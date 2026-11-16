كيفية الحصول على تذاكر أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان: أسعار دوري أبطال أوروبا وموعد المباراة ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

يستضيف أستون فيلا باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب فيلا بارك في برمنجهام.

كانت أحدث مواجهة رسمية بين الناديين في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس 2026، حين حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على أستون فيلا. وقبل لقاء السوبر، التقى الفريقان في مواجهة مثيرة من مباراتين بدوري أبطال أوروبا في أبريل 2025، ففاز أستون فيلا على أرضه 3-2، قبل أن يفوز باريس سان جيرمان 3-1 في مباراة الإياب.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان على ملعب فيلا بارك في برمنجهام يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 8 ديسمبر 2026 - 15:00 فيلا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصات التذاكر الرسمية للنادي: يمكن الشراء مباشرة عبر منصات التذاكر الرسمية للنادي المضيف، أستون فيلا، بحسب توافر التذاكر وفترات الأولوية المخصصة للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح عمومًا بين نحو 55 و130 يورو .

تتراوح عمومًا بين نحو . باقات الضيافة الرسمية: تبدأ عادةً من نحو 300 إلى أكثر من 500 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تحددها طلبات السوق:

المدرج العلوي والزوايا: تبدأ عادةً من نحو 140 إلى 210 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد العادية على جانبي الملعب: تتراوح عمومًا بين 170 و280 يورو .

تتراوح عمومًا بين . المدرج السفلي والمقاعد الوسطى: تتراوح بين 250 وأكثر من 350 يورو .

تتراوح بين . كبار الشخصيات وضيافة الشركات: تتراوح بين 400 وأكثر من 1,100 يورو.

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أستون فيلا وباريس سان جيرمان

يدخل أستون فيلا هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 4-4 مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متقدمًا 4-2 وبدا أن الفوز بات في متناوله. وقبلها، خسر 3-0 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وإن كان فوزه 2-1 على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أكتوبر من أبرز نتائج مبارياته الأخيرة. وسجل فيلا ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل عشرة، ما يعكس تذبذبًا في المستوى سيتطلع إيمري إلى معالجته.

ويصل باريس سان جيرمان وهو في مستوى رائع، بعدما فاز بجميع مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على تروا في الدوري الفرنسي، وقد سجل 14 هدفًا في آخر خمس مباريات له مقابل ثلاثة أهداف استقبلها. ويبرز فوزه 4-2 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا وسحقه فياريال 6-0 حجم الخطورة التي يشكلها حاليًا.

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة بين الفريقين في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس 2026، حين تغلب باريس سان جيرمان على أستون فيلا 2-1. وقبلها، التقى الناديان في دوري أبطال أوروبا في أبريل 2025، ففاز فيلا بمباراة الذهاب على أرضه 3-2، قبل أن يفوز باريس سان جيرمان 3-1 في مباراة الإياب. وفي آخر ثلاث مواجهات مباشرة، حقق باريس سان جيرمان فوزين مقابل فوز واحد لفيلا.