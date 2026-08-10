ينطلق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بقوة في ملعب الإمارات يوم الجمعة 21 أغسطس، حين يواجه أرسنال، حامل اللقب الحالي، الصاعد حديثًا كوفنتري سيتي.

وبعد أن نجح أخيرًا في تجاوز خط النهاية إثر احتلاله المركز الثاني في ثلاثة مواسم متتالية، يتطلع أرسنال الآن إلى الحفاظ على زخمه، في محاولة للدفاع بنجاح عن اللقب للمرة الأولى منذ 1935.

سجل أرسنال 10 أهداف في آخر مواجهتين له أمام كوفنتري، وستأمل جماهير الريدز أن يبدأ رجال أرتيتا بقوة على أرضهم. ويمكنك أن تكون حاضرًا لمتابعة افتتاح الموسم من المدرجات عبر حجز التذاكر اليوم.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف أرسنال فريق كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات في شمال لندن، مع تحديد انطلاق المباراة في الساعة 8 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الجمعة 21 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 21 أغسطس 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عموم الجماهير يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من نادٍ إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على جانبي الملعب وفي الطبقة السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل تقريبًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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