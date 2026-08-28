كيفية الحصول على تذاكر إسبانيول ضد إلتشي: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه إسبانيول فريق إلتشي يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب RCDE في برشلونة.

يدخل إسبانيول هذه المباراة بهدف استغلال أفضلية الأرض وحصد نقاط مبكرة مهمة في ترتيب الدوري. في المقابل، سيسعى إلتشي إلى قلب نتائجه الأخيرة وتحقيق فوزه الأول في هذه المواجهة منذ أكتوبر 2021.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة إسبانيول ضد إلتشي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إسبانيول ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة إسبانيول ضد إلتشي على ملعب RCDE في برشلونة، مع تأكيد التوقيت الدقيق في تفاصيل المباراة أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 7 18 سبتمبر 2026 - 15:00 كورنيا إل برات

كيفية شراء تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

يمكنك شراء تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو عبر القنوات الرسمية أو منصات التذاكر الثانوية الموثوقة:

الموقع الرسمي لنادي أوساسونا وشباك التذاكر: المكان الأساسي والأكثر موثوقية لشراء تذاكر مدرجات أصحاب الأرض هو مباشرة عبر بوابة التذاكر في الموقع الرسمي لنادي أوساسونا أو من شباك التذاكر في ملعب إل سادار في بامبلونا قبل يوم المباراة. وعادة ما تُفتح المبيعات الرسمية للجمهور العام قبل أسبوع إلى أسبوعين من انطلاق المباراة، بعد أن يُكمل أعضاء النادي (socios) فترة الأولوية الخاصة بهم.

المنصات التجميعية للسوق الثانوية: إذا نفدت التذاكر من الموقع الرسمي، يمكنك مقارنة المقاعد عبر منصات إعادة البيع على المواقع التجميعية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو على ملعب إل سادار بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد:

تذاكر النادي الرسمية (السعر الأصلي): مباشرة من نادي أوساسونا، تتراوح أسعار التذاكر القياسية للجمهور العام عادة بين 35 و80 يورو بحسب المدرج (خلف المرمى، الزوايا، المدرج الرئيسي، أو المقاعد المركزية المميزة).

الأسواق الثانوية: على مواقع تجميع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 42 إلى 50 يورو للمقاعد العادية، مع وصول متوسط الأسعار إلى مستويات أعلى بحسب التوافر، وموقع المقعد، وحجم الطلب.

إسبانيول ضد إلتشي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج إسبانيول وإلتشي

فاز إسبانيول في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكان أفضل نتائجه خلال تلك السلسلة الفوز 3-0 على ليفانتي في الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس، بينما انتهت أحدث مبارياته بالخسارة 1-2 على أرضه أمام ريال مدريد يوم 22 أغسطس. وأسفرت فترة الإعداد للموسم عن تعادل 3-3 مع ميدلزبره وتعادل 2-2 مع بيرنلي، فيما كانت النتيجة الأخرى الخسارة 1-3 أمام كوفنتري سيتي. وسجل إسبانيول تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

لم يحقق إلتشي أي فوز في آخر خمس مباريات له، مسجلًا تعادلًا واحدًا في الدوري الإسباني وثلاثة تعادلات في فترة الإعداد للموسم. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 0-5 أمام برشلونة يوم 23 أغسطس، وذلك بعد تعادله 1-1 مع ديبورتيفو دي لا كورونيا في مباراته الافتتاحية في الدوري. كما تعادل إلتشي 2-2 مع قرطبة، و2-2 مع العين، و0-0 مع جوهور دار التعظيم خلال التحضير للموسم. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل إلتشي خمسة أهداف واستقبل تسعة.

إسبانيول ضد إلتشي: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

أحدث مواجهة بين الفريقين جاءت في الدوري الإسباني يوم 1 مارس 2026، عندما انتهت المباراة على ملعب إلتشي بالتعادل 2-2. وقبل ذلك، فاز إسبانيول 1-0 على أرضه في أكتوبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة في هذه البيانات، والتي تمتد بين الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية، فاز إسبانيول مرتين وفاز إلتشي مرة واحدة، فيما اكتمل السجل بتعادلين.