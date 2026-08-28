يواجه إلفيرسبيرج فريق بايرن ميونخ يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde في شبيزن-إلفيرسبيرج.

تمثل هذه المباراة مواجهة نادرة في دوري الأضواء بين إس في إلفيرسبيرج، صاحب الحظوظ الأقل، وبايرن ميونخ بطل ألمانيا 33 مرة. ويدخل بايرن ميونخ اللقاء بأفضل زخم ممكن بعد فوزه على بوروسيا دورتموند 2-1 والتتويج بكأس السوبر الألماني.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة إلفيرسبيرج ضد بايرن ميونخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إلفيرسبيرج ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

الدوري الألماني - الجولة 3 13 سبتمبر 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة إلفيرسبيرج ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة إلفيرسبيرج ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني على ملعب URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde، فإن أفضل الخيارات المتاحة تعتمد على ما إذا كنت تبحث عن مقاعد جماهير الفريق المضيف، أو تذاكر قسم جماهير الفريق الضيف، أو التوافر في السوق الثانوية:

المتجر الرسمي لتذاكر إس في إلفيرسبيرج (جماهير الفريق المضيف): بما أن إلفيرسبيرج يستضيف المباراة، فإن الطرح الأساسي للتذاكر يُباع مباشرة عبر متجر التذاكر الإلكتروني الرسمي لإس في إلفيرسبيرج. كما يمكن شراء التذاكر عبر الخط الهاتفي الرسمي الخاص بهم أو مباشرة من متجر المشجعين في الملعب.

"Club Sale" الخاص بإس في إلفيرسبيرج (إعادة البيع الرسمية): إذا نفدت تذاكر جماهير الفريق المضيف العادية بسرعة، فتحقق من السوق الثانوية الرسمية لتذاكر إس في إلفيرسبيرج "Club Sale"، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم بشكل قانوني بالقيمة الاسمية.

منصة التذاكر الرسمية / "Zweitmarkt" الخاصة ببايرن ميونخ (جماهير الفريق الضيف): إذا كنت تشجع بايرن ميونخ، فإن مخصصات تذاكر المباريات خارج الأرض تُوزع عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي بايرن ميونخ. وتُفتح طلبات الأعضاء مبكرًا في الموسم، لكن ما يتبقى من تذاكر الجماهير الضيفة أو تذاكر إعادة البيع يُدرج بشكل دوري على منصة إعادة البيع الرسمية "Zweitmarkt" الخاصة ببايرن لأعضاء النادي.

منصات السوق الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الأساسية، فإن مواقع التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض كثيرًا تذاكر معاد بيعها من بائعين أفراد، رغم أن الأسعار غالبًا ما تكون أعلى من القيمة الاسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إلفيرسبيرج ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إلفيرسبيرج ضد بايرن ميونخ بشكل كبير بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر بالقيمة الاسمية عبر القنوات الرسمية للنادي أو ستلجأ إلى تذاكر إعادة البيع في السوق الثانوية:

التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية (البيع الأساسي):

منطقة الوقوف: نحو 13 إلى 22 جنيهًا إسترلينيًا (15 إلى 25 يورو) التذاكر المخصصة للجلوس: نحو 30 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا (35 إلى 70 يورو) قسم جماهير الفريق الضيف (مخصصات بايرن ميونخ): يتراوح عادة حول 15 إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا (18 إلى 50 يورو)، مع خضوعه لرقابة صارمة من خلال مخصصات أعضاء بايرن ميونخ.

منصات السوق الثانوية وإعادة البيع:

نظرًا لأن ملعب URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde يتمتع بسعة محدودة، ولأن بايرن ميونخ منافس يحظى بطلب مرتفع، فإن أسعار السوق الثانوية مثل StubHub تتغير بحسب طلب السوق. تبدأ تذاكر إعادة البيع عمومًا من حوالي 730 إلى 980+ جنيهًا إسترلينيًا (850 إلى 1,150+ يورو) لمقاعد الفئة الأساسية، فيما تُدرج المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية الطويلة بأسعار أعلى بكثير في كثير من الأحيان.



إلفيرسبيرج ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج إلفيرسبيرج وبايرن ميونخ

يصل إلفيرسبيرج بسجل قوي في مبارياته الأخيرة، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الانتصار 3-1 على إم إس في دويسبورج في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس. كما تغلب على لوريان 4-1 وستراسبورج 5-2 في فترة الإعداد للموسم، بينما جاءت النقاط المهدرة الوحيدة في تعادل 1-1 أمام مايوركا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل إلفيرسبيرج 11 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية.

أما آخر خمس مباريات لبايرن ميونخ فشهدت خمسة انتصارات من خمس مباريات. وكان أحدثها الفوز 2-1 على بوروسيا دورتموند في كأس السوبر يوم 22 أغسطس. كما فاز على آر بي لايبزيج 3-1 وإف سي هايدنهايم 4-2 في التحضيرات السابقة للموسم. وسجل بايرن 12 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبل خمسة أهداف، من دون أي مباراة بشباك نظيفة ولكن مع حصد العلامة الكاملة في كل مواجهة.

إلفيرسبيرج ضد بايرن ميونخ: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة بين إلفيرسبيرج وبايرن ميونخ خلال آخر خمس مواجهات. وقد تمثل هذه المباراة مواجهة نادرة أو الأولى بين الناديين على هذا المستوى، وستُضاف خلفية تاريخية إضافية عندما تصبح البيانات متاحة.

ترتيب إلفيرسبيرج وبايرن ميونخ

في الدوري الألماني، يحتل إلفيرسبيرج حاليًا المركز السابع، بينما يأتي بايرن ميونخ في المركز الثالث في جدول الترتيب خلال بداية الموسم.