يواجه أوكسير فريق بريست يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب ستاد دو لابيه ديشام في أوكسير.

يدخل أوكسير هذه المواجهة بزخم إيجابي على أرضه بعد فوزه على بريست 3-0 في الملعب نفسه خلال آخر لقاء بينهما في مارس 2026. وسيحاول بريست تغيير نتائجه الأخيرة خارج ملعبه في أوكسير، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين بنتيجة 3-0 في آخر زيارتين له إلى ستاد دو لابيه ديشام.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة أوكسير ضد بريست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوكسير ضد بريست في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة أوكسير ضد بريست على ملعب ستاد دو لابيه ديشام في أوكسير، على أن تنطلق في الموعد المؤكد الموضح أدناه.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 09:00 ابي ديشان

كيف تشتري تذاكر مباراة أوكسير ضد بريست في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين أوكسير و بريست يوم 19 سبتمبر على ملعب ستاد دو لابيه ديشام، لديك بعض الخيارات المعتادة:

منصة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت لنادي AJ Auxerre: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة لشراء تذاكر أصحاب الأرض هي عبر بوابة التذاكر في الموقع الرسمي لنادي AJ Auxerre. وعادة ما تُطرح التذاكر للجمهور قبل موعد المباراة بعدة أسابيع، مع حصول حاملي التذاكر الموسمية على أولوية مبكرة.

شباك التذاكر في الملعب: إذا لم تُبع التذاكر بالكامل عبر الإنترنت مسبقًا، يمكنك شراء التذاكر المتبقية مباشرة من نوافذ التذاكر في ستاد دو لابيه ديشام في أوكسير قبل المباراة أو في يومها.

خدمات كبار الزوار والضيافة الرسمية: بالنسبة إلى المقاعد المميزة أو باقات الضيافة، يوفّر AJ Auxerre تذاكر ضيافة رسمية، مثل الدخول إلى Club Europe أو Club Yonne، مباشرة عبر قناة التذاكر الرسمية الخاصة بالشركات.

إعادة بيع التذاكر عبر منصات ثانوية: تعرض منصات ثانوية مثل StubHub تذاكر معاد بيعها، رغم أن الأسعار غالبًا ما تكون أعلى من السعر الأصلي، كما أن التوفر يعتمد على البائعين الخارجيين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوكسير ضد بريست في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين أوكسير وبريست يوم 19 سبتمبر على ملعب ستاد دو لابيه ديشام بحسب مكان ووقت شرائها:

البيع الرسمي المباشر (شباك التذاكر / الموقع الرسمي): تبدأ أسعار التذاكر الرسمية المعتادة لمباريات الفريق على ملعب ستاد دو لابيه ديشام عادة من حوالي 10 € إلى 25 € للمدرجات العامة أو المدرجات خلف المرمى، وتتراوح بين 35 € إلى 60 € للمقاعد الوسطية في المدرج الرئيسي.

منصات إعادة البيع الثانوية: في أسواق التذاكر الثانوية وبائعي الطرف الثالث مثل StubHub، تبدأ أسعار تذاكر هذه المباراة حاليًا بين 66 € و102 € للدخول العادي، بينما قد تصل خيارات المقاعد المميزة أو الوسطية إلى 120 € إلى 150 €+ بحسب الطلب ورسوم البائع.

أوكسير ضد بريست في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوكسير وبريست

حقق أوكسير فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته خسارة ثقيلة 5-2 أمام لانس في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، وذلك بعد فوزه 1-0 على فيردر بريمن في مباراة ودية. أما النتيجتان السابقتان لذلك فكانتا تعادلين 1-1 أمام تروا وسوشو، مع هزيمة 2-1 أمام أورليان لاستكمال هذه السلسلة. وسجل أوكسير خمسة أهداف واستقبل 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، وكانت نتيجة لانس مسؤولة عن الجزء الأكبر من هذا الضرر الدفاعي.

فاز بريست مرة واحدة وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة له تعادلًا 2-2 مع لو مان في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، في أول ظهور تنافسي له في الموسم الجديد. وقبل ذلك، خسر 2-0 أمام نوتنجهام فورست في مباراة ودية وتعادل 2-2 مع فينيسيا في مباراة إعدادية أخرى. وسجل بريست ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس واستقبل تسعة، بينما عكس التعادل 3-3 أمام جانجان نمطًا من المباريات المفتوحة والغزيرة تهديفيًا طوال فترة الإعداد للموسم.

أوكسير ضد بريست: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيم أحدث لقاء بين الفريقين يوم 21 مارس 2026، حين فاز أوكسير على بريست 3-0 على ملعب ستاد دو لابيه ديشام في الدوري الفرنسي. وخلال آخر خمس مواجهات، يتفوق أوكسير بوضوح بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبريست وتعادل واحد. وسجل أوكسير 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، بينها انتصاران متتاليان على أرضه بنتيجة 3-0، بينما جاء فوز بريست الوحيد خلال هذه السلسلة بنتيجة 2-0 في يناير 2026.