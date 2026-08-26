كيفية الحصول على تذاكر إشبيلية ضد فالنسيا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه إشبيلية فريق فالنسيا يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري، والتي تعود إلى مارس 2026، حقق فالنسيا فوزًا مريحًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على هذا الملعب ذاته. ويترقب المشجعون هذه المواجهة التاريخية في دوري الدرجة الأولى الإسباني باعتبارها اختبارًا تقليديًا للقوة بين اثنين من الفرق الراسخة في المسابقة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة إشبيلية ضد فالنسيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إشبيلية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة إشبيلية ضد فالنسيا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية، على أن يتم تأكيد تفاصيل موعد انطلاق المباراة لاحقًا.

الدوري الإسباني - الجولة 5 11 سبتمبر 2026 - 15:00 رامون سانشيز بثخوان

كيفية شراء تذاكر مباراة إشبيلية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر المباراة المقبلة في الدوري الإسباني بين إشبيلية وفالنسيا، يمكنك اتباع هذه الخطوات المعتادة:

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على التذاكر هي عبر بوابة التذاكر الرسمية على الموقع الرسمي لنادي إشبيلية، باعتباره مستضيف المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

أولوية البيع للأعضاء: عادة ما تتاح التذاكر أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية قبل طرحها للجمهور العام. تابع نوافذ البيع الرسمية التي يعلن عنها النادي.

منصات السوق الثانوية: إذا نفدت التذاكر الرسمية أو كنت تبحث عن ترتيبات جلوس محددة، فإن منصات تبادل التذاكر الثانوية، مثل StubHub، ومواقع إعادة البيع غالبًا ما تطرح تذاكر لمباريات الدوري الإسباني ذات الإقبال المرتفع.

شباك تذاكر الملعب: بحسب التوافر مع اقتراب يوم المباراة، يمكن أحيانًا شراء التذاكر بشكل مباشر من شبابيك التذاكر في الملعب بمدينة إشبيلية، رغم أن التوفر في المباريات الجماهيرية نادرًا ما يكون مضمونًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إشبيلية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إشبيلية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني بشكل عام بحسب موقع المقعد والفئة، وما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية.

الأسعار المبدئية: تبدأ عادة أسعار التذاكر الأساسية على المنصات الثانوية، مثل StubHub، من نحو 50 إلى 55 يورو (ما يعادل تقريبًا 63 دولارًا أمريكيًا) للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى.

متوسط الأسعار: يبلغ متوسط أسعار التذاكر العامة عبر مقاعد الجوانب والمدرجات القياسية نحو 260 إلى 270 يورو (ما يعادل تقريبًا 348 دولارًا أمريكيًا)، بحسب حجم الطلب والتوافر.

خيارات كبار الزوار والضيافة: تتطلب خيارات المقاعد المميزة وباقات الضيافة التنفيذية مع إمكانية دخول الصالات أسعارًا أعلى بكثير، وغالبًا ما ترتفع أكثر بحسب الفئة.

إشبيلية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إشبيلية وفالنسيا

فاز إشبيلية في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وجاءت آخر نتيجتين له في الدوري الإسباني بفوز 2-1 على أرضه أمام رايو فاييكانو، وانتصار 3-1 خارج أرضه على أتلتيك بيلباو، وكانت الأخيرة أحدث مبارياته بتاريخ 22 أغسطس. أما خسارته الوحيدة خلال هذه السلسلة فجاءت في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم أمام باير ليفركوزن بنتيجة 2-1. وخلال المباريات الخمس، سجل إشبيلية ثمانية أهداف واستقبلت شباكه خمسة، ما يعكس قدرة ثابتة على هز الشباك.

أما آخر خمس مباريات لفالنسيا فتعكس صورة أكثر تباينًا. وكانت آخر نتيجة تنافسية له تعادلًا سلبيًا 0-0 أمام سيلتا فيجو يوم 22 أغسطس في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني. وقبل ذلك، تضمن سجله في فترة الإعداد للموسم فوزًا 2-0 على هيركوليس، لكنه شهد أيضًا هزائم أمام CD Teruel ونيوكاسل يونايتد. وسجل فالنسيا أربعة أهداف واستقبل أربعة أخرى خلال المباريات الأربع في فترة الإعداد، وأضاف التعادل أمام سيلتا مباراة بشباك نظيفة إلى سجله.

إشبيلية ضد فالنسيا: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في 21 مارس 2026، حين فاز فالنسيا 2-0 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب ميستايا في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، فاز فالنسيا مرتين مقابل فوز واحد لإشبيلية، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. وشهدت المباريات الخمس تسجيل 10 أهداف إجمالًا.

ترتيب إشبيلية وفالنسيا

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل إشبيلية المركز الأول، بينما يأتي فالنسيا في المركز 12.