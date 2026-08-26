يواجه أوساسونا نظيره إسبانيول يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب إل سادار في بامبلونا.

وفي آخر مواجهة مباشرة بين الفريقين على الملعب نفسه في مايو 2026، حقق إسبانيول فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على أوساسونا. تاريخيًا، جاءت المواجهات بين هذين الفريقين في إل سادار متقاربة للغاية، مع نتائج تُحسم بفوارق ضئيلة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة أوساسونا ضد إسبانيول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوساسونا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة أوساسونا ضد إسبانيول على ملعب إل سادار في بامبلونا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقًا.

الدوري الإسباني - الجولة 5 12 سبتمبر 2026 - 10:15 آل سادار

كيفية شراء تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني من دون استخدام روابط إلكترونية خارجية، يمكنك الحصول عليها عبر القنوات الرسمية والمعتمدة التالية:

المنصات الرسمية المباشرة

بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليفانتي: عندما يستضيف ليفانتي المباراة على ملعب سيوداد دي فالنسيا، اشترِ التذاكر مباشرة من قسم التذاكر في الموقع الرسمي لنادي ليفانتي. ويحصل حاملو التذاكر الموسمية عادة على أولوية في الشراء وخصومات.

بوابة التذاكر الرسمية لنادي برشلونة: عندما يستضيف برشلونة المباراة على ملعب كامب نو أو ملعبه المحدد، اشترِ التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي أو التطبيق الخاص به على الهاتف المحمول.

شبابيك التذاكر الرسمية: يمكن شراء التذاكر شخصيًا يوم المباراة، أو في الأيام التي تسبقها، من شبابيك تذاكر ملعب الفريق المستضيف، بشرط ألا تكون التذاكر قد نفدت.

منصات بيع التذاكر الثانوية: بائعو إعادة بيع التذاكر أو الأسواق الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني بحسب فئة المقعد وقناة الشراء:

الأسعار الرسمية المباشرة وأسعار شبابيك التذاكر القياسية

السعر الاسمي / المقاعد القياسية: تتراوح أسعار التذاكر الرسمية المباشرة عادة بين 90 يورو و230 يورو للمقاعد القياسية في مناطق مثل Gol Corner أو Lateral أو Central Tribuna.

مقاعد VIP والمقاعد المميزة: تبدأ أسعار المقاعد مرتفعة الفئة أو باقات الضيافة عمومًا من 300 يورو فأكثر.

الأسواق الثانوية لإعادة بيع التذاكر

الفئة الأقل سعرًا / أقل سعر متاح: في الأسواق الثانوية لبيع التذاكر، مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 130 إلى 170 دولارًا.

الطلب المرتفع / المقاعد المركزية: قد تصل أسعار المقاعد المميزة في وسط الملعب أو عروض إعادة البيع المتأخرة إلى أكثر من 200 يورو وحتى 400 يورو فأكثر، بحسب التوافر وحجم الطلب في السوق.

أوساسونا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوساسونا وإسبانيول

كانت آخر خمس مباريات لأوساسونا كلها ودية في فترة الإعداد، وأسفرت عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 0-2 أمام العين، كما خسر أيضًا 2-1 أمام نابولي في آخر بروفة له قبل ذلك. وعلى الجانب الإيجابي، أظهرت الانتصارات على نورويتش سيتي وإيبسويتش تاون وراسينغ سانتاندير قدرته على تحقيق النتائج في المباريات الودية، رغم أن جودة المنافسين تفاوتت بشكل كبير عبر المباريات الخمس.

امتدت آخر خمس مباريات لإسباينول بين الكرة التنافسية والمباريات الودية، وأسفرت عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-2 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، لكنه قبل ذلك فاز على ليفانتي 3-0 في افتتاح الموسم. وفي فترة الإعداد، تعادل 3-3 مع ميدلسبره و2-2 مع بيرنلي، وخسر 3-1 أمام كوفنتري سيتي. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل إسبانيول عشرة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

أوساسونا ضد إسبانيول: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الإسباني يوم 17 مايو 2026، وفاز فيها إسبانيول 2-1 خارج أرضه على ملعب إل سادار. وقبل ذلك، فاز إسبانيول 1-0 عندما استضاف أوساسونا يوم 31 أغسطس 2025. وعبر آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، يتفوق إسبانيول بشكل طفيف بفوزين مقابل انتصار واحد لأوساسونا، بينما اكتمل السجل بتعادلين، من بينهما تعادل سلبي على ملعب إسبانيول في ديسمبر 2024 وتعادل 1-1 في فبراير 2023.

ترتيب أوساسونا وإسبانيول

في الترتيب المبكر للدوري الإسباني، يحتل إسبانيول المركز الخامس، بينما يأتي أوساسونا في المركز السادس عشر.