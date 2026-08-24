يواجه أوكسير نظيره نيس يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب ستاد دو لابي ديشامب في أوكسير.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في مايو 2026 قرب نهاية الموسم السابق من الدوري، حيث حقق أوكسير فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على أرضه. وقبل هذه المواجهة، سيسعى كلا الفريقين إلى تثبيت موقعه في النصف العلوي من جدول الترتيب بعد سجل تنافسي متقارب بينهما في المواسم الأخيرة.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة أوكسير ضد نيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوكسير ضد نيس في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة أوكسير ضد نيس على ملعب ستاد دو لابي ديشامب في أوكسير. ولا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث هذه المباراة.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 14:45 ابي ديشان

كيف تشتري تذاكر مباراة أوكسير ضد نيس في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر المباراة المقبلة في الدوري الفرنسي بين AJ أوكسير وOGC نيس يوم 12 سبتمبر 2026، يمكنك اتباع هذه الخيارات الرئيسية:

مكتب التذاكر الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي هي عبر الموقع الرسمي لنادي AJ أوكسير. ونظرًا لأن سعة ملعب ستاد دو لابي ديشامب تعد مدمجة نسبيًا، فإن تذاكر أصحاب الأرض تميل إلى النفاد سريعًا بحسب التذاكر المطروحة للجمهور ومرحلة الطرح.

منصات إعادة البيع ومقارنة التذاكر: إذا نفدت التذاكر الرسمية أو كنت تبحث عن فئات جلوس محددة، يمكنك التحقق من مواقع مقارنة التذاكر والسوق الثانوية مثل StubHub . تجمع هذه المواقع التذاكر المتبقية من بائعين مختلفين، ما يتيح لك التصفية حسب السعر، والرؤية، وأقسام المقاعد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوكسير ضد نيس في الدوري الفرنسي؟

في ما يخص المباراة المقبلة في الدوري الفرنسي بين أوكسير ونيس يوم 12 سبتمبر 2026، فإن أسعار التذاكر تختلف عادةً بحسب مكان شرائها، وفئة المقاعد، وما إذا كنت تشتري مباشرة من النادي أو عبر الأسواق الثانوية.

السعر الرسمي / شباك التذاكر الرسمي: تبدأ أسعار التذاكر المباشرة من النادي عادة من نحو 45 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا (55 إلى 65 يورو) للمقاعد العادية، رغم أن التوفر يتغير سريعًا بحسب الطروحات المخصصة للأعضاء.

منصات إعادة البيع ومقارنة التذاكر: على مواقع مقارنة التذاكر الثانوية مثل StubHub ، تبدأ الأسعار الحالية من نحو 47 إلى 63 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجهة القصيرة أو المدرج العلوي، بينما يقترب متوسط أسعار الجهة الطويلة أو الرؤية المميزة من 80 إلى 95+ جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة الواحدة قبل أي رسوم توصيل أو رسوم منصة.

أوكسير ضد نيس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أوكسير ونيس

أسفرت آخر خمس مباريات لأوكسير عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت آخر مبارياته خسارة 5-2 أمام لانس في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، وذلك بعد فوز ودي بنتيجة 1-0 على فيردر بريمن. أما النتيجتان اللتان سبقتا ذلك فكانتا تعادلين بنتيجة 1-1 أمام تروا وسوشو، مع خسارة 2-1 أمام أورليان في ختام هذه السلسلة. وسجل أوكسير خمسة أهداف خلال هذه المباريات الخمس واستقبلت شباكه 10 أهداف، وكانت نتيجة لانس مسؤولة عن الجزء الأكبر من هذا الضرر الدفاعي.

خاض نيس ثلاث مباريات متتالية من دون أن يستقبل أي هدف، بعدما تعادل 0-0 مع لوريان في افتتاح مشواره بالدوري الفرنسي، ثم سجل تعادلين متتاليين من دون أهداف أمام هال سيتي وكالياري في فترة الإعداد. وجاءت هزيمته الوحيدة في آخر خمس مباريات أمام يوفنتوس، الذي فاز 2-0. كما تغلب نيس على مارسيليا 3-0 في أولى مبارياته الودية، ليحقق خلال هذه الفترة فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة. وسجل ثلاثة أهداف واستقبل هدفين إجمالًا.

أوكسير ضد نيس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في مايو 2026، عندما فاز أوكسير على نيس بنتيجة 2-1 على ملعب ستاد دو لابي ديشامب في الدوري الفرنسي. وقبل ذلك، فاز نيس 3-1 على أرضه أمام أوكسير في أغسطس 2025. وخلال آخر خمس مواجهات في جميع المسابقات، يُظهر السجل فوزين لأوكسير وفوزين لنيس وتعادلًا واحدًا، مع انتهاء مواجهة بينهما في كأس فرنسا بنتيجة 0-0 في يناير 2024.

ترتيب أوكسير ونيس

في جدول الدوري الفرنسي الحالي، يحتل أوكسير المركز 17، بينما يأتي نيس في المركز 11 بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.