يستضيف إف سي كولن فريق شالكه 04 يوم السبت، 24 أكتوبر 2026، على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولن.

يشترك الفريقان العريقان في تاريخ راسخ ضمن دوري الدرجة الأولى الألماني، مع أفضلية طفيفة لـ1. إف سي كولن في مواجهاتهما المباشرة الأخيرة. ويدخل إف سي شالكه 04 هذه المباراة معتمداً بشكل كبير على تنظيمه الدفاعي لمواجهة المنظومة الهجومية القوية لكولن.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04 في البوندسليغا؟

تنطلق على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولن، يوم السبت، 24 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 7 24 أكتوبر 2026 - 09:30 رين إينيرجي ستاديون

كيف تشتري تذاكر مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04 في البوندسليغا؟

في ما يلي أبرز الخيارات لشراء تذاكر مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04 في البوندسليغا على ملعب راين إنرجي شتاديون:

1. القنوات الرسمية للنادي

متجر التذاكر الرسمي لإف سي كولن الطريقة الأساسية والأكثر أماناً لشراء التذاكر هي عبر متجر التذاكر الإلكتروني الرسمي لإف سي كولن. وعادةً ما تُطرح التذاكر أولاً لأعضاء النادي قبل فتح البيع للجمهور العام.

قسم جماهير الفريق الضيف (القنوات الرسمية لشالكه 04) إذا كنت تشجّع شالكه 04، فإن تذاكر الضيوف تُوزَّع مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لإف سي شالكه 04 للمشجعين المسافرين وأعضاء النادي.

2. الأسواق الثانوية للتذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا كانت الخيارات الرسمية للنادي قد نفدت بالكامل، فغالباً ما يمكن العثور على تذاكر دخول عامة على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع التذاكر لمباريات البوندسليغا المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04 في البوندسليغا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04 على ملعب راين إنرجي شتاديون بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر الرسمية بسعرها الأصلي أو عبر المنصات الثانوية:

1. تذاكر النادي الرسمية (السعر الأصلي)

عند شرائها مباشرة عبر متجر تذاكر إف سي كولن الرسمي:

منطقة الوقوف (Südkurve / أماكن الوقوف): نحو 16 € إلى 20 € للتذكرة الواحدة.

فئات الجلوس القياسية: تتراوح عادة بين 35 € و80 € بحسب فئة المقعد والرؤية، خلف المرمى أو في المدرج الرئيسي/المقابل.

الأطفال / الفئات المخفّضة: تتراوح المقاعد المخفّضة عموماً بين 12 € و30 €.

2. الأسواق الثانوية للتذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHubتعرض التذاكر بناءً على طلب السوق:

الأسعار الابتدائية: تبدأ عروض إعادة البيع عموماً من نحو 115 € إلى 145 € للمقاعد المتبقية.

متوسط الأسعار: يبلغ متوسط أسعار مقاعد الفئات على منصات إعادة البيع عادة بين 250 € و350 € للتذكرة الواحدة.

الباقات المميزة والضيافة / VIP: قد تصل خيارات المقاعد المميزة وباقات الضيافة إلى 600 € أو أكثر.

إف سي كولن ضد شالكه 04 في البوندسليغا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إف سي كولن وشالكه 04

يدخل كولن هذه المباراة بعد تحقيق انتصارين وتعادل واحد وخسارتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-1 أمام هامبورغر إس في في البوندسليغا، ليواصل سلسلة صعبة شهدت أيضاً خسارة على أرضه بنتيجة 4-1 أمام شتوتغارت. وجاءت أبرز الإيجابيات في الفوز 3-2 على هوفنهايم والانتصار خارج الأرض على فورتسبورغر كيكرز في كأس ألمانيا. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل كولن ثمانية أهداف واستقبل سبعة، وهو سجل يعكس النزعة الهجومية والهشاشة الدفاعية معاً.

أما شالكه، فيدخل المواجهة بانتصارين وتعادلين وخسارة واحدة خلال الفترة نفسها. وكانت مباراته الأخيرة قد انتهت بتعادل سلبي على أرضه أمام إلفيرسبيرغ، لكنه قبل ذلك حقق فوزاً خارج أرضه بنتيجة 3-1 على يونيون برلين وفرض التعادل 0-0 على بايرن ميونخ، وهي نتائج تعكس تنظيمه الدفاعي. وتبقى الخسارة 3-0 أمام أوغسبورغ النقطة الأضعف في هذه السلسلة. وسجل شالكه ستة أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس، ما يشير إلى قاعدة دفاعية أكثر صلابة من منافسه.

إف سي كولن ضد شالكه 04: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في البوندسليغا في مارس 2026 وانتهت بالتعادل 1-1، بينما شهدت مباراة بينهما في دوري الدرجة الثانية الألماني في فبراير 2025 فوز كولن 1-0 على أرضه. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات موثقة، التي تشمل البوندسليغا ودوري الدرجة الثانية الألماني ومباراة ودية، فإن كولن يملك أفضلية طفيفة بفوزين مقابل فوز واحد لشالكه وتعادلين. وتشير هذه السلسلة إلى تنافس متقارب من دون طرف مهيمن، ولا يوجد الكثير في السجل للفصل بينهما قبل مباراة الأحد.