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كيفية الحصول على تذاكر أستون فيلا ضد فنربخشة: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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أستون فيلا
فنربخشه
دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا يواجه فنربخشة في دوري أبطال أوروبا.. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه أستون فيلا فريق فنربخشة يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب فيلا بارك في برمنغهام.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في يناير 2026 ضمن الدوري الأوروبي، حين حقق أستون فيلا فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 في إسطنبول. ومع توقع امتلاء مدرجات فيلا بارك بالكامل، تمثل هذه المواجهة فرصة فورية لفنربخشة للثأر من هزيمته السابقة على الأراضي الإنجليزية.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة أستون فيلا ضد فنربخشة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أستون فيلا ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة أستون فيلا ضد فنربخشة على ملعب فيلا بارك في برمنغهام، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
فيلا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة أستون فيلا ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة أستون فيلا ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا، يمكنك اتباع مسارات الشراء الأساسية التالية:

1. قناة التذاكر الرسمية لأستون فيلا (لجماهير الفريق المضيف)

  • العضوية مطلوبة: تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر منصة التذاكر الخاصة بأستون فيلا. وتُفتح نوافذ الأولوية أولًا أمام الأعضاء الرسميين في My Villa، مع إتاحة تذكرة واحدة لكل عضو.
  • البيع العام وإعادة البيع: إذا تبقت تذاكر بعد نافذة أولوية الأعضاء، تُطرح في البيع العام. وبدلًا من ذلك، يمكنك الاطلاع على المنصة الرسمية Season Ticket Resale platform على موقع النادي، حيث يعرض حاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم بالقيمة الاسمية قبل يوم المباراة.

2. باقات الضيافة (رسمية ومضمونة)

  • إذا نفدت التذاكر العادية، يوفر فيلا بارك باقات ضيافة رسمية ليوم المباراة، مثل Trinity Road Stand أو The Lower Grounds. وتشمل هذه الباقات مقاعد مبطنة إلى جانب خيارات الطعام والمشروبات، ولا تتطلب عضوية لإتمام الشراء.

3. القنوات الرسمية للنادي الزائر (فنربخشة / جماهير الفريق الضيف)

  • تُخصص تذاكر القسم المخصص للجماهير الضيفة مباشرة لفنربخشة، وتُباع وفقًا لنظام التذاكر الخاص بالنادي، وعادة ما توزع عبر منصات Passolig/Passo أو من خلال مخصصات روابط المشجعين الرسمية. وتجلس الجماهير الضيفة في الحصة المخصصة للزوار في مدرج Doug Ellis Stand.

4. الأسواق الثانوية لبيع التذاكر

  • بالنسبة للمباريات التي تنفد تذاكرها، تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تذاكر بين المشجعين. وتتغير الأسعار على المنصات الثانوية وفقًا للطلب، وعادة ما تُدرج أعلى من القيمة الاسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا بحسب الفئة ومنصة الشراء:

1. التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية (فيلا بارك)

  • التذاكر العادية للبالغين: تتراوح من 85 € إلى 115 € (70 £ إلى 94 £)، بحسب فئة المقعد ومنطقة الملعب، مع توفر خصومات للناشئين وكبار السن.
  • حصة الجماهير الضيفة: تُخصص مباشرة عبر فنربخشة، وعادة ما يتراوح سعرها بين 60 € و85 € (50 £ و70 £).

2. ضيافة يوم المباراة الرسمية

  • تبدأ باقات الضيافة المميزة من نحو 240 € إلى 420 €+ (200 £ إلى 350 £+) للشخص الواحد، بحسب ما تتضمنه من خيارات طعام وإمكانية الدخول إلى الصالات.

3. الأسواق الثانوية ومنصات إعادة البيع

  • على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 120 € إلى 150 € للمقاعد العادية، مع ارتفاع متوسط أسعار الإدراج بشكل أكبر بكثير، وغالبًا ما يتراوح بين 250 € و500 €+، وذلك بحسب موقع المقعد والطلب قبل يوم المباراة.

أستون فيلا ضد فنربخشة في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أستون فيلا وفنربخشة

حقق أستون فيلا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-1 أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 سبتمبر، بينما خسر 1-0 أمام أرسنال في مباراته السابقة في الدوري. أما النتيجة الإيجابية في هذه السلسلة فكانت الفوز 3-2 خارج ملعبه على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر. وسجل فيلا سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبلت شباكه ثمانية.

فاز فنربخشة في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته التعادل 0-0 مع غازي عنتاب إف كيه في الدوري التركي الممتاز يوم 14 سبتمبر، بعد التعادل 1-1 مع روما في دوري أبطال أوروبا. وأفضل نتائجه خلال هذه السلسلة كانت الفوز 2-1 على ليون في تصفيات دوري أبطال أوروبا في أغسطس. وخلال المباريات الخمس، سجل فنربخشة ستة أهداف واستقبل خمسة.

أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

هال سيتي
ت0-0
كلوب بروج
ف2-3
فورست
خ1-2
كوفنتري
ف1-3
توتنهام
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
فنربخشه

فنربخشه - المستوى

سامسون سبور
ف0-2
بشكتاش
خ1-2
روما
ت1-1
غازي عنتاب
ت0-0
أيوب سبور
ف8-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

أستون فيلا ضد فنربخشة: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

اللقاء الوحيد المسجل بين الناديين في هذه البيانات أُقيم يوم 22 يناير 2026، عندما فاز أستون فيلا 1-0 خارج ملعبه على فنربخشة في الدوري الأوروبي. وتمنح هذه النتيجة فيلا الأفضلية في سجل المواجهات المباشرة، بعدما حقق فوزًا واحدًا من مباراة واحدة.

وجهاً لوجه

أستون فيلاتعادلفنربخشه
1
0
0
الدوري الأوروبي
فنربخشه badge
فنربخشه
فنربخشه
0
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
1الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/1
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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