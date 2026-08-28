يواجه أنجيه نظيره تروا يوم السبت 19 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب ستاد ريمون كوبا في أنجيه.

وسيسعى الفريقان إلى اكتساب الزخم مبكرًا في الموسم من أجل حصد نقاط مهمة في جدول الدوري المحلي. وفي آخر مواجهة تنافسية بينهما في أبريل/نيسان 2024، حقق أنجيه فوزًا بنتيجة 2-1 على تروا.

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متى تنطلق مباراة أنجيه ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة أنجيه ضد تروا على ملعب ستاد ريمون كوبا في أنجيه، على أن تنطلق في هذا الموعد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 14:45 Stade Raymond Kopa

كيف تشتري تذاكر مباراة أنجيه ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة أنجيه SCO ضد ESTAC تروا يوم 19 سبتمبر/أيلول 2026، يمكنك الحصول عليها عبر الخيارات الرئيسية التالية:

شباك التذاكر الرسمي لأنجيه SCO: بما أن أنجيه يستضيف المباراة على ملعب ستاد ريمون كوبا، فإن الخيار الأكثر أمانًا ومباشرة هو الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على الإنترنت (billetterie.angers-sco.fr). نوافذ بيع التذاكر الرسمية في الملعب: بحسب التوافر، قد تُباع التذاكر أيضًا مباشرة من شبابيك التذاكر في ملعب ستاد ريمون كوبا قبل يوم المباراة. منصات سوق التذاكر الثانوية: إذا نفدت المقاعد الرسمية، فإن منصات تجميع التذاكر وإعادة البيع مثل StubHub تعرض أيضًا تذاكر متاحة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أنجيه ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

في المباراة المقبلة بين أنجيه SCO وESTAC تروا على ملعب ستاد ريمون كوبا، تختلف أسعار التذاكر عادةً بحسب ما إذا كنت ستشتريها بالسعر الرسمي المعلن أو عبر المنصات الثانوية.

شباك التذاكر الرسمي (السعر الاسمي): تتراوح أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة في مواجهات الدوري الفرنسي على ملعب أنجيه عادة بين 15 و65 يورو لفئات الجلوس العادية، مثل مدرج كوبرتان أو مدرج كولومبييه خلف المرمى، وصولًا إلى مدرج سان ليونار أو مدرج جان بوان في المنتصف.

المنصات الثانوية وإعادة البيع: على منصات إعادة البيع والتذاكر مثل StubHub، تبدأ أسعار تذاكر الفئة الأدنى من نحو 35 إلى 40 يورو ، بينما يبلغ متوسط سعر التذكرة عبر فئات الجلوس العادية حوالي 80 إلى 90 يورو بحسب زاوية الرؤية وحجم الطلب.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ خيارات الضيافة المميزة يوم المباراة، مثل دخول الصالات المتخصصة مثل Salon Colombier أو مقاعد VIP، عادةً من 80 إلى 180+ يورو للتذكرة الواحدة.

أنجيه ضد تروا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج أنجيه وتروا

فاز أنجيه في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات خاضها، مع نتيجة واحدة جاءت في مباراة تنافسية. وكانت آخر مبارياته خسارة 0-2 أمام ليل في الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس/آب. وخلال فترة الإعداد للموسم، فاز على باريس إف سي 3-2 ولوريان 2-1، بينما تعرض لخسارة 2-3 أمام لو مان. كما استهل مبارياته الودية بفوز 2-1 على كريتاي. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل أنجيه تسعة أهداف واستقبل تسعة أهداف.

حقق تروا فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع باريس إف سي في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس/آب. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع كل من بانيتوليكوس وأوكسير في فترة الإعداد للموسم، وفاز على GOAL FC بنتيجة 5-2، وانتصر 3-0 على غرونوبل. وسجل تروا تسعة أهداف واستقبل هدفين خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، بما في ذلك مباراتان بشباك نظيفة.

أنجيه ضد تروا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 20 أبريل/نيسان 2024، عندما فاز أنجيه على تروا 2-1 في مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية الفرنسي على ملعب ستاد ريمون كوبا. وقبل ذلك، استضاف تروا أنجيه في ديسمبر/كانون الأول 2023 وخسر 1-4. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز أنجيه ثلاث مرات مقابل فوز واحد لتروا، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل أنجيه 10 أهداف مقابل سبعة أهداف لتروا في تلك المباريات.