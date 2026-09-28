يستهل منتخب إسبانيا، بطل العالم الحالي، مشواره في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 بمواجهة كرواتيا في إشبيلية، قبل أن يلتقي المنتخبان مجددًا بعد أسبوع واحد فقط في سبليت. وتندرج المباراتان ضمن جدول مزدحم للمجموعة الثالثة من المستوى الأول، التي تضم أيضًا إنجلترا وتشيكيا، ما يمنح هذه المواجهة المزدوجة المبكرة أهمية كبيرة نظرًا لقوة الطرفين.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن شراء تذاكر مباراة إسبانيا ضد كرواتيا، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تنطلق مباراة إسبانيا ضد كرواتيا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية يوم 26 سبتمبر 2026، على أن يؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد انطلاقها المحلي الدقيق لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 14:45 رامون سانشيز بثخوان

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إسبانيا ضد كرواتيا؟

طُرحت تذاكر مباراة إشبيلية أولًا عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع منح الأولوية لأعضاء الاتحاد قبل أن تُباع المباراة بالكامل. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الكرواتي لكرة القدم (HNS) الخيار الأول المكافئ لمباراة سبليت.

ونظرًا للسرعة التي نفدت بها تذاكر مباراة إشبيلية، يُنصح بشدة بالحجز المبكر لمباراة سبليت أيضًا، لا سيما مع تنامي مكانة إسبانيا منذ فوزها بكأس العالم.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسبانيا ضد كرواتيا؟

جرى تحديد الأسعار الرسمية لمباراة إشبيلية عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل نفاد التذاكر من المصدر. وتنطبق الأسعار الرسمية للاتحاد الكرواتي لكرة القدم على مباراة سبليت بالطريقة نفسها.

إشبيلية (نفدت من المصدر): مع عدم تبقي أي مخزون رسمي، فإن أسعار إعادة البيع في السوق الثانوية تتجاوز بكثير السعر الاسمي في ظل حجم الطلب المرتبط بفوز إسبانيا بكأس العالم

أرخص المقاعد في سبليت: من نحو 45 إلى 60 يورو، وعادة ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين

مقاعد الفئة المتوسطة في سبليت: تتراوح عمومًا بين 90 و160 يورو، وتوفر رؤية أوضح على جانبي الملعب

المقاعد المميزة في سبليت: تبدأ من 250 يورو فما فوق للجماهير الراغبة في أفضل رؤية متاحة

يُعد StubHub خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت. وكما هو الحال مع أي مباراة تخص بطل العالم، يمكن أن تتغير الأسعار سريعًا، لذا فإن حجز مقعد في أقرب وقت ممكن يظل الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

إسبانيا ضد كرواتيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إسبانيا وكرواتيا

تدخل إسبانيا هذه المباراة بعدما حققت خمسة انتصارات في آخر خمس مباريات، وجميعها جاءت في كأس العالم 2026. وفازت على الأرجنتين 1-0 في النهائي، وتغلبت قبل ذلك على النمسا 3-0، والبرتغال 1-0، وبلجيكا 2-1، وفرنسا 2-0. وخلال هذه المباريات الخمس، سجلت إسبانيا سبعة أهداف ولم تستقبل أي هدف، محافظة على نظافة شباكها في كل مباراة.

أما نتائج كرواتيا في آخر خمس مباريات فجاءت أكثر تباينًا. إذ فازت في ثلاث وخسرت اثنتين، وكانت آخر مبارياتها خسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم. وقبل ذلك في البطولة، فازت على غانا 2-1 وبنما 1-0، لكنها خسرت أيضًا 4-2 أمام إنجلترا في دور المجموعات. وسجلت كرواتيا سبعة أهداف واستقبلت تسعة عبر هذه المباريات الخمس.

إسبانيا ضد كرواتيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

كان آخر لقاء بين المنتخبين في يورو 2024، حيث فازت إسبانيا 3-0. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 في مباراة بدوري الأمم في يونيو 2023. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إسبانيا السجل الأقوى، وكان أكبر انتصاراتها الفوز 6-0 على أرضها في دوري الأمم في سبتمبر 2018. وأسفرت المباريات الخمس عن 19 هدفًا إجمالًا.



