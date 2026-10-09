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الدوري الألماني
team-logoكولن
رين إينيرجي ستاديون
team-logoشالكه 04
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كيفية الحصول على تذاكر إف سي كولن ضد شالكه 04: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
كولن
شالكه 04
الدوري الألماني

يواجه إف سي كولن شالكه 04 في الدوري الألماني. إليك كيف يمكنك حجز تذاكرك

يستضيف إف سي كولن فريق شالكه 04 يوم السبت، 24 أكتوبر 2026، على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولن.

يشترك الفريقان العريقان في تاريخ راسخ ضمن دوري الدرجة الأولى الألماني، مع أفضلية طفيفة لـ1. إف سي كولن في مواجهاتهما المباشرة الأخيرة. ويدخل إف سي شالكه 04 هذه المباراة معتمداً بشكل كبير على تنظيمه الدفاعي لمواجهة المنظومة الهجومية القوية لكولن.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04 في البوندسليغا؟

تنطلق على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولن، يوم السبت، 24 أكتوبر 2026.

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الدوري الألماني - الجولة 7
رين إينيرجي ستاديون

كيف تشتري تذاكر مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04 في البوندسليغا؟

في ما يلي أبرز الخيارات لشراء تذاكر مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04 في البوندسليغا على ملعب راين إنرجي شتاديون:

1. القنوات الرسمية للنادي

  • متجر التذاكر الرسمي لإف سي كولن الطريقة الأساسية والأكثر أماناً لشراء التذاكر هي عبر متجر التذاكر الإلكتروني الرسمي لإف سي كولن. وعادةً ما تُطرح التذاكر أولاً لأعضاء النادي قبل فتح البيع للجمهور العام.
  • قسم جماهير الفريق الضيف (القنوات الرسمية لشالكه 04) إذا كنت تشجّع شالكه 04، فإن تذاكر الضيوف تُوزَّع مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لإف سي شالكه 04 للمشجعين المسافرين وأعضاء النادي.

2. الأسواق الثانوية للتذاكر

  • منصات التذاكر الثانوية: إذا كانت الخيارات الرسمية للنادي قد نفدت بالكامل، فغالباً ما يمكن العثور على تذاكر دخول عامة على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع التذاكر لمباريات البوندسليغا المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04 في البوندسليغا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إف سي كولن ضد شالكه 04 على ملعب راين إنرجي شتاديون بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر الرسمية بسعرها الأصلي أو عبر المنصات الثانوية:

1. تذاكر النادي الرسمية (السعر الأصلي)

عند شرائها مباشرة عبر متجر تذاكر إف سي كولن الرسمي:

  • منطقة الوقوف (Südkurve / أماكن الوقوف): نحو 16 € إلى 20 € للتذكرة الواحدة.
  • فئات الجلوس القياسية: تتراوح عادة بين 35 € و80 € بحسب فئة المقعد والرؤية، خلف المرمى أو في المدرج الرئيسي/المقابل.
  • الأطفال / الفئات المخفّضة: تتراوح المقاعد المخفّضة عموماً بين 12 € و30 €.

2. الأسواق الثانوية للتذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHubتعرض التذاكر بناءً على طلب السوق:

  • الأسعار الابتدائية: تبدأ عروض إعادة البيع عموماً من نحو 115 € إلى 145 € للمقاعد المتبقية.
  • متوسط الأسعار: يبلغ متوسط أسعار مقاعد الفئات على منصات إعادة البيع عادة بين 250 € و350 € للتذكرة الواحدة.
  • الباقات المميزة والضيافة / VIP: قد تصل خيارات المقاعد المميزة وباقات الضيافة إلى 600 € أو أكثر.

إف سي كولن ضد شالكه 04 في البوندسليغا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إف سي كولن وشالكه 04

يدخل كولن هذه المباراة بعد تحقيق انتصارين وتعادل واحد وخسارتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-1 أمام هامبورغر إس في في البوندسليغا، ليواصل سلسلة صعبة شهدت أيضاً خسارة على أرضه بنتيجة 4-1 أمام شتوتغارت. وجاءت أبرز الإيجابيات في الفوز 3-2 على هوفنهايم والانتصار خارج الأرض على فورتسبورغر كيكرز في كأس ألمانيا. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل كولن ثمانية أهداف واستقبل سبعة، وهو سجل يعكس النزعة الهجومية والهشاشة الدفاعية معاً.

