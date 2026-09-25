كيفية الحصول على تذاكر إلتشي ضد سيلتا فيجو: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه إلتشي فريق سيلتا فيغو يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي.

تاريخيًا، تتسم المباريات بين هذين الفريقين بالندية والطابع الدفاعي، بمتوسط يقارب 2,1 هدفًا في المباراة الواحدة ضمن منافسات الدوري الإسباني. وفي آخر مواجهة بينهما يوم 3 مايو 2026، حقق سيلتا فيغو فوزًا مقنعًا بنتيجة 3-1 على ملعب بالايدوس، بفضل أهداف هوغو ألفاريز، وإياجو أسباس، وبورخا إيغليسياس.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة إلتشي ضد سيلتا فيغو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إلتشي ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة إلتشي ضد سيلتا فيغو على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي، يوم الأحد 11 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 8 11 أكتوبر 2026 - 08:00 مانويل مارتينيز فاليرو

كيفية شراء تذاكر مباراة إلتشي ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر المباراة المقبلة بين إلتشي وسيلتا فيغو على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، اتبع هذه الخطوات الرئيسية:

الموقع الرسمي لتذاكر إلتشي CF

قم بزيارة البوابة الرسمية لنادي إلتشي CF لشراء التذاكر الأساسية مباشرة. وعادةً ما تُطرح تذاكر المباراة للبيع العام قبل موعد اللقاء بأسبوع إلى أسبوعين، بمجرد اعتماد الجدول النهائي لمباريات الدوري الإسباني. شباك التذاكر في الملعب (Taquillas)

إذا لم تُبع التذاكر بالكامل عبر الإنترنت، يمكنك شراؤها مباشرةً حضوريًا من شباك التذاكر في ملعب مانويل مارتينيز فاليرو في إلتشي خلال الأيام التي تسبق يوم المباراة أو في يوم اللقاء نفسه.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إلتشي ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني؟

بالنسبة للمباراة المقبلة في الدوري الإسباني بين Elche CF وRC Celta de Vigo على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، تختلف أسعار التذاكر بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد:

1. التذاكر الرسمية الأساسية للنادي

عند الشراء مباشرة عبر شباك التذاكر الرسمي لنادي إلتشي CF أو قنوات البيع الأساسية، تكون أسعار يوم المباراة القياسية عادة ضمن الفئات التالية:

خلف المرمى / المدرجات العلوية (Fondo Norte / Fondo Sur): 15€ إلى 30€

المدرجات الجانبية / المقاعد المميزة (Preferencia): 30€ إلى 50€

المدرج الرئيسي / مقاعد كبار الزوار (Tribuna Central): 50€ إلى 80€+

إلتشي ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إلتشي وسيلتا فيغو

لم يحقق إلتشي أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ سجل ثلاث هزائم وتعادلين. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 2-3 أمام ريال سوسييداد، كما خسر 3-2 أمام راسينغ سانتاندير. وكانت أثقل نتيجة في تلك السلسلة الهزيمة 0-5 أمام برشلونة. وخلال خمس مباريات، سجل إلتشي ثمانية أهداف واستقبل 14 هدفًا.

بدوره، لم يحقق سيلتا فيغو أي فوز في آخر خمس مباريات أيضًا، إذ تعادل مرتين وتلقى ثلاث هزائم. وانتهت آخر مباراة له بالتعادل 1-1 أمام خيتافي، كما تعادل 0-0 مع ريال سوسييداد. وخسر سيلتا 0-2 أمام أتلتيك بيلباو خلال تلك الفترة. وسجل الفريق هدفين واستقبل خمسة أهداف في آخر خمس مباريات.

إلتشي ضد سيلتا فيغو: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، عندما فاز سيلتا فيغو 3-1 على أرضه. وقبل ذلك، فاز إلتشي 2-1 على ملعب مارتينيز فاليرو في سبتمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق سيلتا بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لإلتشي، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.