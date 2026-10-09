يواجه أنجيه فريق مارسيليا يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب ريموند كوبا في أنجيه.

تاريخيًا، فرض مارسيليا سيطرته على هذه المواجهة المباشرة، بعدما حقق 9 انتصارات من أصل 20 مواجهة سابقة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى. وشهد آخر لقاء بينهما على ملعب ريموند كوبا تفوق مارسيليا في فوز كبير خارج أرضه بنتيجة 5-2.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أنجيه ضد مارسيليا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أنجيه ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي؟

الدوري الفرنسي - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 09:00 Stade Raymond Kopa

كيف تشتري تذاكر مباراة أنجيه ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة أنجيه SCO ضد أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، لديك عدة خيارات شراء أساسية بحسب الفريق المستضيف ومدى التبكير في التخطيط.

1. مكاتب التذاكر الرسمية للأندية (البيع الأساسي)

الطريقة الأكثر أمانًا والأكثر اعتمادًا لشراء التذاكر بالسعر الرسمي هي عبر منصة بيع التذاكر الرسمية للنادي المستضيف:

بوابة التذاكر الرسمية لأنجيه SCO: اشترِ مباشرة عبر Angers SCO Official Billetterie (billetterie.angerssco.fr). تُطرح التذاكر عادة للبيع قبل يوم المباراة بفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع. وغالبًا ما تُباع مباريات القمة أمام أندية كبيرة مثل مارسيليا بسرعة، أو تتطلب إنشاء حساب مستخدم مجاني قبل الشراء.

مدرج جماهير الفريق الضيف: إذا كنت ترغب في الجلوس في القسم المخصص لجماهير الفريق الزائر، فعادة ما تُوزَّع تذاكر الضيوف عبر القنوات الرسمية لرابطة مشجعي النادي الزائر أو عبر روابط تذاكر مخصصة لهذا القسم قبل المباراة بفترة وجيزة.

2. منصات التذاكر الثانوية وإعادة البيع

إذا نفدت تذاكر الدخول العام عبر القنوات الرسمية للنادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض غالبًا مقاعد من حاملي التذاكر الموسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أنجيه ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة أنجيه SCO ضد أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي على ملعب ريموند كوبا يوم 18 أكتوبر 2026 بحسب مكان شرائها وموقع المقعد.

1. التذاكر الرسمية الأساسية

عند شرائها مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي، مثل بوابة تذاكر أنجيه SCO:

مقاعد الفئات العادية: تتراوح عادة بين 25 يورو و60 يورو للمقاعد العادية في المدرجات.

مقاعد المنصة الرئيسية / الوسطى: يتراوح سعرها عادة بين 65 يورو و120 يورو .

2. تذاكر السوق الثانوية وإعادة البيع

غالبًا ما تُباع المباريات الكبيرة التي تشهد مشاركة أندية كبرى مثل مارسيليا بسرعة عبر القنوات الرسمية، ما يؤدي إلى تقلب الأسعار على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHubبحسب حجم الطلب:

أرخص مقاعد إعادة البيع / فئة الدخول: تبدأ من نحو 85 يورو إلى 96 يورو للتذكرة الواحدة.

متوسط سعر تذكرة إعادة البيع: يتراوح بين 130 يورو و160 يورو في معظم مناطق الجلوس.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح بين 210 يورو و280 يورو+ .

أنجيه ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أنجيه ومارسيليا

حقق أنجيه فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 0-0 مع لو هافر يوم 12 سبتمبر، كما خسر 1-2 أمام رين يوم 6 سبتمبر. وجاء انتصاره الوحيد خلال هذه السلسلة بفوز خارج أرضه على أوكسير بنتيجة 3-1 يوم 29 أغسطس. وخلال المباريات الخمس، سجل أنجيه خمسة أهداف واستقبلت شباكه سبعة.

فاز مارسيليا في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، إذ سجل فوزًا واحدًا مقابل أربع هزائم. وكان انتصاره الوحيد في تلك الفترة بفوزه 4-0 على ستراسبورج يوم 21 أغسطس. ومنذ ذلك الحين، خسر أمام أتلتيكو مدريد في مباراة ودية، وموناكو، وباريس إف سي، وأخيرًا أمام رين يوم 11 سبتمبر. وسجل مارسيليا ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل سبعة أهداف.

أنجيه ضد مارسيليا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الفرنسي يوم 17 يناير 2026، عندما فاز مارسيليا 5-2 على ملعب ريموند كوبا. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، يملك مارسيليا السجل الأقوى، إذ تشمل نتائجه فوزًا خارج أرضه 2-0 في فبراير 2025 وفوزًا على أرضه 3-1 في مايو 2023. كما تعادل الناديان 2-2 و1-1 في المواجهتين السابقتين لذلك.