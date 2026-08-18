كيفية الحصول على تذاكر أستون فيلا ضد آرسنال: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

موعد كبير ينتظر الجماهير يوم الاثنين 31 أغسطس، إذ يفرش أستون فيلا السجادة الحمراء أمام آرسنال، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. لا شيء يضاهي مباراة ليلية في منتصف الأسبوع تحت الأضواء في فيلا بارك، ويمكنك أن تكون حاضرًا هناك عبر حجز مقاعدك اليوم.

ورغم أن بعض الجماهير ربما كانت تتمنى بداية أسهل على أرضها، فإنه لا ينبغي أن تنسى أنه خلال أكثر من 3 سنوات رائعة تحت قيادة أوناي إيمري، فاز فيلا على آرسنال المنافس على اللقب في مناسبتين على ملعب فيلا بارك، وحقق أيضًا الثنائية الشهيرة على حساب آرسنال خلال موسم 2023/24.

وكان الانتصار 2-1 على آرسنال في فيلا بارك الموسم الماضي واحدًا من أكثر انتصارات الموسم التي لا تُنسى، إذ أرسل هدف إيميليانو بوينديا في الدقيقة 95 جماهير هولت إند إلى حالة من الجنون.

فهل نحن على موعد مع كلاسيكية أخرى في فيلا بارك؟ دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة أستون فيلا ضد آرسنال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة أستون فيلا ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة أستون فيلا ضد آرسنال في الساعة 8 مساءً بتوقيت BST يوم الاثنين 31 أغسطس، على ملعب فيلا بارك في برمنغهام.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 31 أغسطس 2026 - 15:00 فيلا بارك

كيفية شراء تذاكر أستون فيلا ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لبيع التذاكر في السوق السوداء، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): جرى استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود فعليًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر أستون فيلا ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباراة: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطى على جانبي الملعب ومقاعد الطبقة السفلى أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو حتى إلى سحوبات العضوية الأساسية.

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