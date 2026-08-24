كيفية الحصول على تذاكر إسبانيول ضد إشبيلية: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه إسبانيول فريق إشبيلية يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على ملعب RCDE في برشلونة.

وفي آخر مواجهة تنافسية بينهما في مايو 2026، حقق إشبيلية فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على إسبانيول في ملعب رامون سانشيز بيزخوان. وسيعتمد إسبانيول على أفضلية الأرض لقلب المعادلة أمام جماهيره، بينما يسعى إشبيلية إلى تحقيق نتيجة إيجابية جديدة خارج ملعبه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة إسبانيول ضد إشبيلية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إسبانيول ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة إسبانيول ضد إشبيلية على ملعب RCDE في برشلونة، على أن تنطلق في الموعد المذكور أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 4 6 سبتمبر 2026 - 15:00 كورنيا إل برات

كيف تشتري تذاكر مباراة إسبانيول ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

بالنسبة لمباراة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني بين إسبانيول وإشبيلية يوم 6 سبتمبر 2026 على ملعب RCDE، يمكن الحصول على التذاكر عبر قنوات الشراء المعتادة:

البوابة الرسمية لتذاكر النادي: تُطرح تذاكر المباريات مباشرة عبر خدمة التذاكر الإلكترونية الخاصة بالنادي المستضيف قبل المباراة. ويحصل أعضاء النادي على أولوية الشراء قبل طرح التذاكر المتبقية للجمهور العام.

شباك التذاكر في الملعب: يمكن شراء أي مقاعد متبقية غير مباعة حضوريًا من نوافذ شباك التذاكر في الملعب قبل يوم المباراة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: تستضيف منصات إعادة البيع بين المشجعين مثل StubHub وأسواق التذاكر مقاعد موثقة للمباريات ذات الطلب المرتفع عندما تنفد تذاكر الدخول العام الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسبانيول ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إسبانيول ضد إشبيلية على ملعب RCDE بحسب فئة المقعد وقناة الشراء:

الأسعار الرسمية في شباك التذاكر وأسعار التذاكر الأساسية

الفئة 3 (المدرج العلوي / خلف المرميين): نحو 25 £ إلى 38 £ كقيمة اسمية.

الفئة 2 (الزوايا / المدرجات السفلية خلف المرميين): نحو 43 £ إلى 73 £ كقيمة اسمية.

الفئة 1 (المدرج الرئيسي / وسط الملعب): نحو 77 £ إلى 130 £+ كقيمة اسمية.

إعادة البيع الثانوية مثل StubHub

مقاعد الدخول الأساسية (المدرجات العلوية / خلف المرميين): تبدأ عروض إعادة البيع من 18 £ إلى 40 £ .

مقاعد الفئة المتوسطة (الزوايا / المدرجات السفلية الخلفية): تتراوح عروض إعادة البيع بين 40 £ إلى 75 £ .

المقاعد المميزة ومقاعد المدرج الرئيسي: تتراوح عروض إعادة البيع بين 80 £ إلى 240 £+ بحسب مستوى الصف والرؤية المركزية لوسط الملعب.

بطاقات كبار الزوار وباقات الضيافة: تتراوح عروض إعادة البيع والباقات المتخصصة المجمعة بين 170 £ إلى 1,000 £+ .

إسبانيول ضد إشبيلية في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إسبانيول وإشبيلية

تشمل آخر خمس نتائج لإسبانيول فوزًا واحدًا وهزيمة واحدة وثلاثة تعادلات. وكانت نتيجته التنافسية الوحيدة خلال هذه السلسلة فوزًا بنتيجة 3-0 على ليفانتي في الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس، بينما أسفرت مبارياته التحضيرية عن خسارة 3-1 أمام كوفنتري سيتي وتعادل 3-3 مع ميدلسبره. وانتهت المباراتان الوديتان المتبقيتان بالتعادل، 2-2 أمام بيرنلي و1-1 ضد ساباديل.

أسفرت آخر خمس مباريات لإشبيلية عن أربعة انتصارات وهزيمة واحدة. وفاز فريق لويس جارسيا على رايو فاييكانو 2-1 في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني يوم 15 أغسطس، كما حقق أيضًا انتصارين على إف سي أوتريخت وNEC نيميخن في فترة الإعداد للموسم. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال المباريات الخمس أمام باير ليفركوزن، بنتيجة 2-1 في مباراة ودية يوم 8 أغسطس. وأظهر إشبيلية قدرة ثابتة على الفوز بالمباريات خلال هذه السلسلة.

إسبانيول ضد إشبيلية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز إشبيلية 2-1 على ملعبه في الدوري الإسباني يوم 9 مايو 2026. وقبل ذلك، فاز إسبانيول في مباراة الدور المقابل بنتيجة 2-1 على ملعب RCDE في نوفمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، حقق كل فريق انتصارين، بينما أكمل التعادل الواحد السجل، وكان بنتيجة 1-1 على ملعب إشبيلية في يناير 2025.

ترتيب إسبانيول وإشبيلية

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل إسبانيول المركز الثاني ويأتي إشبيلية في المركز الرابع.