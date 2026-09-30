يلتقي إلفرسبرج مع أوجسبورج يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب أورسابهارم أرينا في شبيرزن-إلفرسبرج.

ويدخل إف سي أوجسبورج أيضًا اللقاء بزخم قوي في بداية الموسم، يتقدمه فوز خارج الأرض مثير للإعجاب بنتيجة 4-1 على آينتراخت فرانكفورت في الجولة الثانية. تاريخيًا، لا يزال إف سي أوجسبورج من دون هزيمة في المواجهات التنافسية السابقة بين الناديين.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة إلفرسبرج ضد أوجسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إلفرسبرج ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة إلفرسبرج ضد أوجسبورج على ملعب أورسابهارم أرينا في شبيرزن-إلفرسبرج، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 6 17 أكتوبر 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

كيفية شراء تذاكر مباراة إلفرسبرج ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الألماني بين إس في إلفرسبرج وإف سي أوجسبورج، لديك بعض الخيارات الرسمية وخيارات السوق الثانوية:

1. القنوات الرسمية للنادي (السوق الأولية)

المتجر الرسمي لتذاكر إس في إلفرسبرج: بما أن إس في إلفرسبرج يستضيف المباراة على ملعب URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde، فإن التذاكر تُطرح أولًا عبر البوابة الرسمية الإلكترونية لتذاكر إس في إلفرسبرج.

البيع المسبق لأعضاء النادي: يحصل أعضاء نادي إس في إلفرسبرج عادة على أولوية حصرية مبكرة لشراء التذاكر قبل بدء البيع العام للجمهور.

البيع العام للجمهور: تُطرح أي تذاكر متبقية بعد البيع المسبق للنادي للبيع المفتوح للجمهور عبر المتجر الإلكتروني للنادي أو في منافذ شباك التذاكر المحلية الرسمية.

قسم الجماهير الضيفة: إذا كنت تشجع إف سي أوجسبورج، فتُخصص تذاكر الجماهير الضيفة مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر إف سي أوجسبورج لأعضاء النادي وروابط المشجعين.

2. منصات التذاكر الثانوية (سوق إعادة البيع)

إذا نفدت الحصة الرسمية، تعرض منصات التذاكر الثانوية StubHub تذاكر معاد بيعها من بائعين أفراد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إلفرسبرج ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة إس في إلفرسبرج ضد إف سي أوجسبورج على ما إذا كنت تشتريها مباشرة عبر القنوات الرسمية الأولية أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

1.أسعار التذاكر الرسمية (السوق الأولية - إس في إلفرسبرج)

في المباريات البيتية على ملعب URSAPHARM-Arena، تتراوح أسعار التذاكر الرسمية الاسمية عادة على النحو التالي:

منطقة الوقوف (Stehplatz): 16,00 € إلى 18,00 €

المقاعد فئة 3: 35,00 € (السعر الكامل) / 31,00 € (المخفض)

المقاعد فئة 2: 41,00 € (السعر الكامل) / 37,00 € (المخفض)

المقاعد فئة 1: 47,00 € (السعر الكامل) / 43,00 € (المخفض)

2. أسعار التذاكر في السوق الثانوية

نظرًا إلى أن سعة الملعب محدودة، فإن ارتفاع الطلب على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub يتقلب بحسب المعروض وجودة المقاعد والطلب على المباراة:

سعر إعادة البيع المبدئي: نحو 165,00 € إلى 185,00 € بحسب موقع المقعد والهامش الذي يضيفه البائع.

إلفرسبرج ضد أوجسبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إلفرسبرج وأوجسبورج

فاز إلفرسبرج في أربع من آخر خمس مباريات خاضها، سواء التنافسية أو الودية، وكانت هزيمته الوحيدة في أحدث ظهور له، بخسارته 2-1 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني يوم 13 سبتمبر. وقبل ذلك، تغلب على بوروسيا مونشنجلادباخ 4-3 وباير ليفركوزن 3-2 في الدوري، كما فاز 3-1 خارج أرضه على إم إس في دويسبورج في كأس ألمانيا. وعلى مدار هذه المباريات الخمس، سجل إلفرسبرج 12 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية، ما يعكس فريقًا يصنع الكثير ويستقبل الكثير أيضًا.

يدخل أوجسبورج هذه المباراة بعد أربعة انتصارات من أصل خمس مباريات في كل المسابقات، وكانت هفوته الوحيدة خسارة ودية 4-0 أمام ليدز يونايتد. وكانت آخر نتائجه تعادلًا 2-2 مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني، لكنه قبل ذلك كان قد فاز في ثلاث مباريات متتالية، من بينها انتصار خارج أرضه 4-1 على آينتراخت فرانكفورت وفوز على أرضه 3-0 على شالكه. وسجل أوجسبورج 11 هدفًا واستقبل ستة خلال تلك المباريات الخمس.

إلفرسبرج ضد أوجسبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في كأس ألمانيا يوم 7 أغسطس 2015، عندما فاز أوجسبورج 3-1 على ملعب إلفرسبرج. أما المواجهات الأربع الأخرى المسجلة، فتعود كلها إلى حقبة الريجيوناليجا بين عامي 2004 و2006، وأسفرت عن تعادلين وانتصارين لأوجسبورج. وعبر المباريات الخمس المدرجة كلها، لم يخسر أوجسبورج أمام إلفرسبرج.