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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإنجلترا
ويمبلي
team-logoتشيكيا
Book England vs Czechia Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر إنجلترا ضد التشيك: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إنجلترا
تشيكيا

إنجلترا تواجه التشيك في دوري الأمم الأوروبية A. إليكم كيف يمكنكم حجز تذاكركم

تستضيف إنجلترا منتخب التشيك على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، بينما يواصل فريق توماس توخيل مشواره في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 ضمن المستوى الأول، المجموعة الثالثة، إلى جانب إسبانيا وكرواتيا. وتختتم هذه المباراة فترة افتتاحية مزدحمة تتضمن أيضًا مواجهات أمام إسبانيا ورحلة خارج الديار إلى براغ في وقت سابق من النافذة الدولية.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة إنجلترا ضد التشيك الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة إنجلترا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى الأول؟

تنطلق مباراة إنجلترا ضد التشيك على ملعب ويمبلي في لندن، مع عدم توفر معلومات البث الرسمية حاليًا.

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إنجلترا ضد التشيك؟

تُطرح تذاكر هذه المباراة أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بـ England Football، مع منح الأولوية لأعضاء England Supporters Travel Club (ESTC) وأعضاء البيع المسبق في My England Football، قبل فتح البيع العام أمام الجمهور الأوسع.

هناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المباراة:

  • وصول حصري لأعضاء ESTC – نافذة أولوية لأعضاء England Supporters Travel Club قبل البيع العام
  • البيع المسبق عبر My England Football – نافذة أولوية ثانية للأعضاء المسجلين قبل طرح التذاكر للعامة بالكامل
  • أسعار مخفضة – خصومات متاحة لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا، والطلاب، ومن هم دون 16 عامًا، إلى جانب مدرج عائلي مخصص
  • السوق الثانويةStubHub هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

نظرًا للإقبال الكبير المتوقع على امتلاء ويمبلي في هذه المباراة، يُنصح بالحجز المبكر فور فتح البيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا ضد التشيك؟

تبدأ الأسعار الرسمية عبر England Football من 35 جنيهًا إسترلينيًا، مع توفر تذاكر البالغين القياسية بأسعار 35 و45 و65 و80 جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقعد، إلى جانب عدد محدود من مقاعد المستوى الثاني بأسعار 95 و120 جنيهًا إسترلينيًا. ويبلغ سعر المدرج العائلي 25 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و12.50 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال، مع سعر خاص للأعضاء فقط يبلغ 25 جنيهًا إسترلينيًا ومتاحًا لأعضاء ESTC خلال نافذة البيع الحصرية الخاصة بهم.

StubHub هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، إذ تبدأ الأسعار في السوق الثانوية لهذه المباراة حاليًا من نحو 40 جنيهًا إسترلينيًا.

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية تشهد طلبًا مرتفعًا، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك في وقت أقرب بدلًا من الانتظار يُعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

إنجلترا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى الأول: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إنجلترا والتشيك

فازت إنجلترا في أربع مباريات وخسرت واحدة من آخر خمس مباريات لها، وسجلت 14 هدفًا واستقبلت سبعة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث مبارياتها فوزًا بنتيجة 6-4 على فرنسا في ربع نهائي كأس العالم. أما الهزيمة الوحيدة فجاءت أمام الأرجنتين في نصف النهائي، حيث أنهت الخسارة بنتيجة 2-1 مشوارها في البطولة. كما حققت إنجلترا أيضًا انتصارات على النرويج والمكسيك وجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال تلك الفترة.

أسفرت آخر خمس نتائج للتشيك عن انتصارين وتعادل واحد وهزيمتين. وخسر منتخب التشيك مباراته الأخيرة 3-0 أمام المكسيك في دور المجموعات بكأس العالم، كما تعرض لهزيمة بنتيجة 2-1 أمام كوريا الجنوبية. واكتمل هذا السجل بتعادل 1-1 مع جنوب أفريقيا وانتصارين على جواتيمالا وكوسوفو، مع تسجيل ستة أهداف واستقبال سبعة عبر تلك المباريات الخمس.

إنجلترا

إنجلترا - المستوى

المكسيك
ف2-3
النرويج
ف1-2
الأرجنتين
خ1-2
فرنسا
ف4-6
إسبانيا
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
14/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
تشيكيا

تشيكيا - المستوى

جواتيمالا
ف3-1
كوريا الجنوبية
خ2-1
جنوب إفريقيا
ت1-1
المكسيك
خ0-3
كرواتيا
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

إنجلترا ضد التشيك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في يورو 2020، حيث فازت إنجلترا 1-0. وقبل ذلك، فازت التشيك على إنجلترا بنتيجة 2-1 في تصفيات بطولة أوروبا عام 2019، بينما فازت إنجلترا في المباراة الأخرى بينهما 5-0 في وقت سابق من العام نفسه. كما تشمل المواجهات الأربع المسجلة تعادلًا بنتيجة 2-2 في مباراة ودية عام 2008، ما يمنح إنجلترا السجل الأقوى إجمالًا ضمن هذه البيانات.

وجهاً لوجه

إنجلتراتعادلتشيكيا
2
1
1
بطولة أمم أوروبا (يورو)
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
0
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
2
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
5
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
0
انتهت
المباريات الودية
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
2
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
2
انتهت
9الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4


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