يستضيف أوجسبورج فريق يونيون برلين يوم السبت 24 أكتوبر 2026، على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا في أوجسبورج.

التقى الفريقان 20 مرة في جميع المسابقات، ويتفوق أوجسبورج بفارق طفيف، إذ حقق 7 انتصارات مقابل 5 ليونيون برلين، فيما انتهت 8 مباريات بالتعادل. وفي آخر مواجهة بينهما بالدوري في مايو 2026، حقق يونيون برلين فوزًا كبيرًا بنتيجة 4–0 على أوجسبورج في ملعب آن دير ألتن فورستراي.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أوجسبورج ويونيون برلين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أوجسبورج ويونيون برلين في الدوري الألماني؟

الدوري الألماني - الجولة 7 24 أكتوبر 2026 - 09:30 إس جي إل أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة أوجسبورج ويونيون برلين في الدوري الألماني؟

إليك الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة أوجسبورج ويونيون برلين على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا:

1. القنوات الرسمية للناديين

متجر التذاكر الرسمي لنادي أوجسبورج: الشراء مباشرة من بوابة التذاكر الإلكترونية لنادي أوجسبورج هو الطريقة الأكثر مباشرة. وعادةً ما يبدأ البيع للجمهور قبل المباراة ببضعة أسابيع.

المتجر الرسمي لنادي يونيون برلين: يتعين على مشجعي يونيون برلين الراغبين في الجلوس في قطاع الجمهور الضيف (Gastbereich) شراء التذاكر عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية للنادي، إذ تُخصص هذه التذاكر لأعضاء النادي الضيف وتُوزع عبر روابط مشجعيه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع، مثل ستاب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المعروضة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوجسبورج ويونيون برلين في الدوري الألماني؟

تندرج أسعار تذاكر مباراة نادي أوجسبورج ضد نادي يونيون برلين في الدوري الألماني عمومًا ضمن النطاقات التالية:

1. أسعار التذاكر الرسمية عند طرحها للبيع أولًا

أماكن الوقوف (الألتراس / مدرج أصحاب الأرض): من 14 إلى 17 يورو

المقاعد في زوايا الملعب والمدرجات العلوية: من 24 إلى 35 يورو

المدرجات الجانبية والمدرج الرئيسي: من 37 إلى 59 يورو

الأطفال والفئات المستحقة للتخفيض: من 13 إلى 32 يورو (بحسب القطاع)

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر القنوات الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هبالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد الفئة الأقل سعرًا / الدخول العادي تبدأ أسعارها عادةً من نحو 30 إلى 50 يورو .

المقاعد عند منتصف الملعب أو في المواقع المميزة قد تتراوح أسعارها بين 60 و120 يورو أو أكثر ، بحسب مستوى الطلب وقت الشراء.

أوجسبورج ضد يونيون برلين في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوجسبورج ويونيون برلين مؤخرًا

يدخل أوجسبورج هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة على أرضه أمام فيردر بريمن بنتيجة 3-2 في الدوري الألماني، بعدما تعادل 2-2 مع باير ليفركوزن في الأسبوع السابق. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، حقق فريق باوم فوزًا كبيرًا خارج أرضه على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4-1، وانتصر على شالكه على أرضه بنتيجة 3-0. وسجل أوجسبورج عشرة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

وتروي نتائج يونيون برلين في آخر خمس مباريات قصة مختلفة تمامًا؛ إذ حقق فريق لوسترينيلي فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الخسارة 7-0 أمام بايرن ميونخ، كما خسر 3-1 أمام شالكه و4-0 أمام باير ليفركوزن في الدوري. وجاء فوزه الوحيد في كأس ألمانيا، بنتيجة 4-2 خارج أرضه على آينتراخت براونشفايج. وسجل يونيون تسعة أهداف واستقبل سبعة عشر في تلك المباريات الخمس.

أوجسبورج ضد يونيون برلين: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين من طرف واحد، إذ تغلب يونيون برلين على أوجسبورج بنتيجة 4-0 على أرضه في الدوري الألماني في مايو 2026. وقبل ذلك، تعادل أوجسبورج ويونيون 1-1 في يناير 2026، وفاز أوجسبورج خارج أرضه على يونيون بنتيجة 1-2 في مايو 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق كل فريق فوزين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، لكن فوز يونيون الكبير في اللقاء الأخير يبرز من بين تلك النتائج.