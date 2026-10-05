كيفية الحصول على تذاكر أستون فيلا ضد فيكينج: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أستون فيلا فريق فيكينج يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب فيلا بارك في برمنغهام.

يدخل فيلا المباراة بعد بداية قوية في مشواره الأوروبي، بما في ذلك الفوز بنتيجة 3-2 على كلوب بروج في المباراة الافتتاحية. وحجز فيكينج مكانه في المرحلة الأساسية من البطولة بعد التغلب على دينامو زغرب بنتيجة إجمالية 5-3 في الأدوار الفاصلة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أستون فيلا ضد فيكينج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أستون فيلا ضد فيكينج في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة أستون فيلا ضد فيكينج على ملعب فيلا بارك في برمنغهام، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 15:00 فيلا بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة أستون فيلا ضد فيكينج في دوري أبطال أوروبا

لشراء تذاكر مباراة أستون فيلا ضد فيكينج في دوري أبطال أوروبا على ملعب فيلا بارك، هناك عدة خيارات أساسية متاحة بحسب الأهلية والميزانية:

1. التذاكر الرسمية للنادي (أستون فيلا مباشرة)

تُوزع التذاكر عبر البوابة الرسمية الإلكترونية للتذاكر الخاصة بأستون فيلا. وعادة ما تُمنح أولوية الشراء لحاملي التذاكر الموسمية Claret & Blue والأعضاء الرسميين قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام.

2. مخصصات جماهير الفريق الضيف (Viking FK مباشرة)

يتعين على المشجعين المسافرين الراغبين في الجلوس في القسم المخصص للجماهير الضيفة الحصول على التذاكر عبر مكتب التذاكر الرسمي لـ Viking FK أو عبر قنوات عضوية المشجعين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا ضد فيكينج في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا ضد فيكينج في دوري أبطال أوروبا على ملعب فيلا بارك بحسب ما إذا كنت ستشتريها مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة بيع التذاكر.

1. الأسعار الرسمية للنادي (أستون فيلا مباشرة)

تُسعَّر تذاكر الدخول العام الرسمية التي يبيعها أستون فيلا مباشرة بالجنيه الإسترليني (£)، وتُحوَّل تقريبًا على النحو التالي:

لغير حاملي التذاكر الموسمية: 105 € إلى 117 € (89.50 £ إلى 99 £) بحسب منطقة الملعب.

باقة / حزمة 4 مباريات في UEFA: نحو 88 € (75 £ لكل مباراة).

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تعرض أسعار التذاكر ضمن النطاقات التالية بحسب حجم الطلب وموقع المقعد:

المدرجات العلوية (الشمالية والجنوبية / خلف المرمى): تبدأ من 120 € إلى 200 € للمقعد الواحد

المدرجات السفلية (المدرج الشمالي والجنوبي): من 250 € للمقعد الواحد

طول الملعب علوي / سفلي (مدرج ترينيتي ومدرج دوغ إليس): 300 € إلى 375 € للمقعد الواحد

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من 240 € إلى 310+ € (تشمل دخول الصالة والطعام والمشروبات المجانية)

أستون فيلا ضد فيكينج في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أستون فيلا وفيكينج

يدخل أستون فيلا هذه المواجهة بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكان أحدث نتائجه الفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة أوقفت سلسلة صعبة ومنحته أول انتصار له في الدوري هذا الموسم. كما تغلب فيلا على كلوب بروج 3-2 في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر، ما أظهر قدرته على الظهور بهذا المستوى. وأضاف الفوز على كوفنتري سيتي في كأس كاراباو مزيدًا من الإيجابية إلى نتائجه الأخيرة، رغم أن الخسارة في الدوري أمام نوتنغهام فورست والتعادل السلبي مع هال سيتي يذكران بعدم الاستقرار الذي طبع بدايته للموسم. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فيلا تسعة أهداف واستقبلت شباكه ستة.

يصل فيكينج وهو في وضع مختلف محليًا، لكنه يواجه تساؤلات أوروبية جدية. وشهدت آخر خمس مباريات له ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة. وكانت أبرز نتائجه المحلية اكتساح كريستيانسوند BK بنتيجة 8-1 في الدوري النرويجي الممتاز، لكن مستوى ذلك المنافس لا يقارن كثيرًا بكرة القدم في دوري أبطال أوروبا. أما النتيجة الأكثر دلالة فجاءت أمام شتوتغارت، حيث خسر فيكينج 3-1 أوروبيًا، ما كشف الفجوة بين أريحيته المحلية ومتطلبات المنافسة القارية.

أستون فيلا ضد فيكينج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا توجد أي مواجهات سابقة مسجلة بين أستون فيلا وفيكينج في البيانات المتاحة. وستشكل هذه المباراة أول لقاء بين الناديين على هذا المستوى.