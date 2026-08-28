كيفية الحصول على تذاكر أوساسونا ضد رايو فاييكانو: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أوساسونا فريق رايو فاييكانو يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب إل سادار في بامبلونا.

يمتلك أوساسونا أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة الأخيرة، بما في ذلك الفوز 3-1 في آخر لقاء جمعه برايو فاييكانو في يناير 2026. وسيسعى رايو فاييكانو إلى قلب معاناته الأخيرة خارج أرضه، بعدما تلقى خمس هزائم في آخر ست مباريات خارج ملعبه.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو على ملعب إل سادار في بامبلونا، وقد تم تأكيد موعد انطلاقها في تفاصيل المباراة أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 7 19 سبتمبر 2026 - 08:00 آل سادار

كيف تشتري تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو على ملعب إل سادار في بامبلونا، لديك بعض الخيارات التي تتراوح بين المصادر الرسمية ومنصات التذاكر الثانوية:

البوابة الرسمية لتذاكر CA Osasuna: الطريقة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر الدخول العام هي مباشرة عبر الموقع الرسمي لبيع التذاكر الخاص بأوساسونا (entradas.osasuna.es). وعادة ما تُطرح تذاكر مباريات محددة في الدوري الإسباني للبيع للجمهور قبل أسبوعين تقريبًا من يوم المباراة المحدد، بعد إتاحة أولوية الشراء لأعضاء النادي الرسميين (socios).

شباك تذاكر إل سادار: يمكن شراء التذاكر المتبقية مباشرة من نوافذ بيع التذاكر في ملعب إل سادار في بامبلونا خلال الأيام التي تسبق المباراة أو في يوم المباراة، وذلك حسب التوافر.

الأسواق الثانوية ومجمّعات التذاكر : إذا نفدت التذاكر الرسمية أو كنت تشتري في اللحظة الأخيرة، فإن أسواق التذاكر الثانوية مثل StubHub توفر خيارات إعادة البيع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني على ملعب إل سادار بحسب فئة المقاعد، ومنصة الشراء، ومدى توافر التذاكر:

الدخول العام الرسمي عبر النادي: تبدأ أسعار التذاكر المباشرة المخصصة للجمهور عبر شباك التذاكر الرسمي الخاص بـ CA Osasuna عادة من نحو 30 € إلى 35 € للمقاعد الأساسية، مثل مناطق الجانبين القصيرين أو خلف المرمى، بينما تتراوح أسعار مقاعد المدرج الرئيسي الأوسط بين 50 € و90 € .

تذاكر قطاع الجماهير الضيفة: تُباع تذاكر قسم الجماهير الضيفة المخصصة لمشجعي رايو فاييكانو الزائرين عادة بسعر ثابت معتمد لمباريات الدوري الإسباني خارج الأرض يبلغ 30 € .

الأسواق الثانوية ومنصات إعادة البيع: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تتراوح الأسعار حاليًا بحسب الفئات:

الفئة الاقتصادية (الجانبان القصيران / الطابق العلوي): نحو 38 € إلى 65 € الفئة المتوسطة (المدرج الرئيسي / أقسام تريبونا): نحو 90 € إلى 135 € الفئة المميزة / الفئة الأولى لكبار الشخصيات: نحو 250 € إلى 350 €+



أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أوساسونا ورايو فاييكانو

فاز أوساسونا في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع ليفانتي في الدوري الإسباني، في أول مباراة رسمية له هذا الموسم. وقبل ذلك، خسر 0-2 أمام العين و2-1 أمام SSC Napoli في فترة التحضيرات، رغم أن الفوز على نورويتش سيتي وإيبسويتش تاون أظهر قدرته على تحقيق النتائج في المباريات الودية.

فاز رايو فاييكانو في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني يوم 20 أغسطس، بعد خسارته 2-1 أمام إشبيلية في افتتاح الموسم. وكانت الخسارة 3-0 أمام إيبسويتش تاون من بين أسوأ لحظاته في فترة التحضيرات، كما خسر أيضًا أمام فينورد في مباراة ودية. وجاء فوز رايو الوحيد خلال تلك السلسلة بنتيجة 3-2 في مباراة ودية أمام سبورتينغ شارلوروا. وخلال المباريات الخمس، سجل ستة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

أوساسونا ضد رايو فاييكانو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 24 يناير 2026، حين استضاف رايو فاييكانو فريق أوساسونا وخسر 1-3. وقبل ذلك، فاز أوساسونا 2-0 على ملعب إل سادار عندما التقى الفريقان في سبتمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات في الدوري الإسباني، يمتلك أوساسونا السجل الأفضل، بعدما فاز ثلاث مرات مقابل فوز واحد لرايو، مع تعادل واحد بنتيجة 1-1 على ملعب إل سادار في يناير 2025.