يلتقي إف سي كولن مع فيردر بريمن يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولونيا.

في آخر مواجهة رسمية بينهما يوم 12 أبريل 2026، حقق 1. إف سي كولن فوزًا على أرضه بنتيجة 3-1 على فيردر بريمن. تاريخيًا، شهدت مباريات الفريقين على ملعب راين إنرجي شتاديون الكثير من الأهداف، كما جاءت نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة بينهما في الدوري الألماني متوازنة عبر آخر ست مواجهات.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة إف سي كولن ضد فيردر بريمن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إف سي كولن ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة إف سي كولن ضد فيردر بريمن على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولونيا.

الدوري الألماني - الجولة 3 12 سبتمبر 2026 - 12:30 رين إينيرجي ستاديون

كيف تشتري تذاكر مباراة إف سي كولن ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة 1. إف سي كولن ضد فيردر بريمن على ملعب راين إنرجي شتاديون، توجد خيارات رسمية أساسية إلى جانب منصات ثانوية:

متجر التذاكر الرسمي لنادي 1. إف سي كولن : المكان الأكثر مباشرةً وأمانًا لشراء التذاكر هو عبر الموقع الرسمي للنادي (fc.de) من خلال متجر التذاكر الإلكتروني. وعادةً ما تُطرح أولوية شراء التذاكر أولًا لأعضاء النادي، ثم تُفتح للبيع العام إذا تبقت أي تذاكر متاحة.

تذاكر VIP والضيافة الرسمية : إذا نفدت التذاكر العامة، يمكن حجز باقات مقاعد كبار الزوار ومقاعد الأعمال الرسمية مباشرةً عبر منصات الضيافة الرسمية مثل official-vip.com أو من خلال قسم الضيافة في إف سي كولن.

الحصة الرسمية من تذاكر الجماهير الضيفة : إذا كنت تشجع فيردر بريمن، فإن تذاكر القطاع المخصص للجماهير الضيفة تُوزع رسميًا عبر بوابة التذاكر في الموقع الرسمي للنادي (werder.de) للمشجعين المسجلين وحاملي التذاكر الموسمية.

الأسواق الثانوية : إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تعرض خيارات إعادة البيع من بائعين أفراد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إف سي كولن ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة 1. إف سي كولن ضد إس في فيردر بريمن في الدوري الألماني بحسب فئة المقاعد، وقناة الشراء، وحجم الطلب على المباراة:

الفئة 1 (الجهة الطولية / المدرج السفلي) : تتراوح أسعار التذاكر الرسمية الأساسية في المواقع المميزة بالمدرج الرئيسي عادةً بين 50 و75 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة الواحدة.

الفئة 2 (الزوايا / المدرج العلوي) : تتكلف المقاعد العادية على الزوايا أو في المستويات العليا عادةً ما بين 35 و55 جنيهًا إسترلينيًا .

منطقة الوقوف (Stehplatz) : تُعد تذاكر مدرجات الوقوف الرسمية في قطاعات أصحاب الأرض أو الجماهير الضيفة الأكثر انخفاضًا في السعر، إذ يبلغ سعرها عادةً نحو 15 إلى 22 جنيهًا إسترلينيًا .

باقات الضيافة وVIP : تبدأ أسعار مقاعد الأعمال المميزة، والدخول إلى الصالات، وتذاكر الضيافة الرسمية من نحو 180 إلى 350+ جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

سوق إعادة البيع الثانوي : إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية العامة، فإن أسعار منصات إعادة البيع مثل StubHub تتغير بحسب الطلب، وتبدأ عادةً من نحو 45 إلى 90+ جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد العادية.

إف سي كولن ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إف سي كولن وفيردر بريمن

فاز إف سي كولن في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وتعادل في مباراة واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-1 على فورتسبورغر كيكرز في كأس ألمانيا يوم 24 أغسطس، وذلك بعد انتصارين وديين متتاليين بنتيجتي 2-1 و2-0 على ريال سوسيداد. أما النقاط الوحيدة التي فقدها خلال تلك السلسلة فجاءت في تعادل 2-2 أمام هيرتا برلين في فترة الإعداد. وسجل كولن 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

أسفرت آخر خمس مباريات لفريق فيردر بريمن عن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتائجه فوزًا 3-0 على إس كي هانزا لونيبورغ في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس. وخسر بريمن آخر مباراة ودية له في فترة الإعداد بنتيجة 1-0 أمام أوكسير، كما تعادل مرتين ضد بادربورن، وانتهت كلتاهما بنتيجة 2-2. وسجل تسعة أهداف واستقبل خمسة خلال هذه السلسلة من خمس مباريات.

إف سي كولن ضد فيردر بريمن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الألماني يوم 12 أبريل 2026، عندما فاز إف سي كولن بنتيجة 3-1 على ملعب راين إنرجي شتاديون. وعبر آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، يبدو السجل متكافئًا بانتصار واحد لكل فريق وثلاثة تعادلات. أما الفوز الوحيد السابق خارج الأرض في تلك السلسلة فكان من نصيب بريمن، الذي فاز 1-0 في كولونيا في فبراير 2024.

ترتيب إف سي كولن وفيردر بريمن

في جدول الدوري الألماني الحالي، يحتل إف سي كولن المركز الثامن، بينما يأتي فيردر بريمن في المركز 18.