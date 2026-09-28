تستضيف ألمانيا منتخب صربيا في مواجهة مثيرة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب أليانز أرينا في ميونخ يوم 1 أكتوبر 2026. وتعد هذه المباراة بمتعة كروية دولية من الطراز الرفيع، إذ يلتقي منتخبان من كبار منتخبات أوروبا في مواجهة تنافسية مهمة.

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متى تنطلق مباراة ألمانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة ألمانيا ضد صربيا يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، ولا تتوفر حالياً معلومات رسمية بشأن البث لهذه المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 أليانز أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة ألمانيا ضد صربيا؟

يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر البوابة الرسمية للتذاكر التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم DFB، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات منتخب ألمانيا على أرضه. ويُعد الموقع الرسمي وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تمثل خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ألمانيا ضد صربيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على البوابة الرسمية للاتحاد الألماني لكرة القدم DFB من €35 لدخول الفئة الرابعة، مع ارتفاع الأسعار بحسب زاوية الرؤية والفئة المختارة في أليانز أرينا.

أما في الأسواق الثانوية مثل StubHub، فتبدأ أسعار التذاكر حالياً من €132 للمقعد الواحد، وذلك بحسب التوافر وموقع المقعد والطلب في الوقت الفعلي.

ألمانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ألمانيا وصربيا

فاز منتخب ألمانيا في مباراتين وخسر ثلاثاً من آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 مع باراغواي في كأس العالم يوم 29 يونيو، وهي النتيجة التي تسببت في خروجه من البطولة. كما حقق فوزاً بنتيجة 7-1 على كوراساو وانتصاراً 2-1 على كوت ديفوار خلال السلسلة نفسها، مسجلاً 13 هدفاً في المجمل ومستقبلاً سبعة.

أما منتخب صربيا، فقد فاز أيضاً في مباراتين وخسر ثلاثاً من آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 5-1 أمام المكسيك، كما خسر 3-0 أمام كل من كابو فيردي وإسبانيا. وجاء انتصاراه على حساب السعودية ولاتفيا، وكلاهما بنتيجة 2-1. وسجل منتخب صربيا ثمانية أهداف واستقبل 14 هدفاً خلال تلك المباريات الخمس.

ألمانيا ضد صربيا: سجل المواجهات المباشرة مؤخراً

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في مارس 2019، عندما تعادلت ألمانيا مع صربيا 1-1 في مباراة ودية. وعلى امتداد أربع مواجهات مباشرة مسجلة، فازت ألمانيا في مباراتين، وفازت صربيا في مباراة واحدة، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وجاء فوز صربيا الوحيد في البيانات خلال كأس العالم 2010، حين انتصرت 1-0 يوم 18 يونيو في دور المجموعات.



