش قد انتهت، لكن جاري أونيل سيسعى إلى البناء على ما تركه المدرب الإيرلندي الشمالي. وأنهى إيبسويتش الموسم الماضي بأفضل صورة، بعدما احتل المركز الثاني وحجز مقعد الصعود التلقائي، عقب سلسلة من خمس مباريات من دون هزيمة.

إذا تمكن إيبسويتش من محاكاة أداء سندرلاند خلال الموسم الماضي، فسيكون أكثر من راضٍ. فقد تجاوز سندرلاند كل التوقعات في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أنهى الموسم في المركز السابع وانتزع مقعدًا في الدوري الأوروبي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف إيبسويتش تاون فريق سندرلاند على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3 مساءً (بتوقيت BST) يوم السبت 22 أغسطس.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
بورتمان رود

كيف تشتري تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لحجز التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: طرح التذاكر للبيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية الأعلى.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على الجوانب والمقاعد في الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للمشاركة في قرعات التذاكر أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف السعري الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر منالًا في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون أقصى عدد من نقاط الولاء، وهي تكاد لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

الفورمة

ابسويتش

ابسويتش - المستوى

WYC
ف1-2
OXF
خ2-0
لوهافر
ف1-0
فاييكانو
ف3-0
أونيون برلين
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
سندرلاند

سندرلاند - المستوى

ليفربول
خ4-2
ليدز
خ1-0
WRE
ف1-0
لانس
ف0-2
رين
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

إبسويتش تاونتعادلسندرلاند
2
1
2
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
2
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سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
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سندرلاند
سندرلاند
1
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
1
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سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
2
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
0
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
5الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أخبار الفريقين والقوائم

تشكيلات إبسويتش تاون ضد سندرلاند

4-2-3-1
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش
التشكيل
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
4-2-3-1
كييل شيربينكييل شيربيندارا أوشيدارا أوشيجاكوب غريافيسجاكوب غريافيسعيسى ديوبعيسى ديوبليف دافيسليف دافيسساسا لوكيتشساسا لوكيتشعبدول فاتاو إيسهاكوعبدول فاتاو إيسهاكومارسيلينو نونيزمارسيلينو نونيزجوليو إنكيسوجوليو إنكيسودايزن مايدادايزن مايداEmersonnEmersonnروبن ريفسروبن ريفسرينيلدو ماندافارينيلدو ماندافاتوماس مونييهتوماس مونييهلوك أونينلوك أونينD. BallardD. Ballardإنزو لو فيإنزو لو فيجرانيت تشاكاجرانيت تشاكاT. HumeT. Humeنيلسون أنجولونيلسون أنجولونواه صاديقينواه صاديقيبريان بروبيبريان بروبي
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
4-2-3-1
إبسويتش تاون

التشكيلة الأساسية

سندرلاند

البدلاء

المدرب

  • جاري أونيل
  • ريجيس لو بريس
إبسويتش تاون

الإصابات والإيقافات

سندرلاند

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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