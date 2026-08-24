كيفية الحصول على تذاكر أنجيه ضد رين: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أنجيه نظيره رين يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على ملعب ستاد ريمون كوبا في أنجيه.

ويملك رين أفضلية تاريخية واضحة في هذه المواجهة، بعدما حقق 18 انتصارًا مقابل 3 انتصارات لأنجيه، إلى جانب 6 تعادلات. وانتهت آخر مواجهة رسمية بينهما في أبريل 2026 بفوز رين 2-1.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة أنجيه ضد رين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أنجيه ضد رين في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة أنجيه ضد رين على ملعب ستاد ريمون كوبا في أنجيه، مع عدم توفر تأكيد رسمي للبث حتى الآن.

الدوري الفرنسي - الجولة 3 6 سبتمبر 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

كيفية شراء تذاكر مباراة أنجيه ضد رين في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة أنجيه إس سي أو ضد ستاد رين في الدوري الفرنسي يوم 6 سبتمبر 2026، اتبع هذه الخطوات العامة:

القنوات الرسمية المباشرة (السوق الأولية)

البوابة الرسمية لتذاكر أنجيه إس سي أو: يُعد مكتب التذاكر الرسمي عبر الإنترنت الخاص بالنادي المضيف المكان الأكثر أمانًا وموثوقية لشراء التذاكر بسعرها الأصلي. وعادةً ما تُطرح التذاكر للبيع العام قبل أسابيع قليلة من موعد المباراة.

شباك تذاكر ستاد ريمون كوبا: يمكن أيضًا شراء التذاكر مباشرة من شباك التذاكر في الملعب بمدينة أنجيه، حسب التوافر.

مدرج جماهير الفريق الضيف: المشجعون الداعمون لرين والراغبون في الجلوس في القسم المخصص للضيوف يحتاجون عمومًا إلى شراء التذاكر مباشرة عبر نظام التذاكر الرسمي لستاد رين أو من خلال روابط جماهير الضيوف المعترف بها.

منصات التذاكر الثانوية

إذا نفدت الحصص الرسمية، فغالبًا ما تكون التذاكر متاحة عبر منصات سوق التذاكر مثل StubHub . احرص دائمًا على التحقق من ضمانات المشتري وشروط المنصة قبل الشراء عبر البائعين الثانويين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أنجيه ضد رين في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أنجيه إس سي أو ضد ستاد رين على ملعب ستاد ريمون كوبا بحسب المنصة، وفئة المقاعد، وقناة الشراء:

المبيعات الرسمية الأولية: تبدأ أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية المباعة مباشرة عبر بوابة تذاكر أنجيه إس سي أو عادةً من نحو 15 إلى 25 جنيهًا إسترلينيًا (18–30 يورو) للمقاعد القياسية خلف المرمى أو مناطق الوقوف، وتصل إلى 40 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا (48–78 يورو) للمقاعد ذات الرؤية المركزية على الجهة الطولية.

قوائم السوق الثانوية: على منصات إعادة البيع مثل StubHub ، تبدأ أسعار التذاكر الأساسية من نحو 33 إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 44 دولارًا)، بينما تتراوح متوسطات الأسعار بين 80 و85 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 107 دولارات) بحسب الطلب على المقاعد وموقعها.

تذاكر الضيافة وVIP: تبدأ أسعار المقاعد المميزة وباقات ضيافة يوم المباراة من نحو 90 إلى 95 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر (نحو 117 دولارًا فأكثر).

أنجيه ضد رين في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أنجيه ورين

حقق أنجيه أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة خلال خمس مباريات ودية في فترة الإعداد، مسجلًا 12 هدفًا ومستقبلًا ثمانية أهداف. وأسفرت آخر مبارياته عن فوز 3-2 على باريس إف سي يوم 15 أغسطس، كما تغلب على لوريان 2-1 في وقت سابق من الشهر. أما هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة فجاءت أمام لو مان بنتيجة 3-2 في أوائل أغسطس.

حقق رين فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم خلال آخر خمس مباريات تحضيرية، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا عشرة. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-1 أمام سندرلاند يوم 15 أغسطس. كما خسر 4-2 أمام برينتفورد و2-1 أمام أكاديمية برينتفورد في الأسبوع نفسه. وجاء انتصاره الوحيد أمام كلوب بروج بنتيجة 2-1 في أواخر يوليو.

أنجيه ضد رين: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 11 أبريل 2026، حين فاز رين على أنجيه 2-1 في الدوري الفرنسي. وقبل ذلك، تعادل الناديان 1-1 عندما استضاف أنجيه فريق رين في أغسطس 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، يملك رين السجل الأفضل، بعدما فاز ثلاث مرات، مقابل فوز واحد لأنجيه وانتهاء مباراة واحدة بالتعادل.

ترتيب أنجيه ورين

في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الحالي، يحتل أنجيه المركز العاشر، بينما يأتي رين في المركز الخامس عشر.