يستضيف أستون فيلا فريق مانشستر سيتي يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب فيلا بارك في برمنغهام.

وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال مايو 2026، حقق أستون فيلا فوزًا دراميًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، ليختتم الموسم السابق. وشهدت المواجهات المباشرة الأخيرة بين الناديين تنافسًا محتدمًا، إذ حُسمت أربع من آخر خمس مباريات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف واحد فقط.

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متى تنطلق مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 07:30 فيلا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين أستون فيلا ومانشستر سيتي على ملعب فيلا بارك، أمامك عدة خيارات بحسب التوافر وحالة العضوية:

1. القنوات الرسمية الأساسية (شباك تذاكر أستون فيلا)

عضوية النادي (Claret & Cub Members): الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية لشراء تذاكر الدخول العام مباشرة بالسعر الرسمي. يطرح أستون فيلا التذاكر أولًا للأعضاء الرسميين، مع إتاحة تذكرة واحدة لكل عضو.

مخصصات حاملي التذاكر الموسمية: غالبًا ما يحصل حاملو التذاكر الموسمية النشطة على إمكانية شراء تذاكر إضافية للعائلة أو الأصدقاء في نافذة بيع لاحقة قبل الطرح العام.

الطرح العام: تُطرح أي تذاكر عادية متبقية للبيع العام للجمهور قبل يوم المباراة بوقت أقرب. ومع ذلك، فإن المباريات ذات الطلب المرتفع أمام منافسين من الصف الأول مثل مانشستر سيتي نادرًا ما تصل إلى مرحلة الطرح العام، وعادة ما تُباع بالكامل خلال مرحلة العضوية.

2. المدرج الرسمي للجماهير الضيفة (مشجعو مانشستر سيتي)

عضوية Cityzens Matchday: يجب على الجماهير الراغبة في الجلوس في مدرج الفريق الضيف الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي. وتقتصر تذاكر الجماهير الضيفة على الأعضاء الرسميين وحاملي البطاقات الموسمية الذين يملكون عددًا كافيًا من نقاط الولاء.

3. منصات التذاكر الثانوية

غالبًا ما تتوافر مقاعد على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub عبر بائعين معادين للبيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن السعر الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك بحسب ما إذا كنت تشتري مباشرة من النادي أو عبر منصات التذاكر الثانوية. وباعتبارها مباراة بارزة أمام مانشستر سيتي، فإن هذه المواجهة تندرج ضمن فئة التذاكر الأعلى لدى أستون فيلا (الفئة 1).

1. التذاكر المباشرة الأساسية (شباك تذاكر أستون فيلا)

تأتي الأسعار الرسمية ليوم المباراة في فيلا بارك عبر مناطق الجلوس المختلفة (المناطق 1-4) على النحو التقريبي التالي:

تذاكر البالغين العادية: 60 إلى 100+ جنيه إسترليني بحسب منطقة الملعب (مثل Trinity Road Stand أو Doug Ellis Stand أو Holte End أو North Stand) وحالة العضوية.

الفئات المخفضة (فوق 66 عامًا، تحت 21 عامًا، القوات المسلحة): 45 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا

تحت 18 عامًا: 30 إلى 50 جنيهًا إسترلينيًا

قطاع الجماهير الضيفة (مخصص مانشستر سيتي): تحدد لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة للبالغين عند 30 جنيهًا إسترلينيًا .

2. أسواق التذاكر الثانوية

نظرًا لأن التذاكر العادية للمباريات ذات الطلب المرتفع أمام منافسين من الصف الأول تُباع عادة بالكامل خلال مرحلة بيع الأعضاء الرسمية، فإن أسعار التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثلStubHubتتغير بحسب طلب السوق:

الأسعار الابتدائية: تبدأ مقاعد الدخول العام العادية عادة من نحو 95 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا في أسواق التذاكر الثانوية.

متوسط الأسعار: يبلغ متوسط أسعار المقاعد المركزية في المدرج السفلي أو على الجانبين 150 إلى 250+ جنيهًا إسترلينيًا .

باقات الضيافة وVIP: تبدأ باقات ضيافة يوم المباراة الرسمية من نحو 200 إلى 350+ جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أستون فيلا ومانشستر سيتي

فاز أستون فيلا في ثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر واحدة، ليسجل حصيلة 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق خلال تلك السلسلة انتصارًا بنتيجة 3-2 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا. أما الهزيمة الوحيدة في تلك الفترة فجاءت أمام نوتنغهام فورست، الذي فاز بنتيجة 2-1 في فيلا بارك. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فيلا تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية، بما يعكس نزعته الهجومية وبعض الهشاشة الدفاعية.

يمر مانشستر سيتي بفترة رائعة، إذ فاز في آخر خمس مباريات له جميعها عبر الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو ودوري أبطال أوروبا، محققًا سجلًا مثاليًا من 5 انتصارات ودون أي تعادل أو هزيمة. وكانت آخر نتائجه الفوز 5-3 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل خمسة أهداف أيضًا في شباك نوريتش سيتي في كأس كاراباو. وبشكل إجمالي عبر تلك المباريات الخمس، سجل سيتي 13 هدفًا واستقبل أربعة فقط، رغم أن ثلاثة منها جاءت في مباراته الأخيرة وحدها. وتتضمن سلسلة الانتصارات فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على مانشستر يونايتد في الدوري، ما يبرز الثبات الذي أظهره فريق ماريسكا خارج ملعبه.

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2026، عندما فاز أستون فيلا بنتيجة 2-1 في ملعب الاتحاد، ملحقًا بسيتي هزيمة في نتيجة مهمة أواخر الموسم. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز فيلا في ثلاث مباريات مقابل انتصارين لسيتي، مع وصول إجمالي الأهداف إلى تسعة لفيلا وتسعة لسيتي خلال تلك العينة. وكان التاريخ الحديث بين الطرفين تنافسيًا بوضوح، إذ حُسمت أربع من آخر خمس مواجهات بفارق هدف واحد.