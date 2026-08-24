كيفية الحصول على تذاكر إلتشي ضد ريال سوسييداد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه إلتشي نظيره ريال سوسيداد يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال فبراير 2026، حقق ريال سوسيداد فوزًا بنتيجة 3-1 على إلتشي في ملعب أنويتا. وسيسعى ريال سوسيداد إلى الحفاظ على تفوقه الواضح في المواجهات المباشرة أمام إلتشي، بينما يبحث الناديان عن نقاط مهمة في بداية الموسم.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة إلتشي ضد ريال سوسيداد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إلتشي ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة إلتشي ضد ريال سوسيداد على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي، على أن يتم تأكيد الموعد الرسمي لانطلاقها عبر الناقل المحلي في منطقتك.

الدوري الإسباني - الجولة 4 7 سبتمبر 2026 - 15:30 مانويل مارتينيز فاليرو

كيفية شراء تذاكر خيتافي ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

يمكنك تأمين تذاكر مباراة خيتافي ضد سيلتا فيجو على ملعب كوليسيوم عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي أو من خلال منصات تجميع التذاكر الموثوقة.

تُطرح التذاكر الرسمية عادة للبيع العام قبل المباراة بأسبوع إلى أسبوعين.

شباك التذاكر الرسمي لنادي خيتافي:

اختر المدرج المفضل لديك، مثل فوندو نورتي أو فوندو سور أو تريبونا ، ثم أكمل عملية الشراء لتتلقى تذاكر الدخول الرقمية أو عبر الهاتف المحمول.

منصات التذاكر الثانوية وإعادة البيع:

تعرض منصات مثل StubHub تذاكر إعادة البيع قبل الطرح الرسمي العام. قارن بين مواقع المقاعد، وتحقق من وجود ضمان FanProtect أو استرداد كامل بنسبة 100% قبل الشراء.

في الملعب يوم المباراة:

غالبًا ما تبيع شبابيك التذاكر ( taquillas ) في ملعب كوليسيوم ما تبقى من تذاكر المباريات الفردية يوم المباراة، رغم أن التوافر في فئات المقاعد الأكثر شعبية قد يكون محدودًا.



كم تبلغ أسعار تذاكر خيتافي ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد سيلتا فيجو بحسب ما إذا كنت تشتري مباشرة عبر شباك تذاكر النادي أو من خلال منصات تجميع التذاكر الثانوية.

تفصيل الأسعار حسب الفئة

تذاكر الجمهور العامة الرسمية، شباك تذاكر خيتافي:

خلف المرمى ( فوندو نورتي و فوندو سور ): 25 - 43 جنيهًا إسترلينيًا (30 - 50 يورو) المدرجات الجانبية ( لاتيرال / تريبونا إيستي ): 43 - 68 جنيهًا إسترلينيًا (50 - 80 يورو) المدرج الرئيسي ( تريبونا أويستي ): 68 - 103 جنيهات إسترلينية (80 - 120 يورو)

السوق الثانوية ومنصات التجميع:

تبدأ أسعار إعادة البيع على منصات مثل StubHub من 50 إلى 155+ جنيهًا إسترلينيًا (60 إلى 180+ يورو)، مع وصول متوسط أسعار المقاعد المميزة إلى 210+ جنيهات إسترلينية .



إلتشي ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إلتشي وريال سوسيداد

يدخل إلتشي هذه المباراة من دون أي فوز في آخر أربع مباريات، بعدما سجل انتصارًا واحدًا وأربعة تعادلات في آخر خمس مواجهات خاضها. وجاء فوزه الوحيد أمام كايزر تشيفز في مباراة ودية قبل الموسم، بينما انتهت مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني بالتعادل 1-1 أمام ديبورتيفو دي لا كورونيا. وقبل افتتاح الدوري، تعادل في ثلاث مباريات ودية متتالية، بينها نتيجة 2-2 أمام قرطبة وتعادل 2-2 مع العين. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل إلتشي ستة أهداف واستقبل ستة.

ويبدو سجل ريال سوسيداد الأخير صعبًا. إذ فاز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، وكانت على أستون فيلا بنتيجة 4-2 في فترة الإعداد قبل الموسم، قبل أن يخسر مبارياته الأربع الأخيرة. وشهدت هذه السلسلة خسارتين متتاليتين أمام إف سي كولن، ثم هزيمة 3-1 أمام تشيلسي في آخر ظهور له قبل انطلاق الموسم. وسجل فريق ماتاراتزو ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل عشرة.

إلتشي ضد ريال سوسيداد: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، عندما تغلب ريال سوسيداد على إلتشي بنتيجة 3-1 في مباراة بالدوري الإسباني على ملعب أنويتا. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 عندما استضاف إلتشي ريال سوسيداد في نوفمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، يتفوق ريال سوسيداد بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء لإلتشي، إلى جانب تعادلين. وسجل ريال سوسيداد عشرة أهداف في تلك المباريات الخمس، واستقبل أربعة.

ترتيب إلتشي وريال سوسيداد

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل إلتشي المركز الثامن، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز 16.