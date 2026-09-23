تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية قوية، إذ تستعد جمهورية أيرلندا لاستضافة كوسوفو على ملعب أفيفا الشهير في دبلن. ويقاتل المنتخبان من أجل حصد العلامة الكاملة لتعزيز موقعيهما في المجموعة سعياً نحو الصعود في البطولة.

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متى تنطلق مباراة أيرلندا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة أيرلندا ضد كوسوفو على ملعب أفيفا في دبلن، على أن يتم تأكيد تفاصيل موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب التاريخ.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 أفيفا ستاديوم

أين يمكن شراء تذاكر مباراة أيرلندا ضد كوسوفو؟

تُطرح التذاكر الرسمية الأساسية مباشرة عبر Ticketmaster Ireland، الذي يعمل شريكاً رسمياً لتذاكر اتحاد كرة القدم الأيرلندي في المباريات المنزلية على ملعب أفيفا. وينبغي للمشجعين متابعة المنصة الرسمية مبكراً من أجل حجز تذاكر الدخول العام القياسية عند فتح المخصصات للجمهور.

إذا نفدت المخصصات الأساسية بالكامل أو أصبحت بعض فئات المقاعد غير متاحة على الموقع الرسمي، فإن منصات السوق الثانوية مثل Ticombo هي الخيار المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أيرلندا ضد كوسوفو؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة القياسية على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 € إلى 50 € لمقاعد الدخول العام في أقسام ملعب أفيفا، وذلك بحسب الفئة المختارة.

أما في السوق الثانوية مثل Ticombo فتبدأ أسعار الدخول من نحو 115 € على المنصات الثانوية عندما تنفد المخصصات القياسية في منافذ البيع الأساسية.

أيرلندا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أيرلندا وكوسوفو

حققت أيرلندا انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، مسجلة تسعة أهداف ومستقبلة أربعة. وكانت آخر مباراة لها تعادلاً 1-1 مع كندا في يونيو، بعد انتصارين متتاليين على قطر وغرينادا. ويُعد الفوز 5-0 على غرينادا النتيجة الأكثر وضوحاً في تلك السلسلة، بينما تمثل الخسارة 2-2 أمام تشيكيا في تصفيات كأس العالم هزيمتها الوحيدة.

فاز كوسوفو في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات، مسجلاً تسعة أهداف ومستقبلاً خمسة. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-0 على أندورا في يونيو. ويبرز الفوز خارج الأرض 4-3 على سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم قدرته على التسجيل بغزارة، رغم أن هزيمتين متتاليتين أمام تشيكيا وتركيا تظهران أنه قد يكون عرضة للاهتزاز.

أيرلندا ضد كوسوفو: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة عن لقاءات سابقة بين أيرلندا وكوسوفو. وستوفر هذه المباراة أول مواجهة مسجلة بين الطرفين في مجموعة البيانات هذه.



