يستضيف أومونيا نيقوسيا فريق سلتيك يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب نيو جي إس بي في نيقوسيا.

لم يسبق أن التقى أومونيا نيقوسيا وسلتيك في مباراة رسمية، لذا ستكون هذه المواجهة في الدوري الأوروبي أول لقاء بين الناديين. وتمثل المباراة الأولى بينهما تجربة جديدة للفريقين، الساعيين إلى حصد نقاط مهمة في مرحلة الدوري من البطولة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة أومونيا نيقوسيا ضد سلتيك، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أومونيا نيقوسيا ضد سلتيك في الدوري الأوروبي؟

تقام مباراة أومونيا نيقوسيا ضد سلتيك على ملعب نيو جي إس بي في نيقوسيا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 12:45 جي إس بي

كيف تشتري تذاكر أومونيا نيقوسيا ضد سلتيك في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات حجز وشراء التذاكر المتاحة لمباراة أومونيا نيقوسيا ضد سلتيك المقبلة في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر منصات بيع التذاكر الرسمية وشبابيك التذاكر التابعة لأومونيا نيقوسيا وسلتيك، وهي عادةً الوسيلة الأكثر أمانًا ومباشرة للمشجعين.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر أومونيا نيقوسيا ضد سلتيك في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة أومونيا نيقوسيا ضد سلتيك في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العادية: تتراوح أسعارها عمومًا بين نحو 25 و60 يورو.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أقل التذاكر سعرًا: تبدأ عادةً من نحو 80 إلى 85 يورو

تبدأ عادةً من نحو متوسط الأسعار في السوق: يرتفع إلى 120 إلى أكثر من 200 يورو.

أومونيا نيقوسيا ضد سلتيك في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج أومونيا نيقوسيا وسلتيك الأخيرة

فاز أومونيا في مباراتين وخسر ثلاثًا ولم يتعادل في أي من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على أنورثوسيس في الدوري القبرصي، لكنه خسر 3-1 أمام إن إي سي نايميخن في مباراته السابقة بالدوري الأوروبي. وفي وقت سابق من الموسم، تغلب عليه بنفيكا 4-1. وسجل فريق بيرج ثمانية أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

فاز سلتيك في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وتغلب مؤخرًا على كيلمارنوك 1-0 في الدوري الإسكتلندي الممتاز، كما فاز على بشكتاش 3-2 في مباراته السابقة بالدوري الأوروبي. وكانت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام فالكيرك بنتيجة 2-0. وسجل سلتيك سبعة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

أومونيا نيقوسيا ضد سلتيك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة حديثة بين أومونيا نيقوسيا وسلتيك. وستُضاف معلومات أخرى عن تاريخ مواجهاتهما عندما تتوفر السجلات.