يستضيف أندرلخت هوفنهايم يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب لوتو بارك في أندرلخت.

جاءت مواجهتهما السابقة الوحيدة في 31 يناير 2025، ضمن مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي. وانتهت تلك المباراة الغزيرة بالأهداف على ملعب لوتو بارك بفوز مثير لهوفنهايم الضيف بنتيجة 4-3.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أندرلخت ضد هوفنهايم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أندرلخت ضد هوفنهايم في الدوري الأوروبي؟

تُقام مباراة أندرلخت ضد هوفنهايم على ملعب لوتو بارك في أندرلخت يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 12:45 لوتو بارك

كيف تشتري تذاكر أندرلخت ضد هوفنهايم في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات حجز وشراء التذاكر المتاحة لمباراة أندرلخت ضد هوفنهايم المقبلة في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يُعد الشراء مباشرة من الموقعين الرسميين لأندرلخت وهوفنهايم أو من مكاتب التذاكر التابعة لهما الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للحصول على مقاعد بتذاكر أصلية وبسعرها الرسمي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع، مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر أندرلخت ضد هوفنهايم في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة أندرلخت ضد هوفنهايم في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الفئة العادية: تتراوح عادةً بين نحو 30 و75 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستب هب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

مقاعد المدرجات العلوية أو الدخول العادي: تبدأ عمومًا من نحو 145 إلى 155 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . المقاعد المميزة أو المركزية في المدرجات السفلية: تتراوح أسعارها من 200 يورو إلى أكثر من 450 يورو.

أندرلخت ضد هوفنهايم في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أندرلخت وهوفنهايم

حقق أندرلخت ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية له. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام كلوب بروج في دوري الدرجة الأولى البلجيكي «أ». وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على سالزبورج 2-0 في الدوري الأوروبي، وعلى فيسترلو 4-1 في الدوري. وتبقى الهزيمة 4-0 أمام جينت أسوأ نتائج الفريق خلال تلك الفترة. وسجل أندرلخت عشرة أهداف واستقبل ستة في المباريات الخمس.

حقق هوفنهايم انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وفاز في أحدث مبارياته على شالكه 04 بنتيجة 2-1 في الدوري الألماني، بعد تعادله 1-1 مع كريستال بالاس في الدوري الأوروبي. ويبرز فوزه 3-0 على باير ليفركوزن بوصفه أفضل نتائجه في تلك الفترة، لكن خسارتيه أمام فيردر بريمن وهولشتاين كيل في كأس ألمانيا تكشفان نقاط ضعفه. وسجل هوفنهايم ثمانية أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

أندرلخت ضد هوفنهايم: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الأوروبي يوم 30 يناير 2025، حين تغلب هوفنهايم على أندرلخت بنتيجة 3-4 في مباراة غزيرة بالأهداف على ملعب لوتو بارك. وكانت المباراة الأخرى الوحيدة المسجلة بين الناديين ودية أُقيمت في يناير 2019، وفاز فيها أندرلخت 2-3 في سينسهايم. ويتصدر هوفنهايم سجل المواجهات المباشرة في هاتين المباراتين، اللتين شهدت كل منهما سبعة أهداف.