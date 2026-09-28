تلتقي إسبانيا مع التشيك في مواجهة قوية ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب استاديو كارلوس تارتييري في أوفييدو يوم 3 أكتوبر 2026. وتشهد هذه المباراة في دور المجموعات صدامًا بين اثنين من كبار منتخبات أوروبا أمام جماهير متحمسة في أستورياس، بينما يسعى الطرفان لحصد نقاط مهمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة إسبانيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة إسبانيا ضد التشيك على ملعب نويفو كارلوس تارتييري في أوفييدو، مع عدم تأكيد معلومات البث الرسمي وموعد انطلاق المباراة حتى الآن.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 3 أكتوبر 2026 - 14:45 كارلوس تارتيري

أين يمكن شراء تذاكر إسبانيا ضد التشيك؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF)، التي تتولى التوزيع الأساسي لمباريات المنتخب على أرضه. ويُعد الموقع الرسمي للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال فترات البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تمثل خيارك الأفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر إسبانيا ضد التشيك؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم الرسمية عادة من 35 يورو لفئة الدخول العامة خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب القسم والدرجة داخل استاديو كارلوس تارتييري.

أما في الأسواق الثانوية مثل StubHub، فتبدأ الأسعار الحالية من 48 يورو للمقعد الواحد، مع تغيّر السعر النهائي بحسب اختيار المقعد والموقع والطلب الفوري في السوق.

إسبانيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إسبانيا ضد التشيك

فازت إسبانيا في آخر خمس مباريات خاضتها جميعًا، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت هدفين خلال تلك السلسلة. وكان آخر نتائجها الفوز 1-0 على الأرجنتين في نهائي كأس العالم. وشهدت هذه السلسلة أيضًا انتصارات على فرنسا وبلجيكا والبرتغال والنمسا، مع خروج إسبانيا بشباك نظيفة في مباراتين من تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس نتائج للتشيك عن فوزين وتعادل واحد وهزيمتين، مع تسجيل ستة أهداف واستقبال سبعة. وكانت آخر مباراة لها الخسارة 0-3 أمام المكسيك في دور المجموعات من كأس العالم. كما فازت على جواتيمالا 3-1 وكوسوفو 2-1 في مباريات ودية، لكنها خسرت 2-1 أمام كوريا الجنوبية وتعادلت 1-1 مع جنوب أفريقيا.

إسبانيا ضد التشيك: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء أحدث لقاء بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2022، حين فازت إسبانيا 2-0 على أرضها. وقبل ذلك، تعادل الطرفان 2-2 في مباراة الإياب في براغ في وقت سابق من الشهر نفسه. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، تتفوق إسبانيا في السجل، إذ حققت ثلاثة انتصارات مقابل لا شيء للتشيك، إلى جانب تعادلين، بما في ذلك الفوز 1-0 في يورو 2016 والانتصار 2-1 في تصفيات بطولة أوروبا عام 2011.



