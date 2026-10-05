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دوري أبطال أوروبا
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoشاختار دونيتسك
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كيفية الحصول على تذاكر إنتر ضد شاختار دونيتسك: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
إنتر
شاختار دونيتسك
دوري أبطال أوروبا

إنتر يواجه شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا. إليك كيف يمكنك حجز تذاكرك

من المقرر أن يواجه إنتر نظيره شاختار دونيتسك يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو.

تاريخيًا، يملك إنتر ميلان الأفضلية في المنافسات الأوروبية، إذ حافظ على سجل مباشر بلا هزيمة أمام شاختار دونيتسك عبر جميع مواجهاتهما الرسمية السبع السابقة. وكانت أحدث مواجهاتهما في دوري أبطال أوروبا خلال دور المجموعات لموسم 2021–22، حين حقق إنتر فوزًا بنتيجة 2-0 على أرضه بعد تعادل 0-0 في مباراة الذهاب خارج ملعبه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة إنتر ضد شاختار دونيتسك، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إنتر ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة إنتر ضد شاختار دونيتسك على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
جوسيبي مياتزا

كيف تشتري تذاكر مباراة إنتر ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا؟

توجد عدة طرق رئيسية للحصول على تذاكر مباراة إنتر ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو:

1. القنوات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالنادي

  • الموقع الرسمي لإنتر: يحصل حاملو التذاكر الموسمية (حاملو بطاقة Siamo Noi) وأعضاء نادي إنتر المسجلون على أولوية الوصول بأسعار مخفضة. ثم تُطرح التذاكر للجمهور بعد مبيعات الأعضاء، حسب التوافر.
  • البوابة الرسمية لشاختار دونيتسك: ينبغي على الجماهير الداعمة لشاختار دونيتسك التحقق من قنوات التوزيع الرسمية الخاصة بالنادي بشأن الحصة المخصصة لقسم الجماهير الزائرة في Terzo Anello Blu (الطابق الثالث الأزرق).

كيف تشتري تذاكر مباراة إنتر ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا؟

توجد عدة خيارات رئيسية لشراء تذاكر مباراة إنتر ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو، وتختلف تكلفة التذاكر بحسب ما إذا كنت تشتريها بالسعر الرسمي مباشرة من الناديين أو عبر منصات السوق الثانوية:

1. التذاكر الرسمية لإنتر ميلان

  • التذاكر الأساسية: تبدأ أسعار المقاعد العادية من نحو 35 € - 50 € في المدرجات العليا (Terzo Anello)، وتصل إلى 120 € - 250 € لمقاعد المدرج الرئيسي السفلي (Primo Anello).
  • تذاكر Plus: توفر مرونة إضافية، مثل خيار واحد مجاني لنقل الاسم أو حامل التذكرة.
  • تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: مقاعد مميزة مع إمكانية دخول الصالات وخدمات الطعام، وتتراوح أسعارها عمومًا بين 300 € - 650 €+ للشخص الواحد.

2. الحصة الرسمية لجماهير الفريق الزائر

  • عادة ما تحدد السقوف القياسية لتذاكر الجماهير الزائرة في دوري أبطال أوروبا هذه الأسعار عند نحو 30 € - 45 €.

3. منصات بيع التذاكر في السوق الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض أسعار التذاكر ضمن النطاقات التالية بحسب مستوى الطلب وموقع المقعد:

  • الطابق الثالث (Terzo Anello): نحو 60 € - 110 €
  • الطابق الثاني (Secondo Anello): نحو 110 € - 220 €
  • الطابق الأول (Primo Anello): نحو 200 € - 450 €+

إنتر ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إنتر وشاختار دونيتسك

حقق إنتر ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا 2-2 مع روما في الدوري الإيطالي، بعدما عاد من تأخره بفارق هدفين ليدرك التعادل. وقبل ذلك، فاز على أودينيزي 5-3 وتغلب على نابولي 3-2 بعد أن كان متأخرًا 2-0. وكانت خسارته الوحيدة خلال هذه السلسلة بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل إنتر 11 هدفًا واستقبل ستة.

فاز شاختار في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر واحدة من آخر أربع مباريات مسجلة له، مع توفر نتيجة إضافية واحدة. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا 2-0 على تشورنوموريتس أوديسا في الدوري الأوكراني الممتاز. كما تعادل 1-1 مع بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، وتلقى خسارة على أرضه 0-2 أمام بوليسيا زيتومير في الدوري. وأظهر شاختار أنه قادر على تحقيق نتائج في أوروبا، لكن مستواه المحلي اتسم بعدم الاستقرار.

إنتر

إنتر - المستوى

نابولي
ف3-2
ريال مدريد
خ2-1
أودينيزي
ف5-3
روما
ت2-2
LUM
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
شاختار

شاختار - المستوى

POL
خ0-2
KAR
ف1-2
أيندهوفن
ت1-1
CHO
ف2-0
LNZ
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

إنتر ضد شاختار دونيتسك: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم 24 نوفمبر 2021، حين فاز إنتر 2-0 على ملعب جوزيبي مياتزا. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز إنتر في مباراتين، بينما لم يحقق شاختار أي فوز، مع ثلاثة تعادلات. وكانت النتيجة الأكثر تفوقًا في البيانات هي فوز إنتر 5-0 في الدوري الأوروبي خلال أغسطس 2020.

وجهاً لوجه

إنترتعادلشاختار دونيتسك
2
3
0
دوري أبطال أوروبا
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
الدوري الأوروبي
إنتر badge
إنتر
إنتر
5
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
انتهت
7الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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