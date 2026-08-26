كيفية الحصول على تذاكر أوساسونا ضد إسبانيول: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أوساسونا فريق إسبانيول يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب إل سادار في بامبلونا.

وفي آخر مواجهة مباشرة بينهما على الملعب نفسه في مايو 2026، حقق إسبانيول فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على أوساسونا. تاريخيًا، كانت اللقاءات بين الفريقين على ملعب إل سادار متقاربة للغاية، مع نتائج بفوارق ضئيلة.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أوساسونا ضد إسبانيول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوساسونا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة أوساسونا ضد إسبانيول على ملعب إل سادار في بامبلونا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقًا.

الدوري الإسباني - الجولة 5 12 سبتمبر 2026 - 10:15 آل سادار

كيفية شراء تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني من دون استخدام روابط ويب خارجية، يمكنك الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية والمصرح بها التالية:

المنصات الرسمية المباشرة

البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بليفانتي: عندما يستضيف ليفانتي المباراة على ملعب سيوتات دي فالنسيا، اشترِ التذاكر مباشرة من قسم التذاكر في الموقع الرسمي لنادي ليفانتي. ويحصل حاملو التذاكر الموسمية عادة على أولوية الوصول وخصومات.

البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة ببرشلونة: عندما يستضيف برشلونة المباراة في كامب نو أو في ملعبه المحدد، اشترِ التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي برشلونة أو التطبيق الخاص به.

شبابيك التذاكر الرسمية: يمكن شراء التذاكر شخصيًا يوم المباراة، أو في الأيام التي تسبقها، من شبابيك التذاكر في ملعب الفريق المضيف، بشرط ألا تكون التذاكر قد نفدت.

منصات إعادة بيع التذاكر الثانوية: بائعو التذاكر المعاد بيعها أو الأسواق الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني بحسب فئة المقعد وقناة الشراء:

الأسعار الرسمية المباشرة وأسعار شبابيك التذاكر العادية

القيمة الاسمية / المقاعد العادية: تتراوح أسعار التذاكر الرسمية المباشرة عادة بين 90 € و230 € لمناطق الجلوس العادية مثل أقسام Gol Corner أو Lateral أو Central Tribuna.

مقاعد كبار الزوار والمقاعد المميزة: تبدأ أسعار المقاعد عالية المستوى أو باقات الضيافة عادة من 300 € فأكثر.

الأسواق الثانوية لإعادة بيع التذاكر

الفئة الأساسية / أقل سعر متاح: في الأسواق الثانوية لإعادة بيع التذاكر، مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 130 $ إلى 170 $.

الطلب المرتفع / المقاعد المركزية: قد تصل أسعار المقاعد المميزة في وسط الملعب أو قوائم إعادة البيع المتأخرة إلى أكثر من 200 € إلى 400 € فأكثر، بحسب التوافر وحجم الطلب في السوق.

أوساسونا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أوساسونا وإسبانيول

كانت المباريات الخمس الأخيرة لأوساسونا كلها ودية في فترة الإعداد، وأسفرت عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 0-2 أمام العين، كما خسر أيضًا 2-1 أمام إس إس سي نابولي في آخر مواجهة تحضيرية قبل ذلك. وعلى الجانب الإيجابي، أظهرت الانتصارات على نوريتش سيتي وإيبسويتش تاون وراسينغ سانتاندير قدرته على تحقيق النتائج في المباريات الودية، رغم أن جودة المنافسين تباينت بشكل كبير عبر المباريات الخمس.

امتدت المباريات الخمس الأخيرة لإسباينول بين منافسات رسمية وودية، وأسفرت عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت أحدث نتيجة له خسارة 1-2 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، لكنه قبل ذلك فاز على ليفانتي 3-0 في الجولة الافتتاحية من الموسم. وفي فترة الإعداد، تعادل 3-3 مع ميدلسبره و2-2 مع بيرنلي، وخسر 3-1 أمام كوفنتري سيتي. وخلال المباريات الخمس، سجل إسبانيول عشرة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

أوساسونا ضد إسبانيول: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت آخر مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الإسباني يوم 17 مايو 2026، وفاز فيها إسبانيول خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب إل سادار. وقبل ذلك، فاز إسبانيول 1-0 عندما استضاف أوساسونا يوم 31 أغسطس 2025. وعبر آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، يتفوق إسبانيول بفارق طفيف بفوزين مقابل فوز واحد لأوساسونا، فيما اكتمل السجل بتعادلين، من بينهما تعادل سلبي 0-0 على ملعب إسبانيول في ديسمبر 2024، وتعادل 1-1 في فبراير 2023.

ترتيب أوساسونا وإسبانيول

في جدول الدوري الإسباني المبكر، يحتل إسبانيول المركز الخامس، بينما يأتي أوساسونا في المركز السادس عشر.