أما شالكه، فيدخل المواجهة بانتصارين وتعادلين وخسارة واحدة خلال الفترة نفسها. وكانت مباراته الأخيرة قد انتهت بتعادل سلبي على أرضه أمام إلفيرسبيرغ، لكنه قبل ذلك حقق فوزاً خارج أرضه بنتيجة 3-1 على يونيون برلين وفرض التعادل 0-0 على بايرن ميونخ، وهي نتائج تعكس تنظيمه الدفاعي. وتبقى الخسارة 3-0 أمام أوغسبورغ النقطة الأضعف في هذه السلسلة. وسجل شالكه ستة أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس، ما يشير إلى قاعدة دفاعية أكثر صلابة من منافسه.

كولن

كولن - المستوى

هوفنهايم
ف3-2
شتوتجارت
خ4-1
بريمن
ت1-1
هامبورج
خ2-1
FCK
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
شالكه

شالكه - المستوى

بايرن ميونخ
ت0-0
أونيون برلين
ف1-3
إلفيرسبيرج
ت0-0
RWO
ف2-5
LUS
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

إف سي كولن ضد شالكه 04: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في البوندسليغا في مارس 2026 وانتهت بالتعادل 1-1، بينما شهدت مباراة بينهما في دوري الدرجة الثانية الألماني في فبراير 2025 فوز كولن 1-0 على أرضه. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات موثقة، التي تشمل البوندسليغا ودوري الدرجة الثانية الألماني ومباراة ودية، فإن كولن يملك أفضلية طفيفة بفوزين مقابل فوز واحد لشالكه وتعادلين. وتشير هذه السلسلة إلى تنافس متقارب من دون طرف مهيمن، ولا يوجد الكثير في السجل للفصل بينهما قبل مباراة الأحد.

وجهاً لوجه

كولنتعادلشالكه 04
3
2
0
الدوري الألماني الدرجة الثانية
كولن badge
كولن
كولن
1
شالكه 04 badge
شالكه 04
شالكه
0
انتهت
الدوري الألماني الدرجة الثانية
شالكه 04 badge
شالكه 04
شالكه
1
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كولن
كولن
3
انتهت
الدوري الألماني
شالكه 04 badge
شالكه 04
شالكه
0
كولن badge
كولن
كولن
0
انتهت
الدوري الألماني
كولن badge
كولن
كولن
3
شالكه 04 badge
شالكه 04
شالكه
1
انتهت
وديات الأندية
كولن badge
كولن
كولن
2
شالكه 04 badge
شالكه 04
شالكه
2
انتهت
9الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
440092+712
ف
ف
ف
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
4310142+1210
ف
ف
ت
ف
3
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
4310123+910
ت
ف
ف
ف
4
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
4211116+57
خ
ت
ف
ف
5
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
4211105+57
ف
ت
ف
خ
6
ماينتسماينتسماينتس
4211106+47
ف
خ
ف
ت
7
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجإلفيرسبيرج
421187+17
ت
خ
ف
ف
8
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
42118807
ف
ت
ف
خ
9
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
420295+46
خ
ف
خ
ف
10
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
4121910-15
ت
ف
خ
ت
11
شالكه 04شالكه 04شالكه
412134-15
ت
ف
ت
خ
12
باديربورنباديربورنبادربورن
411235-24
ف
خ
خ
ت
13
كولنكولنكولن
411269-34
خ
ت
خ
ف
14
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
4103710-33
خ
ف
خ
خ
15
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
410369-33
خ
خ
ف
خ
16
هامبورجهامبورجهامبورج
4103213-113
ف
خ
خ
خ
17
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
4013417-131
خ
خ
خ
ت
18
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
4004616-100
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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