يلتقي أوساسونا مع راسينج سانتاندير يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب إل سادار في بامبلونا.

تاريخيًا، يتفوق راسينج سانتاندير في المواجهات التنافسية بدوري الدرجة الأولى بين الناديين الإسبانيين من شمال البلاد، إذ حقق ستة انتصارات مباشرة مقابل انتصارين لأوساسونا. وكان آخر لقاء بين الفريقين خلال الاستعدادات للموسم في 24 يوليو 2026، حين فاز أوساسونا على راسينج سانتاندير بنتيجة 2-0.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أوساسونا ضد راسينج سانتاندير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوساسونا ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 9 18 أكتوبر 2026 - 08:00 آل سادار

كيف تشتري تذاكر مباراة أوساسونا ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة أوساسونا ضد راسينج سانتاندير على ملعب إل سادار في بامبلونا، اتبع الخيارات التالية:

1. بوابة التذاكر الرسمية لنادي CA Osasuna

الطريقة المضمونة للحصول على تذاكر المباراة بالسعر الرسمي تكون عبر الموقع الرسمي لنادي CA Osasuna. وعادة ما تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي قبل إتاحتها للجمهور العام بنحو أسبوع إلى أسبوعين قبل يوم المباراة.

2. شباك التذاكر في الملعب (Taquillas El Sadar)

إذا بقيت تذاكر غير مباعة عبر الإنترنت، يمكن للجماهير شراء تذاكر ورقية مباشرة من نوافذ التذاكر في ملعب إل سادار في بامبلونا خلال أسبوع المباراة أو في يوم اللقاء.

3. مخصصات جماهير الفريق الضيف (راسينج سانتاندير)

يجب على مشجعي راسينج سانتاندير المسافرين إلى بامبلونا طلب التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي، إذ يتم توزيع المقاعد المخصصة للقطاع الضيف من خلال قسم التذاكر في النادي الزائر.

4. منصات السوق الثانوية

إذا نفدت المخصصات الرسمية، فغالبًا ما تُدرج التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub . وتتغير الأسعار على المنصات الثانوية بحسب مستوى الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوساسونا ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أوساسونا ضد راسينج سانتاندير على ملعب إل سادار بحسب فئة المقاعد، وما إذا كنت تشتري تذاكر بالسعر الرسمي أو من إعادة البيع.

1. السعر الرسمي / مقاعد الجمهور العام

عادة ما تتراوح أسعار التذاكر الرسمية المباشرة التي يحددها نادي CA Osasuna بين 30 يورو و110 يورو للفئات العادية، مثل خلف المرمى / Gol، والزاوية، والمدرج الرئيسي / Tribuna / Lateral.

2. باقات VIP والضيافة المميزة

تتراوح عادة أسعار تذاكر VIP الرسمية وباقات يوم المباراة المميزة بين 150 يورو و250+ يورو للمقعد الواحد.

3. السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر عمومًا من نحو 160 يورو إلى 180 يورو للمقاعد الأساسية ذات فئة الدخول، وقد ترتفع أكثر بحسب الطلب وموقع المقعد.

أوساسونا ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أوساسونا وراسينج سانتاندير

فاز أوساسونا في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في الدوري الإسباني. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 4-0 أمام أتلتيكو مدريد، بعد هزيمة على أرضه 2-0 أمام إسبانيول. وكان أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز 1-0 على خيتافي، كما فاز أيضًا 2-1 خارج أرضه على سيلتا فيجو. وسجل فريق راميس خمسة أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق راسينج سانتاندير انتصارين وتعرض لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه خسارة 7-2 أمام برشلونة خارج أرضه، رغم أنه تغلب على ديبورتيفو ألافيس 2-1 في الأسبوع السابق. وقبل ذلك خلال هذه السلسلة، فاز على إلتشي 3-2 وخسر 3-2 أمام رايو فاييكانو. وسجل فريق لوبيز عشرة أهداف واستقبل 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

أوساسونا ضد راسينج سانتاندير: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أحدث مواجهة بين هذين الناديين جاءت في مباراة ودية خلال فترة الإعداد للموسم يوم 24 يوليو 2026، عندما فاز أوساسونا بنتيجة 2-0. وقبل ذلك، حقق راسينج سانتاندير فوزًا بنتيجة 1-0 في مباراة ودية في أغسطس 2025. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة، يملك أوساسونا انتصارين مقابل انتصارين لراسينج، مع فوز إضافي آخر لراسينج، وشهدت المباريات الخمس مجتمعة تسجيل 9 أهداف.