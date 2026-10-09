كيفية الحصول على تذاكر إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه إسبانيول فريق أتلتيكو مدريد يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب RCDE في برشلونة.

وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال فبراير 2026، حقق أتلتيكو مدريد فوزًا بنتيجة 4-2 على إسبانيول في ملعب ميتروبوليتانو. وتميل المواجهات المباشرة تاريخيًا لصالح الفريق الضيف، إذ فاز أتلتيكو مدريد في 14 مباراة أمام 7 انتصارات لإسبانيول، إلى جانب 9 تعادلات.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب RCDE في برشلونة.

الدوري الإسباني - الجولة 9 17 أكتوبر 2026 - 08:00 كورنيا إل برات

كيفية شراء تذاكر مباراة إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد على ملعب RCDE، يمكنك اتباع هذه الخطوات الأساسية عبر القنوات الرسمية والمنصات الثانوية لبيع التذاكر:

1. القناة الرسمية للنادي

قم بزيارة الموقع الرسمي لنادي إسبانيول ضمن قسم التذاكر/المباريات المقبلة. تُطرح التذاكر عادةً للجمهور العام قبل المباراة بعدة أسابيع، وذلك بعد منح أولوية الشراء لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي.

2. شباك التذاكر في الملعب

يمكن شراء التذاكر مباشرة من شباك تذاكر ملعب RCDE (Taquillas) في كورنيا دي يوبريغات يوم المباراة أو خلال ساعات العمل الرسمية في الأيام التي تسبق اللقاء، بشرط ألا تكون المباراة قد نفدت تذاكرها.

3. المنصات الثانوية ومنصات إعادة البيع

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض مقاعد يرفعها حاملو التذاكر الموسمية والبائعون. ضع في اعتبارك أن أسعار التذاكر على المنصات الثانوية قد ترتفع أو تنخفض عن قيمتها الأصلية بحسب حجم الطلب في السوق.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد على ملعب RCDE بحسب فئة المقعد ومنصة البيع:

1. الأسعار الرسمية للنادي (القيمة الاسمية)

تذاكر الجمهور العام: تبدأ من حوالي 55 € إلى 60 € للمقاعد العادية خلف المرمى/في المدرج العلوي، وتصل إلى 120 € إلى 150 € للمقاعد المميزة في وسط الملعب على الجهة الطولية.

أعضاء النادي (Socios): يحصلون عادةً على خصم يتراوح بين 10% و20% على التذاكر بالقيمة الاسمية، لتبدأ الأسعار من نحو 45 € إلى 50 € .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح من 135 € إلى 500 €+ بحسب ما تتضمنه من خدمات ضيافة وإمكانية دخول الصالات.

SeatPick

2. المنصات الثانوية ومنصات إعادة البيع

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHubتعرض مقاعد يرفعها حاملو التذاكر الموسمية والبائعون. ضع في اعتبارك أن أسعار التذاكر على المنصات الثانوية قد ترتفع أو تنخفض عن قيمتها الأصلية بحسب حجم الطلب في السوق.

مقاعد الفئة الأدنى: تبدأ خيارات إعادة البيع على المنصات الكبرى عادةً من حوالي 55 € إلى 70 € .

متوسط سعر التذكرة: يتراوح عادةً بين 150 € إلى 350 € للمقاعد في المدرج السفلي والإطلالات المركزية بسبب الطلب.

إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إسبانيول وأتلتيكو مدريد

فاز إسبانيول في مباراة واحدة وتعادل في واحدة وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في الدوري الإسباني، وسجل ستة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك السلسلة. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 2-1 أمام رايو فاييكانو، رغم أنه أظهر ما يمكنه تقديمه بفوز 2-0 على أوساسونا قبل ذلك بأيام قليلة. كما تعادل 1-1 مع إشبيلية خلال هذه الفترة.

فاز أتلتيكو مدريد في ثلاث مباريات وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وأسفرت آخر مباراة له في الدوري الإسباني عن فوز كبير 4-0 على أوساسونا، كما تغلب أيضًا على ريال سوسيداد 3-0 خارج أرضه. أما الهزيمتان خلال هذه الفترة فكانتا أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، حيث استقبل ثلاثة أهداف من دون رد.

إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026 على ملعب ميتروبوليتانو، حيث فاز أتلتيكو مدريد 4-2 في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، حقق إسبانيول فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 في أغسطس 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، فاز أتلتيكو مرتين وفاز إسبانيول مرة واحدة، فيما سُجل تعادلان.