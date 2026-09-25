كيفية الحصول على تذاكر إنتر ضد كلوب بروج: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه إنتر فريق كلوب بروج يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب جيوزيبي مياتزا في ميلانو.

يسعى الفريقان إلى حصد نقاط مهمة مبكرًا في البطولة بعد تعرضهما لهزيمتين بفارق ضئيل في الجولة الأولى. ويمنح اللعب على أرضه أفضلية كبيرة لإنتر، لكن كلوب بروج سيحاول تحقيق مفاجأة في إيطاليا.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة إنتر ضد كلوب بروج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إنتر ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة إنتر ضد كلوب بروج على ملعب جيوزيبي مياتزا في ميلانو، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 جوسيبي مياتزا

كيفية شراء تذاكر مباراة إنتر ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

لشراء تذاكر مباراة إنتر ميلان ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو، اتبع خيارات ومراحل الشراء الرسمية التالية:

1. الشراء الرسمي المباشر (موقع إنتر ميلان)

مكان الشراء: اشترِ التذاكر مباشرة عبر الإنترنت من خلال منصة التذاكر الرسمية الخاصة بإنتر ميلان (inter.it/tickets) أو عبر شريك التذاكر المعتمد للنادي، Vivaticket.

البيع المسبق / أولوية الوصول: يحصل حاملو التذاكر الموسمية الكاملة وأعضاء Inter Club PLUS النشطون على فترات بيع ذات أولوية لشراء ما يصل إلى أربع تذاكر إضافية قبل طرحها للجمهور العام.

البيع العام: بمجرد انتهاء مراحل البيع المسبق، تُطرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام مباشرة على الموقع الرسمي. وستحتاج إلى ملف شخصي مسجل على موقع إنتر لإتمام الحجز.

2. قسم الجماهير الضيفة (مشجعو كلوب بروج)

إذا كنت تبحث عن الجلوس في القطاع المخصص للجماهير الضيفة، فسيتم بيع التذاكر وتوزيعها حصريًا عبر كلوب بروج إلى حاملي التذاكر الموسمية المسجلين لديه أو أعضاء النادي، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بكلوب بروج.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنتر ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إنتر ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

التذاكر الرسمية العادية: تتراوح أسعار التذاكر الأساسية على ملعب جيوزيبي مياتزا (سان سيرو) عادة بين 30 € إلى 40 € لمقاعد الحلقة العلوية خلف المرمى، وتصل إلى 150 € إلى 250 € لمقاعد المدرج المركزي في الحلقة السفلية.

تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ باقات الضيافة المميزة عادة من 250 € إلى 500 €+ للتذكرة الواحدة.

منصات التذاكر الثانوية: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub ، تُباع التذاكر غالبًا بأسعار أعلى بسبب الطلب، وعادة ما تبدأ من نحو 60 € إلى 80 € للفئات العلوية، وتتجاوز 300 €+ لمقاعد الفئة المميزة في الحلقة السفلية.

إنتر ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إنتر وكلوب بروج

فاز إنتر في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1. وفي الدوري الإيطالي، ظهر الفريق بفعالية كبيرة، إذ تغلب على مونزا 4-1، وفاز 1-0 خارج أرضه على كالياري، وتفوق على نابولي 3-2 في سان سيرو. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل إنتر 11 هدفًا واستقبلت شباكه ستة أهداف.

حقق كلوب بروج انتصارين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-1 على رويال أنتويرب في دوري الدرجة الأولى البلجيكي A، لكنه خسر 3-2 أمام أستون فيلا في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا. وجاءت هزائمه الأخرى أمام جينت، بينما أحاط فوزاه على لوميل وسيركل بروج بسلسلة نتائج متباينة.

إنتر ضد كلوب بروج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لم يتم توفير بيانات المواجهات المباشرة بين الناديين في اللقاءات الأخيرة، لذا لا يمكن تأكيد سجل تاريخي في هذه المرحلة.