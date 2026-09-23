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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإنجلترا
ويمبلي
team-logoإسبانيا
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نيهال أبو زيد
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كيفية الحصول على تذاكر إنجلترا ضد إسبانيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إنجلترا
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إنجلترا تواجه إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية A. إليك كيفية حجز تذاكرك

متى تنطلق مباراة إنجلترا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة إنجلترا ضد إسبانيا في الساعة 7:45 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت 26 سبتمبر 2026 على ملعب ويمبلي في لندن.

إنجلترا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إنجلترا وإسبانيا

تدخل إنجلترا هذه المباراة بعد أن حققت أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات لها، وجميعها لُعبت في كأس العالم. وكانت آخر مباراة لها فوزًا بنتيجة 6-4 على فرنسا في ربع النهائي يوم 18 يوليو، وهي نتيجة أكدت خطورتها الهجومية. كما فازت أيضًا على النرويج 2-1 والمكسيك 3-2 خلال البطولة، رغم أن الخسارة 2-1 أمام الأرجنتين في نصف النهائي أنهت مشوارها في كأس العالم. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجلت إنجلترا 11 هدفًا واستقبلت ثمانية.

يُعد مستوى إسبانيا الأخير استثنائيًا. وفاز فريق دي لا فوينتي في جميع مبارياته الخمس في كأس العالم، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا هدفين فقط. وكان أحدث نتائجه الفوز 1-0 على الأرجنتين في النهائي يوم 19 يوليو، كما تغلب أيضًا على فرنسا 2-0 في نصف النهائي. وشهدت سلسلة الانتصارات الخمسة المتتالية هذه خروج إسبانيا بشباك نظيفة في ثلاث من المباريات الخمس.

إنجلترا

إنجلترا - المستوى

الكونغو الديمقراطية
ف2-1
المكسيك
ف2-3
النرويج
ف1-2
الأرجنتين
خ1-2
فرنسا
ف4-6
الهدف المسجل (المستقبل)
14/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
إسبانيا

إسبانيا - المستوى

النمسا
ف3-0
البرتغال
ف0-1
بلجيكا
ف2-1
فرنسا
ف0-2
الأرجنتين
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

إنجلترا ضد إسبانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بفوز إسبانيا 2-1 في نهائي يورو 2024 يوم 14 يوليو 2024. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، تتفوق إسبانيا بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لإنجلترا، مع تعادل واحد. وجاء الفوز الوحيد لإنجلترا خلال تلك السلسلة في دوري الأمم الأوروبية 2018، عندما انتصرت 3-2 في إشبيلية.

وجهاً لوجه

إنجلتراتعادلإسبانيا
1
1
3
بطولة أمم أوروبا (يورو)
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إسبانيا
إسبانيا
2
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إنجلترا
إنجلترا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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إسبانيا
إسبانيا
2
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إنجلترا
إنجلترا
3
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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إنجلترا
إنجلترا
1
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إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
المباريات الودية
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إنجلترا
2
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إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
المباريات الودية
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إسبانيا
إسبانيا
2
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إنجلترا
إنجلترا
0
انتهت
7الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب إنجلترا وإسبانيا

في المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، تحتل إنجلترا حاليًا المركز الثالث، بينما تأتي إسبانيا في المركز الرابع مع انطلاق المنافسات.

المجموعة الثالثة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
كرواتياكرواتياكرواتيا
00000000
2
تشيكياتشيكياتشيكيا
00000000
3
إنجلتراإنجلتراإنجلترا
00000000
4
إسبانياإسبانياإسبانيا
00000000
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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